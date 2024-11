Quỳnh Phụ điển hình xây dựng NTM: Từ nâng cao nhận thức đến cơ chế kích cầu

Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, đến nay, toàn huyện đã có 10 xã được UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, năm 2020 huyện có 02 xã Quỳnh Minh, An Khê; năm 2021 huyện có 03 xã Quỳnh Giao, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Thọ; năm 2023 huyện có 3 xã An Thái, An Ấp, An Thanh; năm 2024 có xã An Hiệp được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã An Thái là xã đầu tiên của tỉnh đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dân Quỳnh Phụ tự nguyện góp quyền sử dụng đất không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Phát – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình thường xuyên, liên tục có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi huyện về đích nông thôn mới năm 2019, không dừng lại ở đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí và tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo của huyện đã trực tiếp làm việc, thường xuyên nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của các xã, trên cơ sở đó định hướng, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho xã, đặc biệt là về công tác quản lý các công trình hạ tầng nông thôn mới và công tác quy hoạch, hoàn thành thủ tục đấu giá đất để tạo nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ngoài hỗ trợ của cấp trên, huyện ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng hệ thống đèn điện "Thắp sáng đường quê" giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được UBND tỉnh công nhận sẽ được huyện thưởng 500 triệu đồng/xã; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được UBND tỉnh công nhận sẽ được huyện thưởng 1,0 tỷ đồng/xã; xã thực hiện xây dựng hệ thống đèn điện "Thắp sáng đường quê" giai đoạn 2021-2025 được huyện hỗ trợ 10 triệu đồng/km.

Huyện Quỳnh Phụ tập trung các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND huyện về hỗ trợ đường điện "Thắp sáng đường quê", nhiều địa phương trong huyện đã nỗ lực, sáng tạo thực hiện tốt. Đến nay, toàn huyện đã đăng ký và được tỉnh phê duyệt 231,0 km, đã thực hiện lắp đặt được 214,0 km. Tiêu biểu như: Quỳnh Thọ 17,0 km, Quỳnh Hoàng 16,1 km, An Thanh 15,5 km, Quỳnh Minh 14,0 km, Quỳnh Giao 10,0 km, …. Quỳnh Phụ là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về thực hiện chương trình này.

Cùng với các cơ chế, chính sách kích cầu, Quỳnh Phụ luôn xác định nâng cao nhận thức để tạo chuyển biến tích cực trong hành động là một trong những yếu tố quan trọng, tiên quyết hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2021 đến nay, Quỳnh Phụ đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy với 01 điểm cầu tại huyện cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Phó các ban xây dựng Đảng, Báo cáo viên của Huyện ủy và 37 điểm cầu tại xã, thị trấn cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn.

Toàn huyện Quỳnh Phụ có 612 trang trại đạt tiêu chí theo Luật Chăn nuôi, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng khoảng 5,0% mỗi năm.

Huyện Quỳnh Phụ cũng chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức 61 lớp học trực tiếp cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã, thị trấn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chỉ đạo quán triệt, phổ biến đến Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Chấp hành các đoàn thể, cán bộ, đoàn viên, hội viên trong hệ thống bằng các hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức 37 hội nghị học tập cho cán bộ, hội viên, đoàn viên các đoàn thể; cán bộ, giáo viên không phải là đảng viên các trường học thuộc xã, thị trấn do đồng chí báo cáo viên Đảng bộ trực tiếp quán triệt.

Chỉ tính riêng đợt triển khai học tập Nghị quyết, toàn huyện tổ chức được 136 lớp (gồm 38 hội nghị trực tuyến, 61 lớp cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng và 37 lớp đoàn thể của các xã, thị trấn) cho trên 10.000 đảng viên và gần 3.000 quần chúng ưu tú, đoàn viên, hội viên. Tỷ lệ học tập bình quân toàn huyện đạt 91,3%. Ngoài ra, huyện còn tổ chức 15 lớp tập huấn, tuyên truyền về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với 2.250 lượt người tham gia.