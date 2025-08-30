Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Binh lính Nga chiến đấu ở Ukraine. Ảnh: Sputnik.

"Tôi ghi nhận sự gia tăng nhịp độ tiến công của quân đội chúng ta trong năm nay. Nếu đầu năm chúng ta giải phóng 300-400 km2 mỗi tháng, thì hiện tại đạt chỉ số 600-700 km2. Cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của chế độ Kiev đã bị thiệt hại đáng kể" - ông Belousov khái quát.

Ông cho biết, năm nay, quân đội Nga đã thực hiện 35 cuộc tấn công quy mô lớn và tập trung vào 146 chủ thể tối quan trọng của Ukraine, khiến cơ sở hạ tầng của 62% các doanh nghiệp chủ chốt trong tổ hợp công nghiệp - quân sự Ukraina đã bị phá hủy.

"Điểm then chốt tiếp theo là tăng tốc độ di chuyển của các nhóm chiến thuật. Năm nay, đã chuyển giao 22.725 xe máy, xe địa hình ATV và xe buggy. Đến cuối năm, dự kiến chuyển giao thêm 12.186 đơn vị thiết bị này cho quân đội" - ông Belousov nói.

Ukraina tổn thất hơn 340 nghìn quân nhân trong năm 2025

Bộ trưởng Belusov cho biết, khả năng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã sút giảm đáng kể. Chỉ riêng trong năm nay, Lực lượng Vũ trang Ukraina đã mất hơn 340 nghìn quân nhân và hơn 65 nghìn đơn vị vũ khí các loại.

Ông nói rằng mục quan trọng nhất trong việc tiến hành hoạt động chiến sự là nâng cao nhận thức ở khâu chiến thuật. "Từ năm ngoái, chúng ta đã bắt đầu chế tạo hệ thống "Svod". Vào tháng 9-11, sẽ tiến hành thử nghiệm chiến đấu. Sau đó, sẽ bắt đầu mở rộng hệ thống này cho tất cả các nhóm quân" - ông Belusov nói.

Ukraine cảnh báo

Về phía Ukraine, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (RNBO), Andriy Kovalenko, cho rằng các kế hoạch mà Bộ trưởng Nga Belousov công bố cho thấy họ đã chính thức chuyển sang coi việc sử dụng các nhóm xung kích làm nền tảng trong chiến tranh.

Ông cho biết người Nga đang tìm cách gia tăng tuyển quân theo hợp đồng, trong đó có lôi kéo lính nghĩa vụ cũng như người nước ngoài. Bên cạnh đó, quân đội Nga ngày càng chú trọng sử dụng xe máy, xe địa hình nhẹ thay cho xe bọc thép.

“Họ làm tất cả những việc này vì trong các vùng hỏa lực dày đặc, xe bọc thép và binh sĩ rất nhanh bị máy bay không người lái tiêu diệt. Cách duy nhất để vượt qua quãng đường từ 5 đến 15 km là bằng những loại phương tiện cơ động như vậy. Nhưng hiện nay cũng đã có đủ máy bay không người lái để hạ gục cả những tay lái xe máy này" - Kovalenko.

Theo Kovalenko, sự phổ biến của máy bay không người lái, đặc biệt là các loại tích hợp trí tuệ nhân tạo, sẽ làm thay đổi hoàn toàn vai trò của bộ binh trong chiến tranh. Ông dự đoán điều này có thể xảy ra ngay trong năm tới.