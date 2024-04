Ngày 20/4, ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu đã họp và thống nhất lấy tên xã mới sau sáp nhập là xã Quỳnh An. Đây là ý kiến của 2 xã, UBND huyện Quỳnh Lưu sẽ có báo cáo, xin ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An. Sau đó, nếu UBND tỉnh Nghệ An đồng ý thì địa phương sẽ thực hiện các bước tiếp theo để đặt tên đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu.



Xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu thống nhất lấy tên mới sau khi sáp nhập là Quỳnh An. Cái tên Quỳnh An dự kiến sẽ là tên gọi mới của quê hương "Bà chúa thơ Nôm". Ảnh: N.T

Trong khi đó, ông Hồ Đức Vỹ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, trước đây chưa từng có tên gọi chung nên khi tỉnh chỉ đạo làm lại quy trình đặt tên sau sáp nhập để thay cho cái tên Đôi Hậu, chính quyền địa phương đã đề xuất 3 tên gọi, gồm: Quỳnh Phú, Quỳnh Hương và Quỳnh An. Sau khi thảo luận, tên xã Quỳnh An - một cái tên trung hòa, khá đẹp và có ý nghĩa đã được lựa chọn.

Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nổi danh là làng khoa bảng. Nơi đây cũng được biết đến là quê hương "Bà chúa thơ Nôm" nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ảnh: N.T

Trước đó, ngày 9/4, UBND huyện Quỳnh Lưu gửi tờ trình báo cáo Tỉnh ủy, UBND và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về tên gọi của 7 xã mới sau khi sáp nhập 15 xã, trong đó tên xã Đôi Hậu khi sáp nhập Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu khiến dư luận xôn xao.

Tờ trình hôm 9/4 của UBND Quỳnh Lưu sau đó không được tỉnh Nghệ An chấp thuận, buộc phải làm lại do xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều với tên xã Đôi Hậu.