Kho báu dòng họ Sa ở Tây Bắc: Vàng ròng, kiếm ngà voi, hũ bạc trắng...

Việt Nam đón sóng FDI mới: Đại bàng toàn cầu tìm “tổ” tại các trung tâm công nghiệp (Bài 4)
Từ Lego đến Suntory Pepsico, từ Bình Dương đến Phú Thọ, làn sóng đầu tư nước ngoài đang tái định hình bản đồ công nghiệp Việt Nam. Những khu công nghiệp thế hệ mới, hạ tầng logistics liên vùng và chiến lược chuyển đổi xanh đang biến các vùng sáp nhập thành điểm đến hấp dẫn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, bài toán chi phí, đất đai và logistics vẫn đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam nếu muốn duy trì vị thế là thỏi nam châm hút FDI trong thập kỷ tới.