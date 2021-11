Nếu bạn đã từng thưởng thức ẩm thực Việt Nam, thì phở, bánh mì và bún bò huế có lẽ là những món ăn cực kỳ quen thuộc. Có rất nhiều nhà hàng khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại, đều phục vụ những món này. Mặc dù vậy, một nhà hàng ở thành phố New York lại đi theo hướng khác, đó là tập trung vào món thịt nướng BBQ theo phong cách Việt Nam được cả người Việt lẫn người Mỹ ưa chuộng.



Món thịt nướng trứ danh của Jimmy Ly. Ảnh: Matt Peng/Freshness

Madame Vo BBQ là nhà hàng thứ hai do bếp trưởng Jimmy Ly và vợ là Yen Vo mở. Cơ sở đầu tiên của họ, Madame Vo, chỉ cách đó 4 dãy nhà, và đã trở thành điểm đến quen thuộc của cộng đồng người Việt ở New York. Tại Madame Vo, bạn có thể tìm thấy món phở Madame đặc trưng của Ly với miếng sườn non khổng lồ. Anh cho biết các món ăn phần nhiều được anh tái hiện lại trong trí nhớ từ những lần mẹ nấu hồi bé.

Sau thành công của nhà hàng đầu tiên, cặp vợ chồng bắt tay vào triển khai dự án thứ hai. Ly dành được rất nhiều sự tín nhiệm và ủng hộ của khách hàng. Anh nói: "Tôi cảm thấy có mối liên kết với mọi người thông qua các món ăn. Tôi muốn thúc đẩy bản thân với tư cách là một đầu bếp, tôi muốn làm việc chăm chỉ hơn và mang lại một cái gì đó mới mẻ. Thịt nướng Việt Nam rất ngon, tuy nhiên có nhiều người ở New York có lẽ chưa bao giờ nghe về nó. Điều này khiến tôi vô cùng phấn khích và đó là lí do tôi mở nơi này".

Nhà hàng Madame Vo BBQ

Vậy thịt nướng Việt Nam chính xác là gì và nó khác với BBQ Hàn Quốc hay Yakiniku của Nhật Bản như thế nào? Đầu bếp Ly giải thích rằng mặc dù các món ăn cao cấp thực ra cũng tương tự nhau, nhưng vẫn có những khác biệt rõ ràng và với thịt nướng Việt Nam, ít nhất là đối với anh, món ăn này có thể gắn kết mọi người trong một dịp đặc biệt. Anh giải thích: "Chúng ta không thường xuyên ăn món này. Do công việc bận rộn nên chúng ta chỉ thường ăn món này để kỷ niệm lễ tốt nghiệp, đám cưới và các dịp trọng đại khác mà thôi".

Ý tưởng tụ họp và chia sẻ những kỷ niệm đẹp với gia đình, bạn bè là điều đã thúc đẩy phong cách thiết kế nội thất, không gian và thực đơn của quán. Khi bạn bước vào Madame Vo BBQ, một bức tranh tường vẽ một quý cô đi xe máy đặt ngay cạnh một chiếc xe máy thật được vận chuyển từ Việt Nam đến. Xe máy là phương tiện giao thông chính của nhiều nước Châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Ngoài ra, giấy dán tường hình bông hoa và tông màu sặc sỡ cũng tạo điểm nhấn riêng biệt.

Chiếc xe máy được mang từ Việt Nam sang. Ảnh: Matt Peng/Freshness

"Chúng tôi đã đến Việt Nam và ăn rất nhiều món nướng ở đó để tìm hiểu. Ở nhiều nơi, đồ ăn được ăn ngoài trời, đó là cảm giác rất sảng khoái. Và dù là nhà hàng nhưng tất cả đều có lá chuối và cây cối. Bạn phải gắn bó và kết nối với mọi người, ăn uống cũng chính là tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ. Chúng tôi thực sự muốn tái hiện lại không khí đó ở đây", Ly mỉm cười nói. Anh trang trí cây cảnh cùng những bức tranh tường in hình đường phố Việt Nam, làm tăng thêm nét tinh tế.

Bản thân thực đơn cũng được chế biến theo phong cách kết hợp giữa thịt nướng truyền thống Việt Nam và nét riêng của đầu bếp Ly. Giống như những trải nghiệm trong quá khứ, anh muốn chia sẻ mọi thứ và đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ cho tất cả những người tham gia. Bò 7 món là một trong những món đặc biệt nhất, ngoài ra còn có nem nướng và cháo đuôi bò cũng rất được ưa chuộng.

Jimmy Ly vốn không theo một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào nhưng anh vẫn nấu ăn rất ngon, một phần là nhờ học theo thần tượng của mình, đầu bếp Joël Robuchon.

"Ông là một vĩ nhân của thời đại. Tôi yêu món ăn của ông ấy. Tôi ăn ở nhà hàng của ông ít nhất một lần mỗi tháng. Ông truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều với những món ăn Pháp của mình mặc dù tôi là người Việt Nam. Tôi muốn vượt qua ranh giới ẩm thực theo cách của ông ấy", Ly nhận xét.

Những món ăn được ưa chuộng tại Madame Vo BBQ

Vậy ngoài nhà hàng của Joël Robuchon thì Ly còn thích ăn ở đâu nữa? Anh ấy thích đồ ăn châu Á. "Chúng tôi ăn tại những nhà hàng mang phong cách của nhiều quốc gia châu Á. Đối với món ăn Malaysia, Taste Good out ở Elmhurst sẽ là một trong những quán yêu thích của tôi. Ngoài ra còn có China Pearl, tôi đã ăn tại đây từ hồi bé. Thậm chí tôi còn đưa vợ đến đó vào buổi hẹn hò đầu tiên".

Ly rất thích việc gọi món mỗi khi đi ăn cùng gia đình và bạn bè. Anh giải thích: "Điều này mang tính biểu tượng, chúng ta đang sống một cuộc sống viên mãn và đó là lời nhắc nhở về việc chúng ta đã may mắn như thế nào. Trong khoảnh khắc khi bạn đang ăn cùng những người yêu thương nhất, điều đó có ý nghĩa rất nhiều và tôi muốn mọi thứ thật đầy đủ. Khi tôi mở quán thịt nướng BBQ, tôi rất chú trọng vào món "Bò 7 món". Bạn sẽ được ăn no nê. Tất nhiên chúng tôi có món khai vị và hải sản nhưng nếu bạn không muốn, bạn chỉ cần gọi món thịt bò cũng đã đủ cho tất cả rồi!"

Nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm mới, Madame Vo BBQ chính là nơi dành cho bạn. Đưa gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đến đây, thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn cùng nhau sẽ tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên, giống như cách mà Jimmy Ly và vợ Yen Vo đã từng làm vậy. Bởi đến cuối cùng, tất cả những gì thực sự quan trọng chính là "thức ăn ngon và một tâm trạng thoải mái".