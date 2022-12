Từ "Kẻ hủy diệt" đến "Titanic" và gần đây nhất là bộ phim "Avatar: The Way of Water", đạo diễn James Cameron đã đẩy kỹ thuật hình ảnh của Hollywood đến những giới hạn mới. Tuy nhiên, chia sẻ với AFP, ông cho rằng, cảm xúc của con người luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Đạo diễn 68 tuổi nhận định, trong thời đại mà các nhà làm phim dễ tiếp cận hơn với các hiệu ứng đặc biệt và các hãng phim sẵn sàng thường xuyên chi hàng trăm triệu USD cho các bộ phim bom tấn thì chính tài năng nghệ thuật mới tạo nên sự khác biệt.

Bom tấn "Avatar 2": Sợi dây kết nối con người với thiên nhiên

"Avatar 2" ra rạp ngày 16/12. Ảnh: 20th Century Studios. (ST)

"Avatar: The Way of Water" sẽ chính thức phát hành vào tuần tới. Đây là phần tiếp theo của thiên anh hùng ca về người ngoài trái đất đã được thực hiện trong 13 năm qua bởi đạo diễn nổi tiếng. Liệu ông có thể cân bằng giữa hiệu ứng hình ảnh và cảm xúc chân thực của người làm phim?

"Cọ vẽ thì ai cũng mua được nhưng không phải ai cũng vẽ được tranh. Công nghệ không tạo ra nghệ thuật. Nghệ sĩ tạo ra nghệ thuật - đó mới là điều quan trọng", đạo diễn người Canada nói.

Ban đầu, nhiều người hy vọng rằng phần tiếp theo đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2014, nhưng tham vọng to lớn của Cameron đã khiến cho lịch ra mắt của bộ phim chậm lại. "Chúng tôi đã có hơn 3.200 cảnh quay. Cả đoàn phải quay rất nhiều để duy trì và kiểm soát hình ảnh chất lượng cao", Cameron bày tỏ.

Ông cho biết: "Chúng tôi đã đưa công nghệ Deep learning machine (học cấu trúc sâu trên máy - PV) vào và đưa trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ trong các giai đoạn khác nhau của quy trình. Tuy vậy, chúng không phải để thay thế các diễn viên mà là truyền tải trung thực những gì họ đã diễn".

Một thách thức lớn khi làm các bộ phim viễn tưởng như "Avatar" đó là truyền tải được cảm xúc của diễn viên, khi họ chỉ diễn ở trước tấm phông xanh lá cây, sau đó ghép vào cảnh quay bằng máy tính.

Thách thức là xoay sở để thu hút cảm xúc từ các màn trình diễn phần lớn được quay trước màn hình xanh, nơi hầu hết các cảnh và đạo cụ sẽ chỉ xuất hiện sau đó trong các gian hàng hiệu ứng. "Trái tim, linh hồn, cảm xúc, xung đột, sự sáng tạo... tất cả những điều đó xảy ra trước và sau đó tất cả các công việc kỹ thuật bắt đầu", James Cameron nói.

Đạo diễn người Canada luôn có cách để sử dụng những khoản tiền khổng lồ mà ông yêu cầu các hãng phim. "Titanic" vừa là bộ phim đắt nhất vừa có lợi nhuận cao nhất mọi thời đại, sau khi phát hành vào năm 1997, tiếp đó bị soán ngôi bởi "Avatar" vào năm 2009. James Cameron cho biết, ông cảm thấy có trách nhiệm phải phá bỏ những kỷ lục đó bằng các bộ phim mới của mình.

"Tôi kiên định, ít thay đổi, tôi phải rất tập trung và tận tâm để tạo ra một bộ phim vừa làm hài lòng tôi về mặt nghệ thuật, vừa làm hài lòng công chúng và đủ thương mại để kiếm tiền. Không cần bộ phim phải quá trí tuệ hoặc có chiều sâu. Nhưng vẫn cần đủ vài lớp ý nghĩa trong nội dung của nó", ông cho hay.

"Avatar 2" giành đề cử Quả cầu vàng

Ngay khi phim chưa ra rạp, tối qua (12/12), Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) công bố danh sách đề cử trong buổi lễ do diễn viên Mayan Lopez và Selenis Leyva dẫn chương trình. Ở hạng mục "Phim chính kịch hay nhất năm", bom tấn "Avatar: The Way of Water" góp mặt cùng "Elvis", "The Fabelmans", "TAR" và "Top Gun: Maverick". Đạo diễn James Cameron cũng nhận đề cử ở hạng mục đạo diễn xuất sắc.



Theo Variety, sau buổi công chiếu ở London (Anh) cuối tuần trước, một số nhà phê bình cho biết họ choáng ngợp trước chất lượng bộ phim. Đa phần các bài đánh giá đầu tiên khen ngợi phần hai hoành tráng và nhiều cảm xúc hơn. Nhà phê bình Erik Davis chia sẻ: "Thật vui khi có thể nói "Avatar 2" là một kiệt tác. Hoành tráng, hấp dẫn và giàu cảm xúc hơn phần một. Bộ phim đẹp mắt, có chiều sâu và thu hút. Đây là đỉnh cao của nghệ thuật kể chuyện và làm phim".

Loạt phim "Avatar" cố gắng truyền tải thông điệp về tác động của con người đối với thiên nhiên. Phần tiếp theo cũng tập trung vào sở thích môi trường biển của Cameron.

Dàn diễn viên "Avatar 2" và đạo diễn James Cameron (giữa). Ảnh: AFP.

Bị biển mê hoặc từ lâu, từ "The Abyss" năm 1989 đến "Titanic", Cameron trở thành nhà thám hiểm đại dương sâu thẳm cho National Geographic vào những năm 2000 và là người đầu tiên một mình đến thăm rãnh sâu nhất dưới nước Vịnh Mariana. Ông coi "Avatar" là "đánh thức điều sâu thẳm trong tất cả chúng ta, mối liên hệ với thiên nhiên".

"Avatar: The Way of Water" sẽ ra mắt vào ngày 16/12. Bộ phim của đạo diễn lừng danh James Cameron được đánh giá là siêu bom tấn lớn nhất năm nay. Sau khoảng thời gian "thai nghén" đã quá lâu, phần tiếp theo của bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại chính thức tái xuất, dự kiến thống trị các rạp chiếu trên toàn cầu.