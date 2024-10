Cây cảnh "lên đời" từ cỏ dại, tựa thác vàng, thác bạc, trồng trong nhà chiêu tài, rước lộc, thêm may mắn

Cây cảnh này nhìn thoáng qua tựa "rau má" nhưng lại có những cái tên tràn đầy tài lộc, thịnh vượng: thác vàng, thác bạc.

Nó có những chiếc lá vàng hoặc lá bạc vô cùng tươi đẹp và sinh động. Khi trồng trong chậu treo, chúng trải dài xuống như thác vàng, thác bạc trong nhà, vô cùng tươi đẹp.

Cây cảnh này nhìn thoáng qua tựa "rau má" nhưng lại có những cái tên tràn đầy tài lộc, thịnh vượng: thác vàng, thác bạc. Ảnh minh họa seedvilleusa

Đặc điểm của cây cảnh thác vàng thác bạc

Cây cảnh này có tên là thác vàng (Dichondra repens) và thác bạc (Dichondra argentea) là 2 chị em cùng mẹ Dichondra, thuộc họ Bìm Bìm. Loài Dichondra này còn có 1 "đứa con" khác là Dichodra carolinensis.

Cây cảnh này còn có tên gọi như cây móng ngựa vì những chiếc lá tương tự móng ngựa, cây vảy rồng (thác bạc vì lá có màu bạc), cây tiền vàng (thác vàng) lá có hình như đồng tiền vàng cổ xưa và dưới ánh nắng, những chiếc lá xanh có thể chuyển màu vàng lóng lánh, rất rực rỡ, như... vàng.

Cây cảnh thác vàng (Dichondra repens). Ảnh minh họa thetutuguru



Những chiếc lá của 2 chị em thác vàng và thác bạc có hình dáng khá giống lá rau má, hình dẻ quạt. Chúng có những bông hoa không nổi bật lắm, nhạt màu, vàng xanh hoặc trắng, có thể xuất hiện vào đầu mùa hè.

Cây cảnh này có thể dùng để che phủ mặt đất, bò lan rất nhanh, tạo thành một thảm thực vật xanh tươi tốt. Cây thường cao không quá 5cm nhưng nếu đặt trong chậu, thân leo của nó có thể vươn dài từ 1,2-1,8m.

Thói quen rủ xuống giúp thác vàng, thác bạc trở thành cây treo hoàn hảo để treo ở ban công, hiên nhà hay trong sân vườn. Những chiếc lá lấp ánh ánh bạc, ánh vàng của chúng quả là điểm nhấn tuyệt vời cho gia đình bạn.

Cây cảnh thác bạc (Dichondra argentea). Ảnh minh họa Toutiao

Ý nghĩa của cây cảnh thác vàng, thác bạc

Nhờ vào khả năng leo trèo tốt và sinh trưởng mạnh mẽ nên cây cảnh này rất thích hợp để trang trí mang đến cảm giác tươi mát và tạo điểm nhấn độc đáo cho ngôi nhà của bạn.

Ngoài ra, nhờ độ che phủ tốt khi treo cây ở ban công, cây cảnh này sẽ giúp làm dịu không khí cũng như che chắn nắng cho ngôi nhà của bạn.

Trong y học, cây vảy rồng còn có công dụng chữa trị hiệu quả, đảm bảo an toàn với các chứng bệnh như huyết áp cao, sỏi mật, sỏi tiết niệu... Bên cạnh đó, loài cây này còn có chức năng kháng khuẩn và chống oxy hoá vô cùng hữu hiệu.

Lá cây luôn tươi tốt, chịu được mọi loại thời tiết,. Ảnh minh họa Toutiao

Trong phong thủy, cây cảnh này tượng trưng cho tài lộc. Trồng cây cảnh thác vàng, thác bạc trong nhà ngụ ý chiêu tài, rước lộc, mang lại may mắn và thịnh vượng cho gia đình.

Lá cây luôn xanh tốt, chịu được mọi loại thời tiết, dễ chăm sóc, rất tốt cho phong thủy gia đình, giúp tài lộc sinh sôi không ngừng.

Cách trồng cây cảnh thác vàng, thác bạc

Thời điểm trồng: Cây móng ngựa có thể được trồng từ hạt hoặc chồi. Trồng vào cuối mùa xuân khi nhiệt độ mát mẻ. Ở những vùng có khí hậu ấm hơn, nó cũng có thể được trồng vào đầu mùa thu. Trong phong thủy, cây cảnh này tượng trưng cho tài lộc. Ảnh minh họa Toutiao Nơi trồng: Chọn một địa điểm có đầy đủ ánh nắng mặt trời hoặc bóng râm một phần và đất giàu, thoát nước tốt. Cách trồng: Làm tơi xốp đất ở khu vực trồng và cải tạo bằng phân trộn hoặc các chất hữu cơ giàu dinh dưỡng khác, nếu cần. Đào một cái hố rộng hơn một chút và có cùng độ sâu với bầu rễ. Lấy cây ra khỏi chậu ươm và nhổ rễ nếu bị bó trong chậu. Đặt vào hố sao cho phần trên của bầu rễ ngang bằng với đất xung quanh. Lấp đất vào hố, nén nhẹ và tưới nước kỹ lưỡng để loại bỏ các túi khí. Trồng cây cách nhau khoảng gần 1m hoặc hơn. Cây cảnh thác bạc, thác vàng có thể phát triển tốt dưới ánh nắng đầy đủ. Ảnh minh họa Trồng từ hạt giống: Nhẹ nhàng ấn hạt giống vào đất nhưng không che phủ vì chúng cần ánh sáng để nảy mầm. Giữ ẩm đều cho đến khi nảy mầm trong khoảng hai tuần. Cách chăm sóc cây cảnh thác vàng, thác bạc

Ánh sáng

Cây cảnh thác bạc, thác vàng có thể phát triển tốt dưới ánh nắng đầy đủ nhưng chịu được một chút bóng râm, đặc biệt là ở vùng khí hậu có mùa hè nóng bức.

Loại cây này không kén đất nếu thoát nước tốt. Ảnh minh họa georgeweigel

Đất

Loại cây này không kén đất nếu thoát nước tốt. Nó phát triển tốt nhất trong cát, mùn hoặc phấn. Cân nhắc luống cao hoặc giỏ treo nếu đất chủ yếu là đất sét hoặc cải tạo khu vực trồng bằng cát.

Nên sử dụng độ pH hơi axit nhưng cây thác bạc, thác vàng có khả năng chịu được đất trung tính và hơi kiềm.

Nước

Đối với giỏ treo, trộn nó với các loại cây khác thích đất khô hơn. Ảnh minh họa etsy

Có nguồn gốc từ khí hậu sa mạc, cây cảnh này thích đất khô ráo và chịu hạn. Ở vùng khí hậu ôn đới, lượng mưa thường đủ để che phủ mặt đất.

Đối với giỏ treo, trộn nó với các loại cây khác thích đất khô hơn vì tưới quá nhiều nước có thể dẫn đến thối rễ. Tưới nước nhẹ để giữ cho đất ẩm đều khoảng chín hoặc mười ngày một lần khi lượng mưa không đủ.

Nhiệt độ và độ ẩm

Nhiệt độ vừa phải từ 20-23 độ C sẽ thúc đẩy cây cảnh này phát triển. Nếu nhiệt độ cao hơn 30 độ C sẽ gây ra stress nhiệt khiến cây cảnh bị cháy nắng, còn dưới . Dưới 15 độ C sẽ khiến cây còi cọc.

Cây cảnh này không cần bón phân hàng năm, Ảnh minh họa

Thác vàng, thác bạc không chịu được sương giá ở nhiệt độ dưới -4 độ C. Nó cũng yêu cầu môi trường ấm áp, khô ráo với nhiệt độ và độ ẩm phù hợp.

Phân bón

Cây cảnh này không cần bón phân hàng năm nếu đất có đủ chất dinh dưỡng. Với cây trồng trên mặt đất có thể bón phân vào đầu mùa xuân.

Cắt tỉa

Việc cắt tỉa hàng tuần trong suốt mùa xuân và mùa hè mang lại cho cây cảnh này hình dáng đẹp mắt. Ảnh minh họa tranquilhavens

Việc cắt tỉa chỉ giới hạn ở việc cắt bớt những tán lá để có cái nhìn tươi tốt hơn, đầy đặn hơn. Loại bỏ các ngọn mọc ở bộ lá thứ tư.

Việc cắt tỉa hàng tuần trong suốt mùa xuân và mùa hè mang lại cho cây cảnh này hình dáng đẹp mắt.

Nhân giống

Khi được trồng làm cây hàng năm, cây cảnh này có thể trồng bằng hạt giống. Tuy nhiên, nó leo trèo tốt nên bạn có thể nhân giống bằng cách phân chia.

Rễ hình thành tại mỗi điểm dọc theo đường chạy nơi nút lá tiếp xúc với đất. Đơn giản chỉ cần tách một hoặc một số cây đã bén rễ, đào chúng ra và trồng lại ở vị trí mới.

Loại cây này rất phù hợp với những người mới chơi cây cảnh. Ảnh minh họa marshallsgarden

Một số vấn đề với cây cảnh thác vàng, thác bạc

Loại cây này rất phù hợp với những người mới chơi cây cảnh. Nó dễ trồng và dễ chăm sóc. Nhưng có cũng có thể gặp 1 số vấn đề như:

Lá héo, vàng úa

Mặc dù thác bạc, thác vàng có khả năng chịu hạn nhưng vài tuần không có mưa hoặc tưới nước sẽ khiến lá héo và bắt đầu chuyển sang màu vàng. Khi có dấu hiệu rũ xuống đầu tiên, hãy tưới nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng và tán lá sẽ nhanh chóng tươi tốt.

Ảnh minh họa etsy

Thối rễ

Lá vàng hoặc nâu, chậm phát triển và chết dần có thể là triệu chứng thối rễ do tưới nước quá nhiều. Giữ lại nước hoặc trồng lại trong hỗn hợp bầu khô, tươi.

Hãy thử lấy cây ra khỏi chậu và kiểm tra xem rễ có bị hư hại không. Cắt bỏ những phần phát triển màu nâu, đen hoặc sũng nước và thay vào đó những tán lá có rễ trắng, khỏe mạnh, căng mọng.

Nếu bạn thích trong nhà có thác vàng, thác bạc, tài lộc ngút ngàn, hãy trồng cây cảnh này nhé! Ảnh minh họa wsbnnursery

Tán lá thưa thớt

Cây cảnh có thể dài đến có thể dài tới gần 2m trong 1 mùa, điều này có thể khiến cây trở nên gầy gò, thưa thớt lá. Để cây cảnh có vẻ ngoài tươi tốt, đầy đặn, hãy cắt nhẹ những tán lá một hoặc hai tuần một lần trong mùa sinh trưởng.

Nếu bạn thích trong nhà có thác vàng, thác bạc, tài lộc ngút ngàn, hãy trồng cây cảnh này nhé!