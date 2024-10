Dùng đao kẹp vào cổ kéo ôtô tại Đại hội khỏe "Vì An ninh tổ quốc"

Sáng nay (13/10), tại TP.Đà Lạt, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội khỏe "Vì An ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI khu vực 3. Đây là dịp để làm sâu sắc hơn giá trị lịch sử, truyền thống xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.