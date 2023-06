Điều tra cái chết của nam thanh niên nằm cạnh biển báo giao thông ở Long An

Chiều 25/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủ Thừa cho biết đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Lê Trung Tín (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa) được phát hiện ven tuyến giao thông vào ban đêm, trời mưa.

Chiếc xe máy biển số 62G1.482.23 nằm ven lộ 817 xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 20 giờ 40 ngày 24/6, một số hộ dân ven đường tỉnh 817 đoạn đi qua khu dân cư xã Mỹ Lạc, xã Mỹ Lạc chợt giật mình khi nghe tiếng động rất mạnh, nghi do tai nạn va chạm giữa các phương tiện.

Nạn nhân Lê Trung Tín (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Lạc, huyên Thủ Thừa, tỉnh Long An tử vong tại chỗ. Ảnh: Thiên Long

Lúc này, mọi người mở đèn chạy đến địa điểm trên thì chứng kiến một thanh niên bất tỉnh gần chiếc xe máy biển số 62G.482.23 bị hư hỏng nặng, cách biển báo đi chậm dọc lộ chừng 2m.

Lúc đến gần, phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên cơ thể có vết thương ở vùng đầu, máu chảy ra rất nhiều. Kiểm tra giấy tờ cá nhân xác định, nạn nhân tên Lê Trung Tín (18 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hoà, xã Mỹ Lạc).

Công an huyện Thủ Thừa tiến hành trích xuất camera, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên.

Xã Mỹ Lạc trước đó có vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên tại ấp Bà Mía làm một thanh niên tử vong do trúng đạn vào ngực, công an tỉnh đã bắt giữ 3 nghi can có liên quan.