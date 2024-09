Người di cư liên tục liều mạng vượt biển Manche tới nước Anh sau vụ 12 người thiệt mạng

Theo thống kê của chính phủ Anh, ít nhất 21.720 người di cư đã vượt qua được eo biển Manche trong năm nay. Con số này cao hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm 2022. Câu hỏi đặt ra là họ có thể xin tị nạn ở Pháp, nhưng không ai muốn, vì tất cả chỉ muốn đến Anh. Lý do là nền kinh tế Anh được xem là mang lại nhiều cơ hội hơn, chính sách phúc lợi dành cho người tị nạn cũng tốt hơn. Theo Reuters/AP.