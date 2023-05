Hiệp hội Nhiếp ảnh Thiên nhiên Đức (The German Society for Nature Photography - GDT) đã công bố những người chiến thắng trong cuộc thi "Nhiếp ảnh gia Thiên nhiên GDT của năm 2023" (GDT Nature Photographer of the Year 2023). Ảnh: GDT 2023.