Cây cảnh thịnh vượng, lá càng to càng tốt lành, trồng trong phòng khách hái tài lộc, hút may mắn

Nhiều người thích trồng cây cảnh lá xanh trong phòng khách vì quan niệm, lá xanh sẽ hút lộc và mang lại thịnh vượng cho phog thủy gia đình.

Dưới đây là 1 số cây cảnh thịnh vượng, lá lớn, mập mạp, xanh tốt, trồng trong phòng khách đặc biệt cát tường, mang lại tài lộc dồi dào, sức khỏe sung túc.

1. Cây cảnh: Kim cương vàng

Kim cương vàng có có tên gọi thông dụng hơn là trầu bà Rojo Congo tên tiếng Anh thường gọi là Rojo Congo Philodendron hoặc Red Congo, tên khoa học là Philodendron tatei ‘Rojo Congo’, thuộc họ Ráy (Araceae), chi Trầu bà (Philodendron). Nó còn có cái tên gọi hay ho là kim cương vàng.

Cây cảnh này có thân ngắn, những chiếc lá lớn mập mạp, xanh mướt, bóng dầu, tràn đầu sức sống. Đây là một loại cây lai được biết đến với tán lá tươi tốt và màu đỏ và xanh lá cây độc đáo.

Lá của cây cảnh này ban đầu có màu đỏ đồng khi mới mọc và trưởng thành có màu xanh lá cây đậm (mặc dù cuống lá vẫn có màu đỏ).

Nhờ vẻ ngoài tươi tốt và bản chất ít cần chăm sóc, cây kim cương vàng đã trở thành một loại cây trồng trong nhà phổ biến.

Tên của cây cảnh này toàn là kim cương - vàng rất có giá trị nên ý nghĩa phong thủy của cây cảnh này cũng có nghĩa là giàu có, thịnh vượng, tài lộc tràn đầy.

Ngoài ra, lá cây cảnh này rộng và dày nên còn hàm ý sự trường thọ, sức khỏe. Nó còn thanh lọc không khí trong nhà nên còn tượng trưng cho hy vọng và hạnh phúc.

Lá kim cương vàng rậm rạp, có thể mọc um tùm chỉ cần một chút chăm sóc nên còn tượng trưng cho khả năng sinh sản, may mắn, bao dung và nhân hậu.

Kim cương vàng còn được cho là có tác dụng xua đuổi tà ma và mang lại bình an, may mắn. Nhiều người đặt chúng trong nhà hoặc văn phòng với hy vọng thu hút năng lượng tích cực, mang lại nhiều tài lộc và sức khỏe.

Ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, cây cảnh này còn là bậc thầy thanh lọc không khí. Nó có thể hấp thụ hiệu quả các loại khí độc hại phổ biến trong nhà như formaldehyde và benzen, giải phóng oxy và tạo ra một môi trường sống trong lành và lành mạnh hơn cho chúng ta.

Trong thời đại chú trọng đến chất lượng cuộc sống, cây cảnh này chắc chắn đã trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều gia đình theo đuổi lối sống xanh.

Cách chăm sóc cây cảnh kim cương vàng

Cây cảnh này thích môi trường ẩm ướt, nhất là khi thời tiết nóng bức vào mùa hè, không được để cây cảnh thiếu nước nếu không lá sẽ bị khô vàng.

Thời tiết hanh khô vào mùa đông cũng cần phải phun nước thường xuyên. Nhiệt độ phát triển của cây cảnh này cũng là trên 10 độ C. Nếu nhiệt độ xuống dưới 5 độ C, cây cảnh sẽ ngừng phát triển.

2. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Lá cây trầu bà lá xẻ cũng đặc biệt to béo, mập mạp, có những chiếc lỗ sinh động, như chiếc mai rùa. Trong phong thủy, rùa tượng trưng cho trường thọ, may mắn nên cây cảnh này cũng tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe, may mắn và nhà cửa thịnh vượng.

Vì vậy nếu trong nhà có người già thì bạn nên trồng cây cảnh này trong nhà, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe của người già.

Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Là một trong những cây có lá lớn nhất, trầu bà lá xẻ cũng có ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn vào nhà.

Chúng có tác dụng rất lớn trong đời hàng ngày, lá to mập có thể hấp thụ formaldehyde trong nhà và các loại khí độc hại khác, đồng thời giải phóng oxy trong lành qua quá trình quang hợp, có lợi hơn cho sức khỏe của gia đình bạn.

Cây cảnh này không chỉ giải phóng oxy mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô. Điều này giúp cân bằng độ khô và độ ẩm của không khí, tạo môi trường thích hợp hơn cho con người sống và làm việc.

Cách chăm sóc cây cảnh trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ không khó trồng, chỉ cần đất được kiểm soát tốt, chẳng hạn như sử dụng đất nhẹ, đất có nhiều đất than bùn và đất lá mùn thì rễ của cây cảnh này sẽ dài ra và mập hơn, tươi tốt hơn.

Ngoài ra, cây cảnh này thích uống nước có tính axit nên khi trầu bà lá xẻ đang trong thời kỳ sinh trưởng mạnh cần tưới nước có tính axit mỗi tháng một lần, chẳng hạn như dùng nước gạo lên men hoặc nước bón bánh mè lên men.

Như vậy, cây cảnh sẽ phát triển hơn, tươi tốt, lá to hơn và xanh bóng, càng chiêu tài hút lộc cho gia đình.

3. Cây cảnh: Đa búp đỏ

Lá của cây đa búp đỏ dày, mập mạo, bóng dầu, tràn đầy sức sống. Đây là loại cây lá rất dễ chăm sóc nên được mệnh danh là cây lười vì bền bỉ, dễ trồng và có khả năng thanh lọc mạnh mẽ. Cây đa búp đỏ có nhiều loại, phổ biến nhất là cây lá đỏ, lá xanh và lá vân...

Dù là giống nào thì chúng đều có độ bóng sáng, lá to và dày, có thể loại bỏ các loại khí độc hại và tạp chất bụi. Đa búp đỏ có khả năng hút bụi và các loại khí độc như: carbon monoxide, hydrogen fluoride… trong không khí.

Cây cảnh có khả năng hút cả những khói thuốc lá thải ra môi trường. Do đó nếu trồng cây cảnh này trong nhà sẽ vô cùng tốt cho sức khỏe gia đình bạn.

Về ý nghĩa phong thủy, cây đa búp đỏ là biểu tượng của sự trường tồn, sức sống dẻo dai, nơi chứa đựng thần quyền và tâm linh của con người. Cây đa thường được trồng ở đầu làng như vị thần bảo hộ cho vạn vật, mang bình an đến cho mọi nhà.

Cây cảnh cũng có ý nghĩa là thu hút tài lộc, mang lại may mắn, sung túc cho gia đình. Có thể nói đây là cây cảnh hút tài chiêu lộc được nhiều người lựa chọn.

Cách chăm sóc cây cảnh đa búp đỏ:

Nếu muốn nuôi cây đa búp đỏ tốt, ngoại trừ khi nắng gắt vào mùa hè, bạn có thể phơi nắng nhiều hơn vào những thời điểm khác, vì cây cảnh này ưa nắng.

Nếu được phát triển dưới ánh nắng đầy đủ, cây cảnh sẽ có lá mập hơn, dày hơn và to hơn.

Ngoài ra, cây đa búp đỏ thích môi trường ấm áp nên nhiệt độ vào mùa đông cần phải trên 15 độ. Vì nhiệt độ thấp hơn 15 độ nên cây cảnh sẽ không phát triển được.

Ngoài ra, nếu muốn cây cảnh phát triển nhanh hơn và có lá to hơn, bạn cũng có thể sử dụng phân cừu lên men định kỳ 30 đến 45 ngày một lần, tức là vùi một ít dọc theo mép chậu hoa rồi tưới nước thật kỹ. Điều này sẽ làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ hơn và cây cao su sẽ phát triển tốt hơn.

4. Cây cảnh: Thiên điểu

Lá của thiên điểu to và mập, giống như chiếc quạt xanh khổng lồ, có thể cản được rất nhiều ánh sáng mặt trời. Những cây có lá to như vậy thường tượng trưng cho một gia đình lớn và một doanh nghiệp lớn.

Với những chiếc lá to và hình dáng cây đẹp mắt, cây cảnh thiên điểu mang ý nghĩa hạnh phúc, điềm lành, là loài cây xanh có khả năng thanh lọc không khí tốt, được nhiều người ưa thích.

Dù được đặt trong phòng khách hay phòng ngủ, nó đều có thể mang lại những hiệu ứng đẹp đẽ và tốt lành.

Những chiếc lá lớn được bao phủ bởi những lỗ chân lông mịn, có thể hấp thụ bụi bẩn xung quanh, đồng thời cũng có thể lọc sạch một số khí độc hại.

Trong phong thủy, thiên điểu mang ý nghĩa may mắn trường thọ, hạnh phúc phóng khoáng, tình yêu viên mãn...

Cách chăm sóc cây cảnh thiên điểu:

Cây cảnh này tương đối chịu bóng râm và có thể phát triển mạnh mẽ ngay cả khi ánh sáng trong nhà kém nên rất dễ chăm sóc.

Cây cảnh này ưa đất hơi chua nên khi nuôi chúng ngoài việc sử dụng đất mốc lá hoặc đất than bùn còn phải bón phân chuồng cừu lên men hoặc phân bánh lên men để đất tơi xốp, thoáng khí và màu mỡ. Như vậy, lá thiên điểu sẽ ngày càng to và mập hơn.

Ngoài ra, hãy cố gắng sử dụng nước mưa khi tưới nước, vì nó thích nước có tính axit nhẹ, đất sẽ dễ bị nén chặt, khiến rễ bị kín và lá chuyển sang màu vàng. Vì vậy nếu là nước kiềm, bạn có thể thêm sắt sunfat vào nước.

Cây cảnh cũng không thích môi trường có quá nhiều ánh nắng, vì nếu nắng quá mạnh lá sẽ dễ bị cháy nắng. Vì vậy, vào mùa hè nhiệt độ cao phải che nắng, có thể để ở nơi có ánh sáng. Khi nhiệt độ thấp hơn 25 độ, bạn có thể phơi nắng nhiều hơn để cây phát triển.

5. Cây cảnh: Vạn tuế

Cây vạn tuế là loại cây cảnh trường thọ, tuổi thọ của nó rất dài, có thể kéo dài hơn 1.000 năm. Vì vậy, người xưa nói rằng: "Vạn tuế ngàn năm nở hoa, vạn năm đâm chồi này lộc".

Câu nói này khá khoa trương nhưng cũng phản ánh một điều cây vạn tuế phát triển tương đối chậm và rất hiếm khi nở hoa. Đó là lý do nó được đặt tên là vạn tuế.

Ý nghĩa của cây vạn tuế là sức khỏe, trường thọ, may mắn, sung mãn, bình an và cát tường. Một số người cũng cho rằng, cây cảnh này còn giúp chiêu tài, vượng khí, ngăn tà khí, hút tài lộc, may mắn cho gia đình.

Trong phong thủy, cây vạn tuế có tác dụng chặn tà, trừ tà, nên đặt trước cửa nhà hoặc phòng bếp để cầu bình an và sức khỏe.

Bản thân sự ra hoa của cây vạn tuế cũng là biểu tượng của điềm lành, gia đình có cây vạn tuế nở hoa sẽ đón hạnh phúc, tin vui trong thời gian tới.

Lá của cây sắt rất dài và to. Chúng gồm nhiều lá nhỏ, giống như lông vũ, rất đẹp mắt, uy nghiêm.

Cách chăm sóc cây cảnh vạn tuế

Cây cảnh này sống lâu và dễ chăm sóc nên có thể sống tới hơn 1.000 năm. Tuy nhiên, khi trồng trong chậu, tốt nhất nên sử dụng đất hơi chua để chống vàng lá. Một số người còn bón thêm đinh sắt vào đất, cũng có tác dụng ngăn ngừa vàng lá.

Cây vạn tuế tuy ưa nắng nhưng không được đem ra phơi khi nắng gắt, vì khi ra nắng lá sẽ chuyển sang màu vàng và khô, trông không đẹp chút nào. Vì vậy, khi ánh nắng gay gắt, hãy cố gắng để nó ở nơi sáng sủa trong nhà, hoặc trên ban công phía Bắc nhà bạn.

Khi nhiệt độ giảm xuống và ánh nắng trở nên dịu hơn, bạn có thể phơi nắng nhiều hơn, bằng cách này, càng tiếp xúc nhiều thì cây cảnh sẽ càng thịnh vượng và gia đình bạn sẽ thực sự có một “chiếc lá” lớn.