Nông dân xuất sắc Vàng A Là đến từ Điện Biên kỳ vọng vào Hội Nông dân trong thời kỳ mới

Vinh Duy Chủ nhật, ngày 26/10/2025 10:49 GMT+7
Anh Vàng A Là, một nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên kỳ vọng “Hội Nông dân trong thời kỳ mới không chỉ là người đại diện quyền lợi mà còn là người định hướng, kết nối, dẫn dắt nông dân bước vào nền nông nghiệp hiện đại...”.
Anh Vàng A Là, một nông dân người Mông đến từ bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2025, anh Là vinh dự được trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” - Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong suốt nhiều năm qua.

Song hành với niềm vui được vinh danh, anh Vàng A Là cũng dành nhiều tâm huyết để chia sẻ những kỳ vọng lớn lao đối với Hội Nông dân Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, thời kỳ của hội nhập, chuyển đổi số và nông nghiệp thông minh.

Theo anh Vàng A Là, người nông dân rất cần sự đồng hành của các cấp Hội Nông dân từ hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật đến kết nối tiêu thụ sản phẩm. Ảnh Vinh Duy.

Khi được hỏi về vai trò của Hội Nông dân trong đời sống sản xuất của nông dân vùng cao, anh Vàng A Là bày tỏ một cách chân thành và thẳng thắn: “Người nông dân vùng cao như chúng tôi rất cần sự đồng hành của Hội Nông dân từ hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật đến kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nếu Hội tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn, hỗ trợ ứng dụng công nghệ, nhất là mở rộng kênh tiêu thụ nông sản như sàn thương mại điện tử, thì bà con sẽ yên tâm sản xuất hơn”.

Anh chia sẻ, thời gian qua, Hội Nông dân đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp bà con tiếp cận kỹ thuật mới, vay vốn ưu đãi, tham quan học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả. Tuy nhiên, trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng gắn chặt với thị trường, thì vai trò của Hội cần được nâng cao hơn nữa, không chỉ dừng lại ở hỗ trợ sản xuất, mà cần trở thành “cầu nối” thực sự giữa người nông dân và doanh nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn Hội Nông dân thực sự là cầu nối giữa bà con và các doanh nghiệp, để nông sản không còn cảnh được mùa mất giá. Nông dân có thể thông qua tổ chức Hội ở các cấp để tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm, giảm phụ thuộc vào thương lái hay thị trường bấp bênh”, anh Là nhấn mạnh.

Anh Vàng A Là mong muốn Hội Nông dân trong thời kỳ mới không chỉ là người đại diện quyền lợi mà còn là người định hướng, kết nối, dẫn dắt nông dân bước vào nền nông nghiệp hiện đại. Ảnh Vinh Duy

Không chỉ dừng lại ở mong muốn cải thiện đầu ra cho nông sản, anh Vàng A Là còn nhìn xa hơn tới vai trò của Hội Nông dân trong giai đoạn mới, nơi mà chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có nông nghiệp.

Theo anh, Hội Nông dân cần nhanh chóng bắt nhịp với xu hướng số hóa: từ việc hướng dẫn nông dân tiếp cận kỹ thuật canh tác hiện đại, sử dụng công nghệ trong chăm sóc, thu hoạch, đến việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu cho từng địa phương. Bên cạnh đó, Hội cũng nên tập trung phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình nông dân điển hình tiên tiến.

“Hội Nông dân trong thời kỳ mới không chỉ là người đại diện quyền lợi mà còn là người định hướng, kết nối, dẫn dắt nông dân bước vào nền nông nghiệp hiện đại. Đó là nơi gắn kết giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa nông thôn và đô thị, giữa giá trị truyền thống và ứng dụng công nghệ”, anh Là kỳ vọng.

Từ vùng đất còn nhiều khó khăn nơi biên giới, tiếng nói của một nông dân như anh Vàng A Là không chỉ là mong mỏi cá nhân, mà còn là tâm tư chung của hàng triệu nông dân trên khắp cả nước.

