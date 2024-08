Ngắm nhìn tàu đường sắt Nhổn – ga Hà Nội chạy vun vút trước ngày vận hành thương mại

Theo MRB, đoạn trên cao của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã chính thức được cấp chứng nhận an toàn hệ thống, chứng nhận xác nhận tuyến đường sắt đô thị được thiết kế, xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn quản lý an toàn và đủ điều kiện an toàn vận hành.