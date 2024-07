Hà Nội: Cây xanh che khuất biển báo giao thông, người dân lo dính phạt "oan"

"Tôi đã từng bị phạt nguội vì dừng xe sai chỗ khi không nhìn thấy biển cấm dừng do bị che khuất bởi cây xanh. Đây là vấn đề cần được giải quyết một cách nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia giao thông", anh Hoàng Minh An (Thanh Xuân) kiến nghị.