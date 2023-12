Người dân chật vật vượt gió rét đi qua cây cầu trăm tuổi ở Hà Nội Người dân chật vật vượt gió rét đi qua cây cầu trăm tuổi ở Hà Nội

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội hạ thấp khoảng 12 độ C. Tại cầu Long Biên, do hơi nước bốc lên và gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến người dân chật vật khi di chuyển qua cây cầu này trong giờ cao điểm.