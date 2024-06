Công an quận Hoàng Mai phản hồi Dân Việt về vi phạm PCCC tại hệ thống giáo dục gắn mác quốc tế ở Hà Nội

Hệ thống Giáo dục Bill Gates Schools bao gồm các trường: Trường Mầm non Thăng Long, Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long, Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long (tên gọi trước khi thành lập trường là "Dự án Trường Phổ thông quốc tế Thăng Long"). Địa chỉ: Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Tại công văn số 3155/CAHM-PCCC ngày 26/6/2024, phúc đáp nội dung báo Dân Việt phản ánh, Công an quận Hoàng Mai thông tin: Dự án Trường Phổ thông quốc tế Thăng Long (gọi chung là dự án hoặc cơ sở) gồm liên cấp Trường Mầm non Thăng Long, Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long, Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long có chủ đầu tư là công ty cổ phần Bảo Phát Việt Nam. Tổng diện tích mặt bằng khoảng 7.300m2. Gồm 4 khối nhà cao 6 tầng, có khoảng 1000 học sinh, 200 cán bộ, giáo viên và công nhân viên hoạt động.



Qua công tác hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC, báo cáo cấp có thẩm quyền, định kỳ công an quận Hoàng Mai đã tổ chức các buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các bộ, giáo viên, học sinh và lực lượng PCCC cơ sở ...

Tồn tại, thiếu sót về PCCC&CNCH, công ty đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận tổ chức kiểm tra về PCCC&CNCH theo quy trình hướng dẫn kiến nghị nhiều nội dung, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực PCCC&CNCH đối với công ty cổ phần Bảo Phát Việt Nam là chủ đầu tư Dự án với hành vi "Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC" quy định tại Khoản 4, điều 38, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ với tổng mức phạt tiền là 80 triệu đồng.

Cũng theo công văn phúc đáp, tại các biên bản kiểm tra về PCCC&CNCH; công văn kiến nghị thực hiện công tác PCCC&CNCH, Công an quận đã hướng dẫn, kiến nghị cơ sở rất đầy đủ, cụ thể các nội dung nhằm khắc phục triệt để tồn tại, thiếu sót về PCCC&CNCH; đặc biệt trong đó có nội dung yêu cầu cơ sở tạm dừng sử dụng, hoạt động dự án để khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC&CNCH, đồng thời bố trí chỗ học tập, làm việc cho các cháu học sinh và cán bộ giáo viên theo quy định của pháp luật.

Công an quận tiếp tục hướng dẫn, kiến nghị, đôn đốc các bên liên quan theo trách nhiệm được pháp luật quy định thực hiện nghiêm trách nhiệm về PCCC&CNCH, phối hợp giữa các bên khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót về PCCC&CNCH, quá trình thực hiện luôn phải đặt an toàn của cơ sở, an toàn của học sinh và cán bộ, giáo viên là trung tâm, lên trên hết và trước hết, đảm bảo việc học tập và làm việc của học sinh, cán bộ, giáo viên theo quy định.



Ghi nhận sáng ngày 29/6/2024, mặc dù bị công an Quận Hoàng Mai lập biên bản xử phạt từ ngày 24/11/2023, nhưng hệ thống giáo dục gắn mác quốc tế Bill Gates Schools vẫn ngang nhiên phát thông báo tổ chức tuyển sinh trước cổng trường, và trên các phương tiện truyền thông.



Trước đó, tháng 4/2024, liên quan đến vi phạm PCCC hệ thống giáo dục Billgates Shools, trả lời báo chí, ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: “Công an quận Hoàng Mai sẽ ra quyết định đình chỉ hoạt động đề khắc phục, khi nào đủ điều kiện PCCC thì tiếp tục hoạt động. Quận Hoàng Mai cũng sẽ kiểm tra, việc đình chỉ sẽ được niêm yết ở cửa cơ sở vi phạm, cơ sở không đủ điều kiện PCCC, cũng giống như việc đình chỉ quán karaoke, khi nào đủ điều kiện PCCC thì tiếp tục hoạt động”.

Tuy nhiên, ghi nhận sáng ngày 29/6/2024, cơ quan chức năng quận Hoàng Mai vẫn chưa tiến hành niêm yết công khai vi phạm PCCC tại cơ sở giáo dục Billgates Shools.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Ngày 28/3/2024, PV Dân Việt đã đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để liên hệ làm việc về vấn đề giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025 cho Hệ thống Giáo dục Billgates Schools bao gồm các trường: Trường Mầm non Thăng Long, Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long, Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long. Tuy nhiên, đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn chưa phản hồi theo quy định khoản 4 Điều 39 Luật Báo chí 2016.