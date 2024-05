Ngày 27/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã có đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh chưa thực hiện sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2023 đến 2025.



Chưa thống nhất được tên gọi sau sáp nhập nên quê "Bà chúa thơ Nôm" là xã Quỳnh Đôi và xã Quỳnh Hậu tạm dừng sáp nhập. Ảnh: N.T

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ Nghệ An đã có báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, đề xuất chưa tiến hành sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu trong giai đoạn 2023 đến 2025 vì chưa thống nhất được tên gọi. UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất với phương án này. Sau đó, Sở Nội vụ Nghệ An sẽ tiếp tục có báo cáo với Thường trực Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Nghệ An.

Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nổi danh là làng khoa bảng. Ảnh: N.T

Theo kế hoạch, huyện Quỳnh Lưu sẽ có 17 xã sáp nhập thành 8 đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, do còn vướng mắc về tên xã sau sáp nhập nên địa phương này đã tổ chức lấy ý kiến cử tri của 15/17 xã, riêng 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu chưa thực hiện được việc lấy ý kiến của người dân.

Trước đó, ngày 9/4, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có công văn điều chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính sau khi sắp xếp gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An còn được biết đến là quê của "Bà chúa thơ Nôm" nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ảnh: N.T

Trong công văn, UBND huyện Quỳnh Lưu đề nghị điều chỉnh tên gọi xã Quỳnh Hậu và xã Quỳnh Đôi thành đơn vị hành chính mới là xã Đôi Hậu. Sau khi có đề nghị trên, đã có nhiều ý kiến không đồng tình. Tên gọi mới là Quỳnh An cũng không nhận được sự thống nhất.

Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An được biết đến là làng khoa bảng nổi tiếng cả nước. Xã Quỳnh Đôi cũng là quê hương của "Bà chúa thơ Nôm", nữ sĩ Hồ Xuân Hương.