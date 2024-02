Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vốn nổi tiếng xa gần với những đồi chè xanh mướt. Đặc biệt, tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An người dân trồng chè trên những ốc đảo nổi giữa hồ nước lớn. Vì thế, nơi đây được gọi với cái tên là đảo chè. Ảnh: N.T

Đảo chè ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vốn nổi tiếng xa gần với khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ. Những năm gần đây, đảo chè Thanh Chương trở thành điểm du lịch lý tưởng, được du khách khắp nơi tìm đến. Ảnh:N.T

Những ngày đầu năm Giáp Thìn, đảo chè ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xanh mướt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp thu hút rất đông du khách tìm đến du xuân, quay phim, chụp ảnh. Ảnh: N.T

Những đảo chè cũng được trang hoàng để phục vụ du khách. Ảnh: N.T

Du khách chen chân trên con đường lên đảo chè ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn. Ảnh: N.T

Bước đi giữa đảo chè, du khách được hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: N.T

Để vào được các đảo chè ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An du khách di chuyển bằng thuyền. Ảnh: N.T

Nhiều điểm check in ở đảo chè Thanh Chương khiến du khách mê mẩn. Ảnh: N.T

Những đồi chè bạt ngàn, xanh mướt là nơi lý tưởng để quay phim, chụp ảnh. Ảnh: N.T

Phía trên các đảo chè, ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, những căn nhà tạm được dựng để du khách nghỉ ngơi. Ảnh: N.T

Du khách thuê váy áo, check in tại đảo chè. Những khung hình lung linh luôn làm du khách hài lòng. Ảnh: N.T

Tại đảo chè ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đứng ở bất kỳ vị trí nào, du khách cũng có thể chọn được khung hình ưng ý. Ảnh: N.T

Đảo chè là điểm du lịch hấp dẫn của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Huyện Thanh Chương cũng đang chú trọng phát triển để phát huy hết những lợi thế, biến đây thành điểm đến hấp dẫn thu hút đông đảo du khách. Ảnh: N.T