Binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị tinh nhuệ Skala đầu hàng quân đội Nga trong trận chiến ở Krasnoarmeysk/Pokrovsk, vùng Donetsk. Ảnh TASS

Nguồn tin quân sự Nga xác nhận với hãng tin TASS rằng, nhóm binh sĩ Ukraine đã đầu hàng sau khi các đơn vị của họ bị quân Nga tiêu diệt giữa lúc chiến sự trong khu vực không ngừng leo thang.

Cũng theo nguồn tin này, trong số những người đầu hàng, có cả những binh sĩ Ukraine bị ép buộc, cưỡng bức gia nhập quân đội và được tung ra chiến trường để chống lại Nga bất chấp ý chí của họ.

Trung đoàn Skala được xem là một trong những đơn vị tinh nhuệ và đặc biệt nhất của quân đội Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Đơn vị này được thành lập năm 2022 với xuất phát điểm là một tiểu đoàn tình nguyện, do Thiếu tá Yuriy Harkaviy, biệt danh là “Skala” (nghĩa là “tảng đá”) trực tiếp tổ chức, chỉ huy. Ngay từ đầu, Skala đã nổi tiếng nhờ khả năng trinh sát, phát hiện mục tiêu bằng UAV để điều chỉnh pháo binh, đồng thời thực hiện những đòn tấn công chớp nhoáng gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Nga.

Đến đầu năm 2025, tiểu đoàn Skala được nâng cấp thành trung đoàn độc lập, mở rộng quân số và trang bị. Skala hiện không chỉ sở hữu các đơn vị tấn công thông thường, mà còn có cả đại đội mô tô xung kích – có khả năng cơ động tốc độ cao, tận dụng yếu tố bất ngờ trên chiến trường.

Trang bị của Trung đoàn Skala cũng ngày càng hiện đại nhờ nguồn viện trợ từ phương Tây. Ngoài các loại xe bọc thép, xe chở quân, đơn vị này đã tiếp nhận xe tăng M1 Abrams, Leopard 1A5, cùng nhiều khí tài khác như xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và M113.

Trong hơn hai năm qua, Trung đoàn Skala đã góp mặt tại nhiều chiến dịch quan trọng, từ Kharkov, Bakhmut cho tới Krasnoarmeysk/Pokrovsk - hiện đang là mặt trận nóng nhất ở tỉnh Donetsk.

Tại Krasnoarmeysk/Pokrovsk, các chiến binh Skal thường được giao những nhiệm vụ khó nhất: áp sát, mở đường, chiếm giữ và giữ vững các vị trí then chốt. Chính vì vậy, Skala được giới quân sự Ukraine coi là “mũi nhọn đặc biệt” trong các đợt phản công.

Hồi giữa năm 2025, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã trực tiếp trao thưởng cho các binh sĩ Skala vì thành tích chiến đấu tại mặt trận Pokrovsk, nhấn mạnh đây là đơn vị có vai trò then chốt trong nỗ lực cản bước tiến của Nga trong khu vực.

Trong khi đó, theo TASS, những binh sĩ Ukraine thuộc lực lượng Skala đầu hàng quân Nga hiện đang được cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết.

Trong đợt tấn công mùa hè 2025, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tổng tấn công và tiến vào một số vùng ngoại vi của thành phố Krasnoarmeysk/Pokrovsk, cố gắng “chọc thủng” phòng tuyến của Ukraine. Ukraine sau đó đã tập hợp lực lượng để phản công, sử dụng chiến thuật đặt mìn, UAV cảm tử để tiêu hao đối phương và chặn bước tiến của quân Nga. Hiện Nga và Ukraine đều không ngừng tranh giành từng vùng ngoại vi như Ocheretyne, Malynivka và các làng lân cận để giành lợi thế địa hình.