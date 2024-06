Khám phá Quỳnh Đôi, xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Nghệ An, với quần thể di tích đẹp như phim

Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là địa phương đi đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đây cũng là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An về địch nông thôn mới kiểu mẫu. Vừa qua, trong đề án sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An, xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu sẽ sáp nhập. Tuy nhiên vì chưa thống nhất được tên gọi sau sáp nhập nên hiện đã tạm dừng. Ảnh: N.T