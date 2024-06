Ngay khi những bông pháo đầu tiên bắn lên nền trời khi còn trong ngay sau cơn mưa,du khách đã ồ lên đầy hào hứng trước những tạo hình bông pháo độc đáo và đa dạng giữa nền nhạc “I don't want to set the world on fire”, tựa như ngọn lửa rồng đã từng đốt nóng trái tim và tình cảm mà đội dành cho Đà Nẵng.