Nga xoá sổ đơn vị tinh nhuệ Ukraine trong trận chiến ác liệt ở Donetsk, binh sĩ sống sót vội buông súng đầu hàng

Tình người trong bão lũ ở nơi địa đầu tổ quốc Tuyên Quang
Những ngày cuối tháng 9/2025, trong cơn mưa rả rích, xối xả kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), bất ngờ một tiếng nổ lớn, cả ngọn núi phía trên cao đổ sập xuống kèm theo dòng nước lũ, bùn đất san phẳng nhiều ngôi nhà tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang. Trước sự tàn phá của thiên nhiên, sức mạnh tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội với những câu chuyện ấm tình người hiện diện khắp nơi.