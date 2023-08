La liệt biệt thự bỏ hoang tại "thung lũng Silicon Đà Nẵng"

Danang IT Park (thuộc địa bàn xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) được kỳ vọng là “Thung lũng Silicon Đà Nẵng”. Dự án với tổng quy mô dự án 341 ha được quy hoạch theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích 131 ha với tổng mức đầu tư 47 triệu USD. Giai đoạn 2 có diện tích 210ha với tổng mức đầu tư 74 triệu USD. Danang IT Park cung cấp những dịch vụ cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ IT, các sản phẩm điện tử, sản phẩm thông tin số, ITO, BPO, R&D - đào tạo IT… bao gồm: Công nghiệp phần cứng; công nghiệp phần mềm; công nghiệp nội dung số.