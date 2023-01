"Kỳ nhông bị ăn thịt" thắng giải ảnh chụp cận đẹp nhất năm "Kỳ nhông bị ăn thịt" thắng giải ảnh chụp cận đẹp nhất năm

Cuộc thi "Close Up Photographer of the Year 2023" (tạm dịch: Ảnh chụp cận đẹp nhất năm 2023) đã tìm ra những bức ảnh thắng cuộc.