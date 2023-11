Bắt giữ hai tàu giã cào khai thác tận diệt hải sản tại vùng biển Thừa Thiên Huế

Ngày 13/11, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai tàu cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản tận diệt tại vùng biển tỉnh.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển cách bờ biển phường Thuận An, TP.Huế khoảng 6,5 hải lý, tàu tuần tra Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt giữ hai tàu cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản trái phép.

Các tàu giã cào vi phạm đã được Hải đội 2 bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Võ Tiến.

Hai tàu cá bị bắt giữ gồm tàu biển kiểm soát QNg-97162-TS, công suất 920CV do ông Lê Văn Da làm thuyền trưởng và tàu biển kiểm soát QNg-97361-TS, công suất 920CV do ông Võ Bắp làm thuyền trưởng. Trên hai tàu có 18 thuyền viên đều trú tại xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện Hải đội 2 đã bàn giao hai tàu cá trên cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, hoạt động khai thác giã cào sai tuyến, tiến sâu vào khu vực bờ biển Thừa Thiên Huế của tàu cá từ các địa phương khác đến diễn ra khá phức tạp. Tình trạng này làm tận diệt nguồn lợi hải sản và tạo ra bức xúc đối với ngư dân địa phương hành nghề khai thác hải sản bằng ghe thuyền nhỏ khu vực ven bờ.