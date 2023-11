Từ ngày 13/11 đến 10h ngày 15/11 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa mưa to và mưa rất to. Riêng huyện Nam Đông và một số nơi của huyện Phú Lộc có mưa đặc biệt to, với lượng mưa phổ biến 500-800mm, có nơi cao hơn như: Xuân Lộc (Phú Lộc) 1.014mm, Thượng Quảng (Nam Đông) 989mm, Hương Sơn (Nam Đông) 978mm, Khe Tre (Nam Đông) 956mm.

Hàng loạt tuyến đường ở TP.Huế ngập sâu trong sáng 15/11, người dân di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Trần Hòe.

Mực nước lúc 10h ngày 15/11 trên sông Hương tại Kim Long + 4,21m, trên báo động III là 0,71m, trên ông Bồ tại Phú Ốc + 4,47m, dưới báo động III là 0,03m.

Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện tại tỉnh đều đã đầy nước. Mực nước tại hồ Tả Trạch lúc 10h ngày 15/11 là +45,96m, lưu lượng đến hồ 1.212m3/s và lưu lượng về hạ du 1.567m3/s; hồ thủy điện Hương Điền +57,93m, lưu lượng đến hồ 2.523m3/s và lưu lượng về hạ du 2.300m3/s; hồ thủy điện Bình Điền +83,80m, lưu lượng đến hồ 1.173m3/s và lưu lượng về hạ du 1.173m3/s.

Giải cứu xe ô tô bị ngập lũ ở TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Mưa lớn cùng với nước cách sông dâng cao đã khiến toàn TP.Huế có 80% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập. Các tuyến đường khu vực bắc sông Hương (Vạn Xuân, Chi Lăng, Bạch Đằng, Mai Thúc Loan ....) ngập bình quân 0,3-0,5m; các tuyến đường khu vực nam sông Hương (Hùng Vương, Trường Chinh, Trần Quang Khải, Bến Nghé, Đống Đa, Tố Hữu, Lê Minh, Huỳnh Tấn Phát, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Hữu Thọ, Đặng Văn Ngữ, Phan Anh...) ngập bình quân 0,3-0,8m.

Xe ô tô của người dân ở TP.Huế bị ngập nước lũ. Ảnh: Trần Hòe.

Tại huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc, hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông khác cũng bị ngập sâu, nhiều nơi ngập sâu đến 1,5m. Cơ quan chức năng các địa phương ở tỉnh đã di dời khẩn cấp 898 hộ dân với 2.280 khẩu đến nơi an toàn.

Do nước lũ lên quá nhanh nên nhiều người dân không kịp trở tay dẫn đến tài sản bị thiệt hại, trong đó loạt xe ô tô bị ngập nước lũ do không kịp di chuyển đến nơi cao. Trên các tuyến đường ở TP.Huế, người dân muốn di chuyển thì phải lội bộ trong tình trạng nước ngập sâu đến nửa người hoặc phải thuê thuyền đi lại với giá cao.



Những hình ảnh đường phố ở Huế ngập sâu trong nước lũ vào sáng 15/11 do PV Dân Việt ghi lại:

Đã có rất nhiều xe ô tô bị ngập trong đợt lũ lớn xảy ra đêm 14 và sáng 15/11 ở TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Một xe ô tô đậu trên vỉa hè ở TP.Huế không kịp di chuyển do nước lũ lên quá nhanh. Ảnh: Trần Hòe.

Người dân bơi thuyền trên đường phố Huế cạnh những chiếc xe ô tô bị ngập lũ. Ảnh: Trần Hòe.

Xe ô tô bị ngập lũ trên đường Lê Quý Đôn, TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Cứu hộ xe ô tô ngập lũ. Ảnh: Trần Hòe.

Một xe ô tô bị nước lũ ngập đến gần nửa xe. Ảnh: Trần Hòe.

Một xe ô tô ngập lũ đang được cứu hộ. Ảnh: Trần Hòe.

Cứu hộ xe ô tô ngập lũ trên đường Lê Quý Đôn, TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Người dân ở TP.Huế bì bõm di chuyển khi đường phố ngập sâu. Ảnh: Trần Hòe.

Dịch vụ ghe thuyền chở khách "ăn nên làm ra" trong sáng 15/11. Ảnh: Trần Hòe.

Một bé trai lội lũ trên đường phố Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Người dân TP.Huế lũ lượt vượt lũ để đến nơi cao khi nhà bị ngập. Ảnh: Trần Hòe.

Đường Nguyễn Lộ Trạch, TP.Huế ngập sâu đến bụng. Ảnh: Trần Hòe.

Đường Bà Triệu, TP.Huế sáng 15/11. Ảnh: Trần Hòe.