Hàng chục thanh, thiếu niên mang hung khí, chặn đánh người đi đường tại Đà Nẵng

Theo điều tra, khuya 16/6, nhóm thanh thiếu niên tại quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) do Lê Duy Minh (18 tuổi), Phạm Thanh Anh Hòa (19 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cầm đầu và nhóm Liên Chiểu do Trần Gia T. (16 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) khởi xướng tập trung tại đường Phạm Cự Lượng (quận Sơn Trà).



Nhóm với khoảng 60 thành viên mang theo hung khí, điều khiển xe chạy tốc độ cao chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm TP.Đà Nẵng, liên tục hò hét, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ.

Khi đến đường Bạch Đằng, nhóm côn đồ tiếp tục thu nạp thêm khoảng 10 thành viên rồi lại chạy khắp các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng tìm người đánh.

Khi thấy một nhóm thanh niên đang di chuyển trên đường Núi Thành thì một số đối tượng trong nhóm trên đuổi theo chặn đánh, đập một xe máy hiệu Honda Vision.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến đường Điện Biên Phủ, lực lượng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một số đối tượng chạy xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí nên tổ chức truy đuổi, chặn lại.

Theo đó, các đối tượng bị giữ gồm: Nguyễn Đức Minh Q. (16 tuổi); Hồ Song Văn Tr. (cùng trú quận Liên Chiểu); Lê Tấn L. (16 tuổi) điều khiển chở theo Phạm Ngọc C. (16 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng tụ tập nhằm tìm đánh các nhóm có mâu thuẫn từ trước hoặc đuổi đánh người khác nếu không thích.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 10 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2 Điều 318 BLHS.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý các đối tượng còn lại.