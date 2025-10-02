Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 02/10/2025 19:19 GMT+7

Nga xoá sổ đơn vị tinh nhuệ Ukraine trong trận chiến ác liệt ở Donetsk, binh sĩ sống sót vội buông súng đầu hàng

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ năm, ngày 02/10/2025 19:19 GMT+7
Một nhóm binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị tinh nhuệ Skala đã đầu hàng quân dội Nga ở vùng ven thành phố Krasnoarmeysk (cách gọi khác của thành phố Pokrovsk) thuộc vùng Donetsk - nơi chiến sự đang diễn ra vô cùng ác liệt sau khi đơn vị này gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, hãng tin TASS ngày 2/10 cho biết.
Binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị tinh nhuệ Skala đầu hàng quân đội Nga trong trận chiến ở Krasnoarmeysk/Pokrovsk, vùng Donetsk. Ảnh TASS

Nguồn tin quân sự Nga xác nhận với hãng tin TASS rằng, nhóm binh sĩ Ukraine đã đầu hàng sau khi các đơn vị của họ bị quân Nga tiêu diệt giữa lúc chiến sự trong khu vực không ngừng leo thang.

Cũng theo nguồn tin này, trong số những người đầu hàng, có cả những binh sĩ Ukraine bị ép buộc, cưỡng bức gia nhập quân đội và được tung ra chiến trường để chống lại Nga bất chấp ý chí của họ.

Trung đoàn Skala được xem là một trong những đơn vị tinh nhuệ và đặc biệt nhất của quân đội Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Đơn vị này được thành lập năm 2022 với xuất phát điểm là một tiểu đoàn tình nguyện, do Thiếu tá Yuriy Harkaviy, biệt danh là Skala (nghĩa là “tảng đá”) trực tiếp tổ chức, chỉ huy. Ngay từ đầu, Skala đã nổi tiếng nhờ khả năng trinh sát, phát hiện mục tiêu bằng UAV để điều chỉnh pháo binh, đồng thời thực hiện những đòn tấn công chớp nhoáng gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Nga.

Đến đầu năm 2025, tiểu đoàn Skala được nâng cấp thành trung đoàn độc lập, mở rộng quân số và trang bị. Skala hiện không chỉ sở hữu các đơn vị tấn công thông thường, mà còn có cả đại đội mô tô xung kích – có khả năng cơ động tốc độ cao, tận dụng yếu tố bất ngờ trên chiến trường.

Trang bị của Trung đoàn Skala cũng ngày càng hiện đại nhờ nguồn viện trợ từ phương Tây. Ngoài các loại xe bọc thép, xe chở quân, đơn vị này đã tiếp nhận xe tăng M1 Abrams, Leopard 1A5, cùng nhiều khí tài khác như xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley và M113.

Trong hơn hai năm qua, Trung đoàn Skala đã góp mặt tại nhiều chiến dịch quan trọng, từ Kharkov, Bakhmut cho tới Krasnoarmeysk/Pokrovsk - hiện đang là mặt trận nóng nhất ở tỉnh Donetsk.

Tại Krasnoarmeysk/Pokrovsk, các chiến binh Skal thường được giao những nhiệm vụ khó nhất: áp sát, mở đường, chiếm giữ và giữ vững các vị trí then chốt. Chính vì vậy, Skala được giới quân sự Ukraine coi là “mũi nhọn đặc biệt” trong các đợt phản công.

Hồi giữa năm 2025, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đã trực tiếp trao thưởng cho các binh sĩ Skala vì thành tích chiến đấu tại mặt trận Pokrovsk, nhấn mạnh đây là đơn vị có vai trò then chốt trong nỗ lực cản bước tiến của Nga trong khu vực.

Trong khi đó, theo TASS, những binh sĩ Ukraine thuộc lực lượng Skala đầu hàng quân Nga hiện đang được cung cấp đầy đủ sự hỗ trợ cần thiết.

Trong đợt tấn công mùa hè 2025, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tổng tấn công và tiến vào một số vùng ngoại vi của thành phố Krasnoarmeysk/Pokrovsk, cố gắng “chọc thủng” phòng tuyến của Ukraine. Ukraine sau đó đã tập hợp lực lượng để phản công, sử dụng chiến thuật đặt mìn, UAV cảm tử để tiêu hao đối phương và chặn bước tiến của quân Nga. Hiện Nga và Ukraine đều không ngừng tranh giành từng vùng ngoại vi như Ocheretyne, Malynivka và các làng lân cận để giành lợi thế địa hình.

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát

Các thành phố tiền tuyến của Ukraine tràn ngập lo sợ giữa lằn ranh sinh tử khi quân Nga áp sát

Tướng NATO tiết lộ bước nhảy vọt của Ukraine để vươn 'cánh tay thép' vào sâu trong lãnh thổ Nga

Tướng NATO tiết lộ bước nhảy vọt của Ukraine để vươn 'cánh tay thép' vào sâu trong lãnh thổ Nga

Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo bí mật có quỹ đạo bất thường

Trung Quốc khoe tên lửa đạn đạo bí mật có quỹ đạo bất thường

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Tổng thống Zelensky xem tên lửa Tomahawk tối tân của Mỹ là "vũ khí thần kỳ" có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế trước Nga, nhưng những chiếc tàu ngầm không người lái mang thuốc nổ có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến và chặn đứng Nga, một trong những vị tướng được trao huân chương nhiều nhất của Mỹ tuyên bố.

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Nga yếu hơn về mọi phương diện - Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố bất ngờ

Nga yếu hơn về mọi phương diện - Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố bất ngờ

Ba Lan thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của ông Zelensky về Nga

Ba Lan thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của ông Zelensky về Nga

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc

Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang
Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang

Những ngày cuối tháng 9/2025, trong cơn mưa rả rích, xối xả kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), bất ngờ một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi phía trên cao đổ sập xuống kèm theo dòng nước lũ, bùn đất san phẳng nhiều ngôi nhà tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang. Trước sự tàn phá của thiên nhiên, sức mạnh tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội với những câu chuyện ấm tình người hiện diện khắp nơi.

Nữ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới
Nữ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đã chính thức được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) tại Hội nghị ở Brazil.

Xuất hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, xã Yên Định của Bắc Ninh (sau sáp nhập), dân từ hộ nghèo thành triệu phú
Xuất hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, xã Yên Định của Bắc Ninh (sau sáp nhập), dân từ hộ nghèo thành triệu phú

Nhiều nông dân ở xã miền núi Yên Định, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập) đã thoát nghèo, trở thành triệu phú nhờ mô hình trồng trọ, chăn nuôi mới như trồng cây keo giống, cây ăn quả như hồng, ổi, bưởi... và nuôi gà. Từ xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, khoảng 34,33% vào năm 2021, dự kiến đến hết năm 2025 tỷ lệ số hộ nghèo ở xã Yên Định còn 5,48%.

Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi
Bom tấn của Cổ Thiên Lạc thất bại sau 8 năm chờ đợi

Phim “Sons of the Neon Night” quy tụ dàn sao Kim Thành Vũ, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy ra rạp sau nhiều năm trì hoãn nhưng gây thất vọng với doanh thu và phản hồi yếu kém từ khán giả.

Hà Nội: Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, đến mức báo động, 'nuốt chửng' hoa màu và tài sản hai bên bờ
Hà Nội: Nước sông Hồng dâng sát cầu Long Biên, đến mức báo động, "nuốt chửng" hoa màu và tài sản hai bên bờ

Chiều 2/10, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua Hà Nội đã dâng lên mức báo động, cao nhất kể từ đầu năm. Dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, dâng sát chân cầu Long Biên và nhấn chìm hoàn toàn các bãi bồi ven sông, gây thiệt hại nặng nề cho hoa màu và tài sản của người dân.

Dùng 10 ngoại binh, Thép xanh Nam Định nhọc nhằn hạ Eastern FC
Dùng 10 ngoại binh, Thép xanh Nam Định nhọc nhằn hạ Eastern FC

Mặc dù sử dụng tới 10 ngoại binh, song Thép xanh Nam Định lại thi đấu bế tắc và rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Eastern FC ở lượt trận thứ 2 bảng F AFC Champions League Two 2025/2026.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lâm Đồng (sau sáp nhập), từ nghèo rớt mồng tơi, đến góp hơn 10 tỷ làm nông thôn mới
Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lâm Đồng (sau sáp nhập), từ nghèo rớt mồng tơi, đến góp hơn 10 tỷ làm nông thôn mới

Ông Huỳnh Văn Tùng, nông dân tỷ phú Đắk Nông, đến từ xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng (thuộc xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông trước đây), được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025". Từ cảnh nghèo rớt mồng tơi, ông Tùng kiên trì gây dựng trang trại 16ha trồng cà phê, sầu riêng...đóng góp hơn 10 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng, trường học, đường giao thông nông thôn mới.

Vợ chồng 9X biến căn hộ cao cấp thành “ổ” mại dâm trá hình massage
Vợ chồng 9X biến căn hộ cao cấp thành “ổ” mại dâm trá hình massage

Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây mại dâm trá hình massage do vợ chồng Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Thị Thu Kiều điều hành, biến căn hộ cao cấp ở The Manor Central Park thành nơi tập trung gần chục gái bán dâm.

'Tiền mìn'- Đồng tiền chỉ lưu hành trong… mỏ than thời Pháp thuộc, có gì đặc biệt?
"Tiền mìn"- Đồng tiền chỉ lưu hành trong… mỏ than thời Pháp thuộc, có gì đặc biệt?

Giữa những năm tháng phu mỏ sống trong lầm than dưới ách thực dân, một loại đồng tiền kỳ lạ mang tên ‘tiền mìn’ ra đời. Không phải do ngân hàng phát hành, mà do chủ mỏ Pháp tự chế để trói buộc thợ mỏ, biến đồng tiền thành công cụ xiềng xích, vắt kiệt mồ hôi và toan tính thoát thân của họ.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 vừa qua

Đề xuất phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích, CSGT TP.HCM nói 'phạt tiền không đủ sức răn đe'
Đề xuất phạt vi phạm giao thông bằng lao động công ích, CSGT TP.HCM nói "phạt tiền không đủ sức răn đe"

Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá cao đề xuất áp dụng hình thức lao động công ích để xử phạt vi phạm giao thông, biện pháp này sẽ mang tính giáo dục và răn đe cao hơn so với phạt tiền.

Hà Nội có chỉ đạo 'nóng' trước việc vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang
Hà Nội có chỉ đạo "nóng" trước việc vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã ven đê các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Thành phố khi vận hành các hồ thủy điện Tuyên Quang.

Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng
Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng

Lần đầu tiên trong ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam, tài xế được nhận lương tháng 13 cùng thưởng Tết - chế độ vốn chỉ quen thuộc với nhân viên văn phòng.

Điện Kremlin nổi giận cảnh báo châu Âu về kế hoạch 'đánh cắp tiền' của Nga
Điện Kremlin nổi giận cảnh báo châu Âu về kế hoạch "đánh cắp tiền" của Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo các lãnh đạo châu Âu rằng Nga sẽ truy cứu trách nhiệm bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào “cướp” tài sản của nước này, và cho rằng việc chiếm hữu tài sản Nga đóng băng sẽ gây phản ứng mạnh đối với các tổ chức lưu ký và kênh đầu tư châu Âu.

47 dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ tại TP.HCM
47 dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ tại TP.HCM

Tính đến ngày 24/9/2025 (kể cả giai đoạn trước khi thực hiện sắp xếp), có 47 dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài thuộc địa bàn TP.HCM (cũ) đã được tháo gỡ

Vingroup được vinh danh Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư được yêu thích nhất năm 2025
Vingroup được vinh danh Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư được yêu thích nhất năm 2025

  Tập đoàn Vingroup được vinh danh trong Top 3 Doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn, phi tài chính (Non-Financial Large Cap) có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) được yêu thích nhất năm 2025, trong khuôn khổ chương trình IR Awards 2025.

Mưa tạnh, nắng lên sau bão BUALOI nhưng khu 'nhà giàu' Ciputra vẫn chìm trong biển nước
Mưa tạnh, nắng lên sau bão BUALOI nhưng khu 'nhà giàu' Ciputra vẫn chìm trong biển nước

Mưa đã tạnh, nắng đã lên, nhưng “khu nhà giàu” Ciputra vẫn ngập sâu trong nước. Biệt thự trăm tỷ đồng, chung cư trăm triệu đồng/m2 phải sống chung cảnh bì bõm, trái ngược với danh xưng thượng lưu.

Người đàn ông nghi bị điện giật nguy kịch khi đang rửa xe
Người đàn ông nghi bị điện giật nguy kịch khi đang rửa xe

Một người đàn ông hành nghề rửa xe nghi bị điện giật tại nơi làm việc tiệm rửa xe ở khu vực xã Xuân Thới Sơn được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm học đường
Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm học đường

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.

Đại hội Đảng bộ TP Huế: Xây dựng thành phố phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc
Đại hội Đảng bộ TP Huế: Xây dựng thành phố phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc
Chiều ngày 2/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã họp phiên trù bị tại Nhà hát Sông Hương.

Đào Minh Quân bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Đào Minh Quân bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Đào Minh Quân và 4 bị can bị truy tố trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

CĐV Ninh Bình phủ đỏ sân Hoa Lư trong ngày Ninh Bình FC đấu Thể Công Viettel
CĐV Ninh Bình phủ đỏ sân Hoa Lư trong ngày Ninh Bình FC đấu Thể Công Viettel

Ninh Bình FC tiếp đón Thể Công Viettel được đánh giá sẽ là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ở vòng 6 V.League 2025/2026. Đây không chỉ là màn so tài giữa một "tân binh" đang gây sốc và một "ông lớn" đang khao khát trở lại, mà còn là một cuộc đấu chiến thuật giữa hai phong cách đối lập, rất đông CĐV Ninh Bình đã đến sân "tiếp lửa" cho Ninh Bình FC.

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' (Trailer)
Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" (Trailer)

Loạt bài điều tra độc quyền do nhóm nhóng viên Báo Điện tử Dân Việt thực hiện đã phanh phui đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn sẽ được gửi đến độc giả, bắt đầu từ 6h00 sáng mai (3/10).

Người dân trồng rừng ở Đà Nẵng phát hiện bom “khủng” dài hơn 1 mét, nặng hơn 2 tạ
Người dân trồng rừng ở Đà Nẵng phát hiện bom “khủng” dài hơn 1 mét, nặng hơn 2 tạ

Trong lúc trồng rừng tại xã Trà Tân, người dân phát hiện quả bom nặng hơn 220kg còn sót lại sau chiến tranh; lực lượng công binh Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, xử lý an toàn.

Sạt lở khu vực đèo Khau Phạ, khuyến cáo du khách cân nhắc check in mùa vàng Mù Cang Chải
Sạt lở khu vực đèo Khau Phạ, khuyến cáo du khách cân nhắc check in mùa vàng Mù Cang Chải

Sở VHTTDL Lào Cai đã khuyến cáo du khách nên cân nhắc nếu trải nghiệm, check in mùa vàng Mù Cang Chải bởi giao thông bị chia cắt vì sạt lở tại khu vực đèo Khau Phạ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Hòn Sơn Chà là bước đi chiến lược trong phát triển kinh tế biển
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Hòn Sơn Chà là bước đi chiến lược trong phát triển kinh tế biển

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định Hòn Sơn Chà là bước đi chiến lược vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa mở ra tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biển cho thành phố.

Mưa lũ gây thiệt hại trên 3.000 tỷ, Tuyên Quang đề xuất Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai
Mưa lũ gây thiệt hại trên 3.000 tỷ, Tuyên Quang đề xuất Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kết hợp với việc xả lũ từ hồ thủy điện đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tỉnh Tuyên Quang đang gồng mình khắc phục thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tọa đàm 'Vai trò của Luật Đất đai 2024 trong giảm nghèo đa chiều'
Tọa đàm "Vai trò của Luật Đất đai 2024 trong giảm nghèo đa chiều"

Hôm nay, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Vai trò của Luật Đất đai 2024 trong giảm nghèo đa chiều.

Lái ô tô 'trèo' qua dải phân cách lúc Hà Nội mưa ngập, tài xế xe cứu hộ bị phạt 5 triệu đồng
Lái ô tô "trèo" qua dải phân cách lúc Hà Nội mưa ngập, tài xế xe cứu hộ bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 30/9, tài xế xe cứu hộ điều khiển ôtô leo qua dải phân cách trên phố Láng Hạ, Hà Nội, giữa lúc mưa ngập, đã bị cảnh sát phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

