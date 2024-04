Sáp nhập quê hương "Bà chúa thơ Nôm": Địa phương lý giải tên mới Quỳnh An

Ngày 25/4, ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, hiện huyện này đã có báo cáo nhanh lên tỉnh về việc dự kiến đặt tên mới cho 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu sau sáp nhập.



Sau khi sáp nhập, xã Quỳnh Hậu và Quỳnh đôi thống nhất với cái tên là Quỳnh An nhưng chưa quyết định. Sắp tới, địa phương sẽ lấy ý kiến cử tri về phương án này. Ảnh: N.T

Bên cạnh đó, huyện Quỳnh Lưu cũng tiếp tục tuyên truyền, vận động cử tri trên địa bàn theo hướng giữ nguyên tên Quỳnh Đôi sau sáp nhập hai đơn vị hành chính này. Trong trường hợp không được, huyện sẽ báo cáo lên tỉnh xin ý kiến và có các phương án dự phòng, trong đó có phương án lấy tên Quỳnh An để đặt tên mới cho 2 xã sau sáp nhập.

Theo lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, tên Quỳnh An do 2 xã thống nhất và lựa chọn nhưng chưa quyết định. Dự kiến ngày 3 và 5/5 tới đây sẽ lấy ý kiến cử tri nhân dân trên địa bàn.

Xã Quỳnh Đôi được biết đến là quê hương "Bà chúa thơ Nôm" nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Xã Quỳnh Đôi cũng nổi danh là "Làng khoa bảng" Ảnh: N.T

Ông Trần Đức Hữu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu cho biết, sau khi tỉnh Nghệ An yêu cầu làm lại quy trình chọn tên, Ban thường vụ 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu đã làm việc với tổ công tác, Ban Chỉ đạo của huyện để họp bàn.

Việc chọn tên mới cho xã được dựa trên 3 phương án gồm. Trong đó, phương án đầu tiên là ưu tiên lấy 1 trong 2 tên gọi cũ của xã trước khi sáp nhập. Tuy nhiên, phương án này không thực hiện được. Nếu lấy tên Quỳnh Đôi thì xã Quỳnh Hậu không đồng tình. Trong khi lấy tên Quỳnh Hậu thì xã Quỳnh Đôi không đồng ý.

Địa phương lý giải, cái tên Quỳnh An có tên huyện Quỳnh Lưu và tên tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Phương án thứ 2, chọn tên dựa trên tên gọi cũ của 2 xã trước đây. Tuy nhiên, từ trước đến nay 2 xã chưa sáp nhập, không có tên gọi chung nên phương án này không thực hiện được.

Phương án thứ 3, đặt tên xã mới với tiêu chí phải có chữ Quỳnh trong tên của huyện Quỳnh Lưu. Tại buổi họp, Ban thường vụ 2 xã và tổ công tác đưa ra 3 tên gồm: Quỳnh Phú, Quỳnh An và Quỳnh Hương.

Trong đó, tên Quỳnh An được lý giải là an nhiên, an vui, bình an với mong muốn nhân dân 2 xã đoàn kết, xây dựng quê hương bình yên và phát triển. Tên Quỳnh An đồng thời có chữ Quỳnh của huyện Quỳnh Lưu và chữ An của tỉnh Nghệ An ghép lại với nhau. Việc ghép tên tỉnh và tên huyện với mong muốn 2 xã ngày càng lớn mạnh, phát triển, giàu có, tươi đẹp hơn.