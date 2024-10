Cây cảnh "thôi miên", không tranh oxy, trồng trong phòng ngủ dưỡng người, chiêu lộc

Trồng cây cảnh, hoa lá không chỉ là sở thích mà còn thể hiện lối sống của mỗi người. Nó cho phép chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên trong cuộc sống bận rộn, nuôi dưỡng tâm hồn và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.

Để mọi thứ trong nhà trở nên đẹp đẽ và ấm áp, người ta không chỉ thích trồng cây cảnh ở ban công, sân thượng, ngoài vườn còn ở phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc.

Trồng một lượng hoa và cây cảnh thích hợp trong nhà sẽ làm gia đình tươi đẹp, ấm áp hơn, có lợi cho sức khỏe thể xác và tinh thần.

Tuy nhiên, khi trồng cây cảnh trong nhà, nhất là trong phòng kín, tốt hơn hết bạn không nên quá tùy tiện. Nếu muốn trồng cây, bạn nên trồng những loại hoa, cây tốt cho sức khỏe thể.

Đặc biệt khi trồng hoa trong phòng ngủ, hãy cẩn thận không trồng cây cảnh quá lớn hoặc quá nhiều. Điều này chủ yếu là do hoa và cây cần “hô hấp” trong quá trình sinh trưởng, hấp thụ oxy và thải ra carbon dioxide.

Nếu cửa đóng, nhất là vào ban đêm, nồng độ oxy giảm và nồng độ carbon dioxide tăng lên có thể sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe của mọi người.

Vì vậy, nếu muốn trồng cây cảnh trong phòng ngủ, bạn nên trồng một số loại cây có khả năng hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy vào ban đêm.

Những cây cảnh này có thể giúp tăng hàm lượng oxy trong nhà và cải thiện chất lượng giấc ngủ, nói cây cảnh này có khả năng "thôi miên" để giúp chúng ta ngủ ngon hơn là không sai.

Lưỡi hổ có thể hấp thụ các loại khí độc hại trong nhà Ảnh minh họa daysinspired

1. Cây cảnh: Lan hổ

Có rất nhiều lợi ích khi trồng chậu lưỡi hổ trong phòng ngủ‌. Trước hết, cây cảnh này có thể hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy vào ban đêm, điều này có thể cải thiện đáng kể chất lượng không khí trong phòng ngủ.

Thứ hai, lưỡi hổ có thể hấp thụ các loại khí độc hại trong nhà như formaldehyde, benzen, v.v., giúp thanh lọc không khí và bảo vệ sức khỏe của cư dân.

Ngoài ra, khí khổng trên thân thịt của lưỡi hổ sẽ giải phóng các ion âm vào ban đêm, làm tăng nồng độ ion âm trong không khí và giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Cây cảnh này không cần tưới nước thường xuyên để tránh nước tích tụ trong lá, có thể gây thối rễ‌. Ảnh minh họa atcanvas

Cách chăm sóc cây cảnh lan hổ:

‌Ánh sáng‌: Mặc dù lưỡi hổ có thể chịu được bóng râm nhưng tốt nhất nên đặt ở nơi có nắng và thông gió để tạo điều kiện cho quá trình quang hợp‌.

‌Tưới nước‌: Cây cảnh này không cần tưới nước thường xuyên để tránh nước tích tụ trong lá, có thể gây thối rễ‌.

‌Làm sạch lá: Làm sạch lá thường xuyên để tránh bụi tích tụ và đạt được hiệu quả thanh lọc tốt hơn‌.

Cây cảnh thường xuân còn có khả năng đặc biệt là giải phóng oxy vào ban đêm. Ảnh minh họa gardeningetc

2. Cây cảnh: Thường xuân

Hầu hết các loại cây sẽ hô hấp vào ban đêm để hấp thụ oxy và thải ra carbon dioxide vào ban đêm nhưng cây cảnh thường xuân còn có khả năng đặc biệt là giải phóng oxy vào ban đêm.

Điều này có tác động tích cực đến chất lượng không khí trong phòng ngủ. Ngoài ra, cây thường xuân còn có giá trị trang trí cao. Lá thường xanh và hình dáng độc đáo có thể tăng thêm sức sống và vẻ đẹp cho phòng ngủ.

Cách chăm sóc cây cảnh thường xuân:

‌Ánh sáng‌: Cây cảnh thường xuân là loại cây ưa bóng râm và không thích hợp tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, vì vậy tránh đặt cây cạnh cửa sổ hướng Nam hoặc hướng Tây.

Cây cảnh thường xuân thích môi trường ẩm ướt nhưng không chịu được úng nước Ảnh minh họaToutiao

Bạn có thể chọn đặt nó cạnh cửa sổ hướng về phía Bắc hoặc sử dụng ánh sáng nhân tạo để chiếu sáng bổ sung.

‌Nhiệt độ và độ ẩm‌: Nhiệt độ phát triển thích hợp của cây thường xuân là 15oC ~ 25oC và nó thích môi trường ấm áp và ẩm ướt. Trong phòng ngủ, có thể duy trì độ ẩm thích hợp bằng cách thường xuyên phun sương lên lá bằng bình xịt hoặc sử dụng máy tạo độ ẩm‌.

‌Tưới nước‌: Cây cảnh thường xuân thích môi trường ẩm ướt nhưng không chịu được úng nước nên hãy tưới nước vừa phải và giữ ẩm cho đất để tránh đọng nước. Tưới nước 10 ngày một lần vào mùa đông, mỗi tuần một lần vào mùa xuân và mùa thu và hai ngày một lần vào mùa hè.

‌Bón phân‌: Trong mùa sinh trưởng, bón phân loãng pha loãng mỗi tháng một lần để tránh bón phân quá nhiều có thể khiến lá chuyển sang màu vàng hoặc rễ bị thối‌.

‌Cắt tỉa‌: Thường xuyên cắt tỉa những cành dày đặc để cây cảnh khỏe và đẹp‌.

Cây cảnh này còn có ý nghĩa tốt, có thể thanh lọc không khí Ảnh minh họaToutiao

3. Cây cảnh: Sống đời

Hoa sống đời nhỏ, đường kính thường có kích thước bằng đồng xu và có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm đỏ, trắng, hồng, cam, tím... Một số giống thậm chí có thể nở ba màu.

Cây cảnh này không cao, thường bắt đầu nở hoa khi cao từ 20 đến 30 cm. Lá có hình trái tim và có màu xanh. Ngay cả khi chưa nở hoa, lá của cây cảnh này vẫn có giá trị trang trí cao.

Ngoài ra, cây cảnh này còn có ý nghĩa tốt, có thể thanh lọc không khí, tăng hàm lượng oxy trong phòng ngủ nên rất thích hợp để trong phòng ngủ.

Đối với gia đình, việc chậu cây sống đời trong nhà tượng trưng cho sức khỏe và hạnh phúc. Ảnh minh họaToutiao

Cây cảnh này giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ, từ đó cải thiện giấc ngủ‌. Ngoài ra, nó có thể làm tăng độ ẩm không khí và giảm độ khô trong nhà, đặc biệt là vào mùa thu đông.

Nhiều gia đình thường đặt cây sống đời như lời cầu mong cho gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh đó là ý nghĩa cho sự sinh sôi nảy nở, tinh thần đoàn kết của các thành viên.

Đối với gia đình, việc chậu cây sống đời trong nhà tượng trưng cho sức khỏe và hạnh phúc. Đối với bạn bè nó tượng trưng cho tình thân.

Không tưới nước quá nhiều để tránh thối rễ‌. Giữ môi trường thông thoáng để tránh ẩm ướt gây thối lá. Ảnh minh họaToutiao

Chọn vị trí đặt cây cảnh sống đời

‌Lựa chọn vị trí‌: Kalanchoe tốt nhất nên đặt gần cửa sổ hoặc trong một góc, nơi có đủ ánh sáng mà không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mọi người‌. Tránh xếp quá dày đặc hoặc đặt gần đầu giường.

‌Các biện pháp phòng ngừa bảo trì‌: Không tưới nước quá nhiều để tránh thối rễ‌. Giữ môi trường thông thoáng để tránh ẩm ướt gây thối lá.

Cây cảnh này có thể hấp thụ formaldehyde. Ảnh minh họa thursd

4. Cây cảnh: Nha đam

Nha đam là một loại cây tốt lành, không chỉ làm đẹp gia đình mà còn có tính ứng dụng cao, thanh lọc không khí, chế biến món ăn, làm mỹ phẩm...

Cây cảnh này có thể hấp thụ formaldehyde và các chất có hại khác trong không khí nên đặc biệt thích hợp với những căn phòng mới được cải tạo.

Ngoài ra, nha đam tạo ra ít carbon dioxide hơn vào ban đêm và sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

Cây nha đam còn có ý nghĩa rất đặc biệt trong phong thủy, khi gia chủ trồng cây này sẽ mang tới may mắn, tài lộc.

Cây nha đam có ngũ hành thuộc mệnh Mộc, mà các loại cây thuộc hành Mộc thường mang tới sự may mắn và thịnh vượng nên có vượng khí rất tốt cho gia chủ.

Cách đặt cây cảnh nha đam trong phòng ngủ:

‌Lựa chọn vị trí‌: Nha đam thích hợp đặt ở môi trường ấm áp và ẩm ướt, tuy nhiên nên tránh đặt cạnh máy điều hòa hoặc máy sưởi để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của nó‌. Đồng thời, không nên đặt cây cảnh ở cửa ra vào hoặc cửa sổ phòng ngủ để tránh cản trở luồng không khí lưu thông.

‌Kiểm soát số lượng‌: Không nên đặt quá nhiều nha đam để không gây ra tình trạng chật chội và ảnh hưởng đến bố cục tổng thể của phòng ngủ‌.

Nha đam ưa ánh sáng mặt trời nên đặt ở nơi có nhiều nắng. Ảnh minh họa Toutiao

‌Cấm kỵ phong thủy‌: Trong phong thủy, không nên đặt nha đam ở đầu hoặc cuối giường để tránh ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ‌. Ngoài ra, tránh đặt nha đam ở vị trí tài chính, vì vị trí tài chính phải thông thoáng, không có trở ngại.

Cách chăm sóc cây cảnh nha đam:

‌Ánh sáng‌: Nha đam ưa ánh sáng mặt trời nên đặt ở nơi có nhiều nắng, tránh đặt nơi tối.

‌Nhiệt độ‌: Cây cảnh thích hợp trồng ở môi trường 20 độ, tránh môi trường có nhiệt độ thay đổi quá mức‌.

Bón một lượng phân bón thích hợp để duy trì sự phát triển khỏe mạnh của cây cảnh. Ảnh minh họa Toutiao

‌Tưới nước‌: Tuân thủ các nguyên tắc canh tắc, thấy đất khô thì tưới ướt đẫm, tránh tưới quá nhiều hoặc để đất quá khô.

‌Bón phân‌: Bón một lượng phân bón thích hợp để duy trì sự phát triển khỏe mạnh của cây cảnh.

Nha đam trồng trong chậu có thể trồng trong phòng ngủ nhưng cần chú ý đến vị trí đặt, kiểm soát số lượng và phương pháp chăm sóc để đảm bảo cây phát triển khỏe mạnh và phát huy vai trò thanh lọc không khí.

Lá cây cảnh này có hình dáng giống lưng rùa, tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe và hàm ý sự may mắn. Ảnh minh họa Toutiao

5. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Lá của trầu bà lá xẻ có hình dạng độc đáo, xen kẽ các mảng màu xanh đậm và xanh nhạt, có giá trị trang trí cao.

Dù được để trong phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc hay ban công, nó đều có thể mang lại cho người ta cảm giác trang nhã và quý phái.

Lá cây cảnh này có hình dáng giống lưng rùa, tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe và hàm ý sự may mắn.

Cây cảnh này cũng có thể hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide. Ảnh minh họa architecturaldigest

Trầu bà lá xẻ không chỉ có giá trị làm cảnh cao mà còn có những ưu điểm khác. Nó thích hợp cho chăn nuôi trong nhà. Nó có thể hấp thụ các khí độc hại như formaldehyde.

Cây cảnh này cũng có thể hấp thụ một lượng lớn carbon dioxide vào ban đêm, có lợi cho sức khỏe và giấc ngủ của con người.

Đặt chậu trầu bà lá xẻ trong phòng ngủ cần chú ý đến không gian đủ lớn vì cây cảnh này kích cỡ không nhỏ.

Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Việc chăm sóc cây cảnh này tương đối đơn giản. Ảnh minh họa reddit

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Cách chăm sóc cây cảnh trầu bà lá xẻ:

Việc chăm sóc cây cảnh này tương đối đơn giản, yêu cầu ánh sáng vừa phải và có thể phát triển tốt trong môi trường ít ánh sáng hoặc nửa bóng râm. Thích hợp đặt trong nhà hoặc môi trường nửa bóng râm, nửa nắng.

Với việc chăm sóc hàng ngày, tưới nước một lần khi đất khô một lần và bón phân hỗn hợp mỗi tháng một lần, để cây phát triển tươi tốt, nên cắt tỉa đúng cách và tạo dáng tốt.

Cây cảnh này có hình dáng cây đẹp, màu sắc tươi sáng Ảnh minh họa Toutiao

6. Cây cảnh: Lan hồ điệp

Hoa lan hồ điệp được yêu thích vì vẻ ngoài duyên dáng và sự đa dạng phong phú. Cây của nó rất đặc biệt, lá rộng và ngắn, cuống hoa mảnh và thẳng, hoa nở thành chùm, thời gian ra hoa dài, thậm chí chơi được nửa năm, giá trị làm cảnh rất cao.

Cây cảnh này có hình dáng cây đẹp, màu sắc tươi sáng, không có hương hoa và không có mùi đặc trưng. Khi đặt trong phòng ngủ không chỉ có tác dụng bồi bổ sức khỏe mà còn thanh lọc không khí trong nhà, giúp cải thiện môi trường trong nhà.

Lan hồ điệp tượng trưng cho sự sung túc, đầy đủ. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy trong lành vào ban đêm, có lợi cho giấc ngủ của chủ nhân.

Lan hồ điệp tượng trưng cho sự sung túc, đầy đủ, con cháu trong gia đình nên càng được nhiều người ưa thích. Có hoa lan trong nhà sẽ làm tăng mức độ hạnh phúc và thúc đẩy các mối quan hệ trong gia đình thêm bền chặt.

Những gợi ý cụ thể để bảo quản lan hồ điệp trong phòng ngủ

Giữ nhiệt độ trong nhà ở mức 20-25 độ và độ ẩm trong khoảng 60-80%. Ảnh minh họa Toutiao

‌Ánh sáng và thông gió‌: Cố gắng đặt lan hồ điệp ở nơi có ánh sáng và đảm bảo thông gió tốt. Nếu phòng ngủ không đủ ánh sáng, bạn có thể sử dụng đèn trồng cây để bổ sung ánh sáng.

‌Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm‌: Giữ nhiệt độ trong nhà ở mức 20-25 độ và độ ẩm trong khoảng 60-80%. Độ ẩm có thể được điều chỉnh bằng máy tạo độ ẩm hoặc máy hút ẩm‌.

‌Kiểm tra thường xuyên‌: Thường xuyên kiểm tra sự phát triển của Phalaenopsis và điều chỉnh các phương pháp bảo dưỡng kịp thời để đảm bảo nó phát triển khỏe mạnh‌.

Cây cảnh này có nhiều loại. Ảnh minh họa atcanvas

7. Cây cảnh: Đa búp đỏ atcanvas

Lá của cây đa búp đỏ dày và đẹp, lá rộng, sáng bóng, thường xanh quanh năm, thích hợp để trang trí, làm đẹp trong nhà, phản chiếu khung cảnh nhiệt đới và nhìn bắt mắt.

Cây cảnh này có nhiều loại, bao gồm cây đa búp đỏ, đa búp vàng, lá cẩm thạch.... Mỗi loại đều có giá trị trang trí độc đáo riêng.

Cây cảnh này không chỉ có giá trị làm cảnh cao mà còn có chức năng thanh lọc không khí, có thể hấp thụ các khí độc hại như carbon monoxide, carbon dioxide và hydro florua trong không khí, bẫy bụi, từ đó cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Còn nếu trồng cây đa búp đỏ trên bàn làm việc thì giúp công việc của gia chủ thuận lợi, hanh thông hơn. Ảnh minh họa

Ngoài ra, cây da búp đỏ còn có thể lọc bụi và loại bỏ ô nhiễm do các hạt vật chất có thể hít phải . Đặt một chậu cây trong phòng ngủ có thể cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ và tạo điều kiện cho giấc ngủ dễ dàng hơn.

Trong phong thủy, cây đa búp đỏ mang ý nghĩa của sự may mắn, an lành, xua đuổi vận xui. Trồng một chậu cây này tại phòng khách giống như có được sự bao bọc, che chở vậy.

Còn nếu trồng cây đa búp đỏ trên bàn làm việc thì giúp công việc của gia chủ thuận lợi, hanh thông hơn.

Cây cảnh này thích đủ ánh sáng nhưng cũng chịu được bóng râm. Ảnh minh họa Toutiao

Cách chăm sóc cây cảnh đa búp đỏ

‌Ánh sáng‌: Cây cảnh này thích đủ ánh sáng nhưng cũng chịu được bóng râm. Tốt nhất nên trồng ở nơi có nhiều ánh sáng tán xạ mỗi ngày để lá sẽ bóng hơn.

Ở nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng bạn có thể giữ ẩm cho đất, nhưng nếu trồng ở nơi không có ánh sáng mặt trời, hãy đợi cho đến khi đất khô hẳn rồi mới tưới thật kỹ.

‌Tưới nước‌: Cây đa búp đỏ không cần tưới nước thường xuyên. Ở những nơi có nhiều ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng đất có thể được giữ ẩm. Tuy nhiên, nếu trồng ở nơi không có ánh nắng, hãy đợi cho đến khi đất khô hẳn rồi mới tưới nước kỹ.

Nếu bạn muốn có giấc ngủ ngon, hãy trồng những cây cảnh thôi miên này nhé! Ảnh minh họa daysinspired

‌Bón phân‌: Cây cảnh này thích phân bón. Chúng phải được cung cấp đủ phân bón và nước trong mùa sinh trưởng cao điểm để phát triển tươi tốt và có lá màu xanh đậm.

Bình thường giữ ẩm cho đất trong chậu, tưới nước một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối trong những mùa nhiệt độ cao và phun nước thường xuyên lên cành và lá, nếu không mép lá sẽ dễ bị héo và cháy sém.

