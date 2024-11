Với khoảng gần 1.000 năm hình thành và phát triển, Tân Hòa được coi là vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống cách mạng. Là người trực tiếp chỉ đạo và tham gia biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, ông có thể cùng bạn đọc trong cả nước hồi tưởng lại những trang sử vẻ vang đó?

Mang đặc điểm của vùng châu thổ sông Hồng, tài nguyên đất đai Tân Hòa xưa là những vùng màu mỡ của cánh đồng Cửa Đình, Mỏ Vàng ở Nam Bi, cánh đồng Rộc Vậy thôn Nhật Tân- Đại Hội , khu lăng miếu Bà chúa Đại Đồng, Khu miếu Vang ở Tường An... quanh năm cây cối tươi tốt rậm rạp, các loài chim trời đua nhau kéo về làm tổ, sinh sôi nảy nở thành đàn.

Ở nơi đất lành chim đậu này, nhiều thế hệ lao động từ thời Trần, thời Lê Sơ, đông đảo nhất là thời Nguyễn Phúc Ánh thế kỷ XIX với hơn 20 dòng họ lớn đã đưa nhau về cư trú, khai phá, cải tạo từ vùng lầy ven biển thành các xóm làng trù phú, đông đúc dân cư quần tụ. Thích ứng với quy luật chọn lọc tự nhiên, bỏ nhiều công sức lam lũ vất vả bồi cơ quật thổ, thế hệ con cháu nối tiếp thế hệ cha ông từng bước hình thành vùng phù sa gieo cấy lúa nước và vùng đất cát cao canh tác rau màu.

Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Cây đa chùa Vang - Di tích lịch sử cách mạng; Miếu thôn Đại Đồng - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản; Đình làng Đại Đồng - Nơi tập trung nông dân đấu tranh với địa chủ, lấy thóc chia cho dân nghèo năm 1934; Ngôi nhà Bác Hồ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghỉ lại đêm ngày 31/12/1966 khi về thăm Thái Bình lần thứ 5.

Truyền thống lịch sử - văn hóa của Tân Hòa không chỉ là sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, mà nổi trội hơn cả là tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau trong suốt quá trình đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do và xây dựng quê hương vững mạnh, giàu đẹp.

Nhắc đến Tân Hòa là nhắc đến sự chi viện tối đa sức người và sức của tham gia chống giặc ngoại xâm "Thánh Dực", "Thần Sách" - đội quân hùng mạnh của nhà Trần vang dội chiến thắng 3 lần quân Nguyên – Mông. Nhắc đến Tân Hòa là nhớ đến danh nhân văn hóa nổi tiếng thời Lê Sơ – tiến sĩ Quản Phác dưới thời vua Lê Thánh Tông tạo ra những vùng đất "chiến xạ", thực hiện thành công chiếu chỉ trích ruộng quốc gia công thổ thành ruộng công điền chia cho nhân dân làm nhà, cày cấy, sinh sống, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, cải thiện đời sống trên quê hương Thọ Bi. Đặc biệt, nhắc đến Tân Hòa là không quên trang sử vàng ghi tên người anh hùng Lãnh Bang làng Đại Đồng tổ chức đội nghĩa quân hàng trăm người nổi dậy kiên cường chiến đấu chống thực dân Pháp....

Ngược dòng lịch sử, miếu Đại Đồng nơi thờ bà Chúa Đại Đồng - người con gái được các vua triều Nguyễn 4 lần sắc phong "Hoàng Thái hậu triều Trần" là dấu ấn đưa Tân Hòa trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Vũ Thư thành lập Chi bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tháng 7/1928 và Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tháng 3/1930, tiền thân của Đảng bộ xã Tân Hòa ngày nay. Đây chính là bước ngoặt quan trọng để tổ chức cộng sản xây dựng và củng cố về tổ chức, tập hợp và lãnh đạo nhân dân trong xã tham gia đấu tranh thắng lợi các phong trào cách mạng trong các giai đoạn lịch sử.

Từ khởi nghĩa thành công giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chi bộ Đảng và nhân dân trong xã đã làm tốt nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc và trực tiếp tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lập nhiều chiến công vang dội, giữ vững địa bàn một xã thuộc vùng du kích. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, 833 cán bộ, đảng viên, nhân dân, dân quân du kích xã được tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Chính phủ. Làng Đại Đồng được Thủ tướng Chính phủ tặng "Bằng có công với nước". Năm 2001, Tân Hòa là một trong 2 xã đầu tiên của huyện Vũ Thư được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp".

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong điều kiện lãnh đạo nhân dân vừa hàn gắn vết thương chiến tranh vừa khôi phục kinh tế, Chi bộ Đảng ngày càng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, nhanh chóng phát triển thành Đảng bộ năm 1961. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Tân Hòa tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa địa phương tiến tới nhiều dấu ấn thành tích mới. Nhiều năm liền, phong trào xây dựng hợp tác xã ở Tân Hòa luôn đứng đầu toàn huyện Vũ Thư, đóng góp phần quan trọng cùng các đơn vị, địa phương đưa Thái Bình trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước chạm mốc năng suất 5 tấn thóc/ha.

Bản đồ hành chính kinh tế xã Tân Hòa.

Trong 16 năm (1966 - 1982), Chủ tịch nước 3 lần tặng Huân chương cho xã Tân Hòa vì có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng hợp tác xã. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là "Đảng bộ 4 tốt", chính quyền vững mạnh toàn diện; các ban, ngành, đoàn thể đều đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc và là lá cờ đầu của huyện. Ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hòa, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 582 huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thời kỳ đổi mới với những nhiệm vụ chiến lược cách mạng mới, Đảng bộ và nhân dân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực, bằng chính sức mình đi lên, đưa Tân Hòa trở thành địa phương có tốc độ kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, anh ninh chính trị bảo đảm vững mạnh, chất lượng đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Năm 2009, Đảng bộ và nhân dân Tân Hòa được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2015, xã Tân Hòa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, ghi dấu trang sử vàng thêm một cuộc cách mạng thắng lợi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, con người, tạo nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ để Đảng bộ và nhân dân tiếp tục tiến hành xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phạm Thế Duyệt – Thường trực Bộ Chính trị thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Tân Hòa năm 2000.

Với bề dày tri thức lịch sử này, Đảng bộ xã Tân Hòa đã vận dụng linh hoạt như thế nào trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để phục vụ hiệu quả thiết thực các nhiệm vụ của địa phương đối với cuộc sống hiện tại, thưa ông?

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng "đi trước mở đường" của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, trực tiếp là Bí thư cấp ủy, các cấp, các ngành, các chi bộ luôn chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Vũ Thư được cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và kế hoạch.

Đã chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò của người đứng đầu; khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, công tác cán bộ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, của huyện được triển khai nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Huyện ủy. Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã tổ chức 25 buổi quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 80%; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận cho các tầng lớp nhân dân.

Coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; hàng năm làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Người tốt việc tốt, báo công dâng Bác", đề nghị huyện khen tưởng kịp thời 5 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu...

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết gắn với chương trình hành động cụ thể, sát thực; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận xã hội, tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, tư tưởng lệch lạc, chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, các hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, định hướng nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình trồng cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Tân Hòa ngày 30/12/2006.

Qua các kỳ Đại hội, có thể đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xin ông cho biết cụ thể hơn về những kết quả tiêu biểu của công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Tân Hòa?

Những năm qua, Đảng bộ Tân Hòa đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trọng tâm là xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nề nếp, kỷ cương trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Ngay sau mỗi kỳ đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng quy chế làm viêc nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng bộ và các chi bộ. Nội dung sinh hoạt tiếp tục được đổi mới; tổ chức đúng định kỳ vào ngày 03 hàng tháng, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt 87%.

Công tác đảng viên đã thực hiện tốt quy định về quản lí và phân công công tác cho đảng viên. 100% đảng viên đang sinh hoạt thường xuyên đều được phân công phụ trách nhóm hộ gia đình hoặc các chi hội, chi đoàn. Hàng năm làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên, lấy hiệu quả công tác làm thước đo.

Qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, kết quả đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 75%, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Với sự cố gắng nỗ lực năm 2022 Đảng bộ Tân Hòa được Ban thường vụ Huyện ủy công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ thực hiện nghiêm túc việc rà soát bổ sung nguồn cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Hàng năm đều quan tâm chọn cử các đối tượng tham gia học các lớp lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; kiện toàn bầu bổ sung không để khuyết thiếu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân; kịp thời ban hành nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo công chức thực hiện kiêm nhiệm 02 chức danh Địa chính - Xây dựng, Xã đội phó – Tư pháp, Kế toán – Tài chính Kế hoạch... tạo nguồn cán bộ phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Coi trọng công tác kiểm tra, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát cho toàn khóa. 5 năm qua Đảng ủy kiểm tra, giám sát 15 cuộc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát 11 cuộc, nội dung tập trung vào việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, an sinh xã hội, thu nộp đảng phí.... Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, dứt điểm, kết hợp với chính quyền giải quyết những đơn thư có liên quan tới đảng viên. Dân chủ trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội được phát huy, đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân....

Thảo luận thống nhất soạn thảo nội dung Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hòa (1928 - 2018)

Bên cạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, nhiệm vụ trung tâm lãnh đạo toàn diện đời sống kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế đã được Đảng bộ Tân Hòa hành động quyết liệt như thế nào, thưa ông?

Tiến hành đổi mới phương thức lãnh đạo trên mọi lĩnh vực, trong đó đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo đối với lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Hòa thực sự đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư nói riêng, trong tỉnh Thái Bình nói chung.

Dấu ấn thực tế nhất là nền kinh tế qua các nhiệm kỳ đại hội đều tăng trưởng vượt bậc, các chỉ tiêu phát triển đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Có thể so sánh hai nhiệm kỳ gần đây nhất, khi bắt đầu tiến hành xây dựng nông thôn mới, và khi đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ tập trung lãnh đạo dồn sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo nhiều đột phá trong phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2014 đạt 64,47 tỷ đồng, tăng 39,93% so với năm 2010.

Giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác tăng từ 96,27 triệu đồng/ha năm 2010 lên 148,2 triệu đồng/ha năm 2014, tăng 53%. Diện tích gieo trồng bình quân 5 năm đạt 1.026,46 ha, hệ số sử dụng đất đạt 2,63 lần/năm. Diện tích lúa ngắn ngày đạt 100% diện tích, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm gần 50%, năng xuất lúa bình quân đạt 119 tạ/ha/năm. Bình quân lương thực đầu người 607 kg/người/năm, tăng 11 kg so với đầu nhiệm kỳ.

Giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng cơ bản tăng từ 26.891.200.000 đồng năm 2010 lên 50.569.000.000 đồng năm 2014, tăng bình quân hàng năm 26%, vượt 5,55% so với mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ 55,16% (giá trị sản xuất nông nghiệp) – 29,26% (giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng cơ bản) – 15,58% (giá trị lĩnh vực thương mại – dịch vụ) năm 2010 thành 31,5% - 40.6% - 27% năm 2014.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tổng giá trị sản xuất đạt 1.352,179 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,26 %/năm, đạt so với mục tiêu Đại hội. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 381,7 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ, tăng 4% so với mục tiêu Đại hội; giá trị ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng cơ bản đạt 567,9 tỷ đồng đồng, tăng 64% so với đầu nhiệm kỳ, tăng 42% so với mục tiêu Đại hội; giá trị thương mại - dịch vụ đạt 402,7 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu nhiệm kỳ, tăng 8% so với mục tiêu Đại hội.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực: Nông nghiệp 28,2%, Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng cơ bản 42%, Thương mại – Dịch vụ 29,8%, đảm bảo mục tiêu Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,67 triệu đồng, tăng 0,67 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội. Đến hết năm 2019, xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Những con số biết nói này đã minh chứng chủ trương, quyết sách của Đảng bộ xã Tân Hòa luôn đúng, trúng, sát thực tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh địa phương cũng như linh hoạt, sáng tạo trong từng giai đoạn.

Đảng bộ và nhân dân Thái Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người (19/5/1980 – 19/5/2010).

Từ quá khứ đến hiện tại, ở bất cứ giai đoạn nào, với bất kỳ khó khăn, thách thức nào, Đảng bộ xã Tân Hòa cũng đều lãnh đạo nhân dân, cán bộ, đảng viên chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Ông đã đúc kết được những gì qua thực tế lãnh đạo, chỉ đạo trên cương vị Bí thư Đảng ủy xã?

Yếu tố tiên quyết đầu tiên là phải nắm vững và vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, huy động và khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Một vấn đề quan trọng nhất thiết không thể thiếu là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phát huy tính năng động, nhạy bén, chủ động, kiên quyết trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền. Làm tốt công tác đào tạo, bồi bưỡng, quy hoạch cán bộ, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng, đảng viên, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện chỉ đạo giải quyết những yếu kém, tháo gỡ khó khăn và những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn.

Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Những dấu ấn lịch sử tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tân Hòa.

Bên cạnh đó, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị; làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, coi trọng và đề cao vai trò của nhân dân, xác định nhân dân là chủ thể, là nhân tố quan trọng nhất trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động; giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của quần chúng nhân dân.

Thêm một bài học kinh nghiệm thực tế là khi cấp uỷ ban hành chủ trương, nghị quyết thì người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải triển khai tổ chức thực hiện kịp thời; trong đó, cần phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đảng viên, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đồng thời khơi dậy được các phong trào thi đua yêu nước mà nòng cốt là các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát huy truyền thống cách mạng, bảo tồn tinh hoa văn hóa, kế thừa nền tảng vững chắc từ những thành tựu kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ sẽ tập trung tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn Tân Hòa phát triển bền vững, toàn diện, hiện đại, văn minh.

Trân trọng cảm ơn ông!