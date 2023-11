Mưa xối xả kéo dài, đường phố Huế chìm sâu trong lũ

Mưa to và rất to trên diện rộng kéo dài gây lũ đã khiến nhiều vùng ở Thừa Thiên Huế ngập sâu. Từ đêm 14/11, nhiều khu vực tại TP.Huế đã bị chìm trong nước lũ. Hàng loạt tuyến đường như Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Bạch Đằng, Chi Lăng, Bà Triệu, Huỳnh Tấn Phát, Dương Văn An, Nguyễn Lộ Trạch, Hùng Vương, Bến Nghé..., nhất là các tuyến đường ở khu Đô thị mới An Vân Dương, nhiều nơi bị ngập sâu đến nửa mét khiến giao thông tê liệt.

Hàng loạt tuyến đường ở TP.Huế ngập sâu trong nước lũ khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Quốc Dũng.

Trong đêm 14/11, người dân nhiều vùng ở TP.Huế bì bõm chạy ô tô đi đến nơi cao và kê cao tài sản trong nhà để tránh lũ. Do nước lũ lên quá nhanh nên nhiều người dân không kịp trở tay dẫn đến tài sản bị thiệt hại, trong đó nhiều xe ô tô bị nước lũ nhấn chìm do không kịp di chuyển đến nơi cao.

Người dân ở TP.Huế đi lại bằng thuyền trên đường phố sáng 15/11. Ảnh: Quốc Dũng.

Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã khiến 4 ngôi nhà dân vùng ven biển thị trấn Lăng Cô bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ xuống đường khiến giao thông ùn tắc. Đồn Biên phòng Lăng Cô đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương di dời người, tài sản đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa.

Tối 14/11, Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát thông báo khẩn cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Xe ô tô của người dân bị ngập lũ ở TP.Huế. Ảnh: Quốc Dũng.

Theo ghi nhận của PV, đến sáng 15/11, trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to và rất to trên diện rộng, nhất là ở vùng thường nguồn các sông. Mưa lớn kéo dài khiến các hồ thủy điện và thủy lợi đã đầy nước, lưu lượng nước các hồ chứa xả về hạ du rất lớn khiến nước các sông tiếp tục dâng cao.

Người dân ở TP.Huế bì bõm chạy lũ trong sáng 15/11. Ảnh: Quốc Dũng.

Tài hộ thủy điện Hương Điền, lúc 7h ngày 15/11, lưu lượng nước đến hồ 2.560m3/s, lưu lượng nước đi 2.003m3/s. Tại hồ thủy điện Bình Điền, lưu lượng nước đến hồ 1.580m3/s, lưu lượng nước đi 1.635m3/s. Tại hồ thủy lợi Tả Trạch, lưu lượng nước đến hồ 1.656m3/s, lưu lượng nước đi 1.920m3/s.

Xe ô tô của người dân ở Khu đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế mắc kẹt giữa nước lũ. Ảnh: Trần Hòe.

Mưa lớn cùng với các hồ chứa xả lũ lưu lượng lớn khiến nước các sông đều đã vượt báo động III. Mực nước trên sông Hương lúc 7h ngày 15/11 là +4,11m, trên báo động III 0,61m, mực nước trên sông Bồ là +4,11m, trên báo động III 0,39m.