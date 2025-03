Người dân TP.HCM không còn lo ùn ứ tại điểm cấp, đổi giấy phép lái xe

Từ 1/3, Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn TP ở địa điểm gồm: Số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3; số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Ngoài 3 điểm cấp đổi GPLX trên, trong thời gian sắp tới, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đổi, cấp lại GPLX, tiết kiệm thời gian, kinh phí đi lại và chờ đợi, PC08 cho biết Công an TP.HCM sẽ bố trí thêm 22 điểm tại Công an 17 phường thuộc các quận, TP.Thủ Đức đang thực hiện đăng ký xe mô tô và công an 5 xã trung tâm thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè (cụ thể gồm thị trấn Tân Túc, thị trấn Cần Thạnh, thị trấn Củ Chi, thị trấn Hóc Môn).

Từ 1/3, Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ sát hạch, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn TP. Ảnh: D.B

Theo PC08, Công an TP sẽ phối hợp Sở GTVT tiếp tục thực hiện công tác sát hạch, cấp, quản lý GPLX đảm bảo không gián đoạn việc phục vụ người dân, tổ chức khi có yêu cầu. Các thủ tục hành chính về cấp, đổi GPLX sẽ không thay đổi khi thực hiện chuyển giao giữa Bộ GTVT và Bộ Công an.

Người dân hoàn toàn có thể làm các thủ tục cấp, đổi GPLX bình thường như hiện nay tại các điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngành giao thông TP.HCM vẫn tiếp tục thực hiện trả kết quả hồ sơ GPLX cho người dân đến hết ngày 31/3. Ảnh: D.B

Liên quan đến việc trả kết quả hồ sơ GPLX cho người dân, ngành giao thông TP.HCM vẫn tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/3/2025. Sau ngày 31/3/2025, người dân chưa nhận kết quả GPLX thì liên hệ Sở GTVT TP.HCM (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) để được hướng dẫn.

Sở GTVT TP.HCM lưu ý người dân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại GPLX, GPLX quốc tế cần liên hệ Công an TP.HCM để được hướng dẫn cụ thể.