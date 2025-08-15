Ông Trump tuyên bố điều sẽ xảy ra nếu cuộc họp với ông Putin trở nên tồi tệ

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images.

“Nếu đó là một cuộc gặp tồi tệ, nó sẽ kết thúc rất nhanh”, ông Trump nói trong buổi họp báo hôm 14/8.

Tuy nhiên, theo ông, nếu cuộc gặp tốt đẹp, hai bên (Nga, Ukraine) có thể đạt được hòa bình “trong tương lai gần”.

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh rằng nếu ông không làm tổng thống, ông Putin “đã kiểm soát được toàn bộ Ukraine”.

“Nếu tôi không phải tổng thống, theo ý kiến của tôi, ông ấy (Tổng thống Putin) sẽ sẵn sàng chiếm hết Ukraine, nhưng tôi đang là tổng thống và ông ấy sẽ không dám giỡn mặt với tôi”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng cuộc chiến hiện nay đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra.

Kỳ vọng và toan tính trước thượng đỉnh Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại một căn cứ không quân Mỹ ở Alaska trong đêm nay 15/8 để bàn về cuộc chiến Ukraine.

Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 Tổng thống đương nhiệm của Mỹ và Nga sau hơn 4 năm. Dù vậy, khoảng cách giữa Moscow và Kiev về cách thức chấm dứt xung đột được cho là vẫn còn rất lớn.

Đây cũng là chuyến thăm phương Tây đầu tiên của ông Putin kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2/2022 đồng thời là lần đầu ông đặt chân tới Mỹ sau 10 năm.

Nga muốn gì?

Với ông Putin, người bị phương Tây cô lập nhiều năm, hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là cơ hội để củng cố các yêu sách cứng rắn của Nga nhằm kết thúc chiến tranh.

Trong dự thảo kế hoạch hòa bình công bố hồi tháng 6, Nga yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 khu vực Kherson, Lugansk, Zaporizhzhia và Donetsk — mà Moscow tuyên bố sáp nhập năm 2022. Ukraine bác bỏ yêu sách này.

Nga cũng yêu cầu Ukraine chấm dứt huy động quân, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, và phương Tây ngừng ngay việc cung cấp vũ khí — điều mà các nhà phê bình cho rằng chẳng khác nào “đầu hàng”.

Ngoài ra, Nga muốn Ukraine đảm bảo “quyền và tự do” của cộng đồng nói tiếng Nga, cũng như cấm “tôn vinh chủ nghĩa phát xít” theo cách diễn giải của Moscow. Nga đồng thời yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Ukraine gọi cáo buộc “tôn vinh chủ nghĩa phát xít” là vô lý, khẳng định đã bảo đảm quyền của người nói tiếng Nga.

Lập trường của Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky không tham dự hội nghị nhưng tuyên bố sẽ không có thỏa thuận hòa bình nào nếu thiếu Ukraine. Ông coi cuộc gặp là “chiến thắng cá nhân” của ông Putin.

Kiev kêu gọi lệnh ngừng bắn vô điều kiện trên bộ, trên biển và trên không như điều kiện tiên quyết để đàm phán.

Ukraine cũng muốn trao trả toàn bộ tù binh, đồng thời yêu cầu Nga trả lại những trẻ em mà Kiev cáo buộc đã bị đưa trái phép sang Nga.

Ngoài ra, Ukraine yêu cầu đảm bảo an ninh để Nga không thể tấn công lần nữa, và không bị hạn chế số lượng quân triển khai trên lãnh thổ. Các lệnh trừng phạt chỉ có thể được dỡ bỏ dần và phải có cơ chế tái áp dụng nếu cần.

Toan tính của Mỹ

Ông Trump từng hứa sẽ kết thúc chiến tranh trong “24 giờ” sau khi nhậm chức hồi tháng 1. Nhưng sau 8 tháng, dù đã nhiều lần điện đàm với ông Putin và cử đặc phái viên Steve Witkoff sang Nga, ông vẫn chưa đạt được nhượng bộ lớn nào từ Điện Kremlin.

Do đó, hội nghị thượng đỉnh ở Alaska sẽ là cơ hội trực tiếp đầu tiên để Tổng thống Trump thử môi giới một thỏa thuận.

Ban đầu, ông Trump nói sẽ có chuyện “trao đổi lãnh thổ” tại bàn đàm phán, nhưng sau khi trao đổi với các lãnh đạo châu Âu, ông dường như đã rút lại ý này.

Ông bày tỏ mong muốn đạt được “ngừng bắn rất nhanh”, nhưng Nhà Trắng đã hạ thấp kỳ vọng, mô tả đây chỉ là “phiên lắng nghe” giữa các bên.

“Nếu cuộc gặp đầu tiên ổn, chúng ta sẽ có cuộc thứ hai ngay”, ông Trump nói, ám chỉ khả năng ông Zelensky tham gia vòng sau.

Châu Âu bị gạt ra ngoài

Dù đã hỗ trợ quân sự và tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine, các lãnh đạo châu Âu đã bị loại khỏi những cuộc đàm phán chính.

Họ cũng không được mời tham dự ba cuộc gặp trước giữa Nga và Ukraine ở Istanbul, cũng như cuộc đàm phán Nga – Mỹ tại Riyadh hồi tháng 2.

Trong tuyên bố tuần trước, lãnh đạo Anh, Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Phần Lan và Ủy ban châu Âu nhấn mạnh “không thể có hòa bình thực chất nếu thiếu sự tham gia của Ukraine”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố: “Các vấn đề lãnh thổ của Ukraine chỉ có thể và sẽ chỉ được thương lượng bởi tổng thống Ukraine”.

Cả ông Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều bày tỏ sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau khi chiến sự kết thúc - điều mà Nga kịch liệt phản đối.