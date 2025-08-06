Nông dân Gia Lai bón phân gì mà dưa hấu xanh mướt, quả to, ngọt lịm?

Vừa qua, Công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định đã thực hiện mô hình trình diễn phân bón NPK Mặt Trời Mới trên cây dưa hấu vụ hè 2025 tại HTX nông nghiệp Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Ruộng mô hình và ruộng đối chứng đều được thực hiện trên diện tích 7.500m2. Ruộng mô hình sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới, trong khi đó ruộng đối chứng sử dụng phân NPK thường.

Mô hình trồng dưa hấu sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới. Ảnh: Minh Toàn

Sau thời gian thực hiện, nhóm thực hiện mô hình nhận thấy, ruộng mô hình và ruộng đối chứng có thời gian sinh trưởng như nhau, khoảng 55-60 ngày. Chiều dài thân cây dưa hấu ở giai đoạn 23 ngày sau trồng tại ruộng mô hình dài hơn ruộng đối chứng 10cm và sau 50 ngày dài hơn đối chứng 10,7cm. Bình quân ở ruộng mô hình là 1,83 quả/gốc và tăng hơn đối chứng là 10%.

Sau khi thu hoạch, năng suất quả loại 1 của ruộng mô hình đạt 44,2 tấn/ha. Trong khi đó ruộng đối chứng lần lượt đạt 37,3 tấn/ha và 28,7 tấn/ha. Nhóm thực hiện dự án nhận định, năng suất thực thu là kết quả thu từ thực tế, phản ánh khả năng thích nghi của giống với môi trường và các yếu tố khác, là cơ sở để tính toán hiệu quả kinh tế của các biện pháp kỹ thuật (loại phân, mức bón…) cho tiềm năng cho năng suất cao. Trong cùng một điều kiện chăm sóc như nhau, biện pháp nào phù hợp thì sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.

Dù địa bàn xảy ra thời tiết bất lợi, nhưng ruộng dưa mô hình vẫn phát triển tốt. Ảnh: Hữu Phước

Theo TS. Nguyễn Thanh Phương - Nguyên Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, lâu nay, nông dân sản xuất dưa hấu tại tỉnh Gia Lai thường quen sử dụng chủng loại sản phẩm phân bón nhất định và không dám thay đổi loại phân nào khác, mặc dù cùng hàm lượng của sản phẩm khác.

Vụ Hè năm 2025 tại xã An Nhơn Tây đã xảy ra hai đợt gió Lào nắng nóng và một đợt ảnh hưởng bão nên tác động rất lớn đến sinh trưởng, phát triển cây dưa hấu. Tuy nhiên kết quả mô hình chỉ gần 60 ngày đã cho kết quả ngoài mong đợi. Lá dưa xanh bền, lá dày, dây khỏe; ít sâu bệnh; năng suất dưa trong mô hình đạt 44,2 tấn/ha, tăng hơn 6,9 tấn/ha (tương ứng tăng 18,6% về năng suất).

So sánh kích thước giữa dưa hấu ruộng mô hình và ruộng đối chứng. Ảnh: Minh Toàn

Nhờ sử dụng phân bón NPK Mặt Trời Mới (TE và công nghệ Eco-Nanomix) nên giảm trên 3 triệu đồng/ha; lãi ròng thu được tại ruộng mô hình là 131,174 triệu đồng/ha (gần 6,6 triệu đồng/sào 500m2), cao hơn hơn ruộng đối chứng là 51,638 triệu đồng/ha.

“Đặc biệt độ Brix (độ ngọt) đạt 12% so với ruộng đối chứng chỉ đạt 10%. Có được kết quả cao hơn hẳn về năng suất và độ ngọt của mô hình là do sử dụng phân bón Mặt Trời Mới NPK 20-20-15 + TE và NPK 16-6-18 + 1Mg + TE công nghệ Eco-Nanomix. Đặc biệt trong phân bón NPK công nghệ Eco-Nanomix có cơ chế Chelate nên làm tăng kích cỡ quả và chất lượng nông sản phẩm, tăng độ ngọt, đặc biệt là hương vị của hoa quả”, TS Phương cho biết.