Khủng khiếp: Hồ Sông Cái tỉnh Khánh Hoà tăng mức xả nước lịch sử hơn 2.000 m³/s, báo động ngập lụt nặng ở hạ du

Tăng mức xả lên hơn 2.000 m³ mỗi giây

Đây là mức xả cao nhất trong những ngày qua và với mức xả này, so với 21 giờ ngày 19/11, mức xả của hồ đã tăng mạnh thêm khoảng 662m³/s chỉ trong 10 giờ.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà di dời người dân trong đêm. Ảnh: CAKH

Tin mới nhất từ Khánh Hòa, hồ Sông Cái, hồ chứa lớn nhất tỉnh Khánh Hoà mở 5 cửa van xả tràn, đặc công giúp di tản dân

Lý giải việc xả lũ với lưu lượng cực đạt tại hồ Sông Cái, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết, việc tăng xả là bắt buộc, do lượng mưa lớn đổ về hồ cùng lúc với mực nước đạt ngưỡng cao, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn hồ đập nếu không điều tiết kịp thời.

Với lượng mưa còn tiếp diễn trên thượng nguồn, hồ nhiều khả năng tiếp tục phải duy trì mức xả cao, dòng chảy lũ xuống hạ du hiện đang rất mạnh, tốc độ tăng nước có thể nhanh bất thường, đặc biệt tại các nhánh sông nhỏ, khu vực trũng và ven sông.

Hồ Sông Cái lớn nhất tỉnh Khánh Hoà tiếp tục tăng mức xả lên hơn 2.000 m³/s, nâng mức cảnh báo ngập lụt vùng hạ lưu. Ảnh: CTV

Cảnh báo lũ quét diện rộng trên địa bàn Ninh Thuận cũ trước đây

Các địa phương nằm trong vùng nguy cơ cao gồm: Các phường Đô Vinh, Bảo An, Phan Rang; khu vực các xã Ninh Sơn, Mỹ Sơn, Ninh Phước (vùng trũng ven sông), Thuận Bắc, Thuận Nam…tỉnh Khánh Hoà (địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ).

Dự báo trong 6 giờ tới, mực nước sông Cái có thể tăng thêm 0,5 - 1,0m; ngập sâu 2,5 - 3,5m tại các khu vực trũng thấp. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá vùng núi Ninh Sơn - Bác Ái; một số tuyến đường, ngầm tràn có thể bị chia cắt hoàn toàn. Theo đó, các cơ quan chức năng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 3,

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, chân cầu, đường ngập sâu; chủ động di dời tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà di dời người dân trong trong vùng ngập đến nơi an toàn(địa bàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ). Ảnh: CAKH

Theo ghi nhận, sáng 20/11, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thuộc địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ (nay tỉnh Khánh Hoà) khẩn trương kích hoạt phương án sơ tán dân ở nơi trũng thấp ven sông.

Một số khu vực ven biển các xã, phường như: Bảo An, Phan Rang, Phước Dinh, Đông Hải nguy cơ ngập lụt từ 1 - 2,5m, có nơi ngập sâu hơn 3m.

Sáng 20/11, thông tin từ các phường Phan Rang và Bảo An, tỉnh Khánh Hoà(khu vực tỉnh Ninh Thuận cũ) cho biết, đang tiếp tục được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà di dời người dân trong trong vùng ngập đến nơi an toàn(địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ). Ảnh: CAKH

UBND phường Phan Rang cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn phường đã vận động di dời 233 hộ với 536 nhân khẩu ra khỏi vùng bị ngập lụt, đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Tại phường Bảo An, mưa lớn tiếp tục gây ngập cục bộ tại các tuyến mương Tân Hội, Cầu Ngòi, TT1 và khu vực ven sông Dinh. Lực lượng công an, quân sự, tổ dân phố đã chủ động vận động và di dời hàng trăm hộ dân ở vị trí thấp có nguy cơ cao di chuyển tài sản cần thiết và đến các điểm an toàn.