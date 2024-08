Chị Nguyễn Hương Giang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến phủ Tây Hồ để cầu bình an. "Hôm nay rơi vào ngày nghỉ nên tôi tranh thủ đến phủ Tây Hồ dâng lễ cầu bình an ngày đầu tháng cô hồn, tháng được cho không đem lại may mắn”, chị Giang chia sẻ.