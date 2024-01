Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an

Với quan niệm “Đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, trong sáng nay (11/1) - tức ngày 1/12 âm lịch, hàng nghìn người dân đã tới dâng hương, lễ bái tại khu vực Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) để cầu bình an và may mắn.