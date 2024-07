Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm: Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cần chú trọng phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cần tập trung phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương Trịnh Văn Thiện báo cáo với Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 của Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, đồng thời, các Phó Chủ tịch, giám đốc trung tâm, trưởng một số ban của Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cũng phát biểu ý kiến để làm rõ thêm một số kết quả nổi bật của Hội.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao kết quả công tác của Hội Nông dân tỉnh Hải Dương từ đầu năm đến nay. Kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực, số liệu cụ thể và rất thuyết phục.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm làm trưởng đoàn làm việc với Hội Nông dân tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nói về nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm mong muốn các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 69 của Chính phủ, Quyết định 182 của Chính phủ.

Quan tâm công tác củng cố xây dựng tổ chức Hội, trong đó chú trọng hoạt động xây dựng, thành lập chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, phát triển mô hình câu lạc bộ, đặc biệt là mô hình câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân với pháp luật, nông dân với khoa học kỹ thuật, nông dân với bảo vệ môi trường, phát triển hội viên.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế, tổng kết các mô hình để nhân ra diện rộng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương Trịnh Văn Thiện báo cáo kết quả công tác của Hội Nông dân tỉnh Hải Dương 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua của nông dân, trong đó chú tâm đến 2 phong trào, đó là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và phong trào phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nông nghiệp sẽ giúp nông dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. "Muốn đạt được điều đó không còn con đường nào khác phải liên kết sản xuất, phải vào kinh tế tập thể", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nói.

Những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân của Hải Dương



Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã kết nạp được 4.538 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 388.037 hội viên; 100% cơ sở Hội, chi hội có quỹ Hội với tổng số tiền 70,007 tỷ đồng (tăng 1,81 tỷ đồng so với cuối năm 2023), đạt bình quân 185.570 đồng/hội viên. Một số đơn vị có bình quân quỹ Hội/hội viên cao như: Chí Linh 238.600 đồng/hội viên, Tứ Kỳ 231.500đ đồng/hội viên, Thanh Miện 229.600 đồng/hội viên...

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 12 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xây dựng và tiêu thụ sản phẩm OCOP cho nông dân; công tác đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng, sử dụng các trang mạng xã hội an toàn; hướng dẫn sử dụng app Hội Nông dân Việt Nam; kiến thức bảo vệ môi trường và nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho 1.078 cán bộ Hội các cấp. Hội Nông dân cấp huyện đã phối hợp tổ chức 08 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 626 lượt cán bộ Hội cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hải Dương phát biểu làm rõ một số mặt hoạt động nổi bật của Hội Nông dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Nguyễn Việt.

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã thành lập mới 07 chi HND nghề nghiệp với 200 hội viên và 17 tổ HND nghề nghiệp với 171 hội viên, nâng tổng số chi HND nghề nghiệp toàn tỉnh là 100 chi Hội với 3.352 hội viên và 316 tổ Hội nông dân nghề nghiệp với 5.010 hội viên.

Trong đó, Hội Nông dân tỉnh trực tiếp hướng dẫn xây dựng 02 mô hình: chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ chanh an toàn (xã Thanh Xá, Thanh Hà) và chi Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ ớt an toàn (xã Kim Tân, Kim Thành) với tổng số 60 thành viên, quy mô 10 ha.

Các hộ tham gia mô hình được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bao bì, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc.

Hội Nông dân tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cần chú trọng phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp giúp hội viên nông dân nâng cao thu nhập. Ảnh: Nguyễn Việt.

Chỉ đạo các cấp Hội tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tích cực vận động, kết nối hội viên, nông dân tham gia xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ nhóm liên kết phù hợp với từng địa phương.

Kết quả, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 23 mô hình, trong đó có 10 tổ hợp tác và 13 mô hình tổ nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn nâng tổng số mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả toàn tỉnh lên 517 mô hình.

Nhiều mô hình được xây dựng với sản phẩm có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, điển hình như: mô hình dưa chuột an toàn xã Văn Tố (Tứ Kỳ); ổi an toàn xã Đồng Cẩm (Kim Thành), xã Hiệp Lực (Ninh Giang); dưa hấu an toàn tại xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng); Thanh long an toàn xã Hoàng Hoa Thám (TP. Chí Linh)...

Các cấp Hội còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản, hàng hóa; cung ứng vật tư nông nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao KHKT và nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ vốn vay cho nông dân. Các cấp Hội đã chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng thông qua các hội nghị xúc tiến thương mại trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Kinh tế tập thể đang được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Hải Dương chú trọng, khuyến khích hội viên tham gia, bằng hình thức liên kết với nhau thành lập chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoặc các hợp tác xã. Trong ảnh: Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và của tỉnh nghe đại diện Hợp tác xã nuôi thuỷ sản Tân Kỳ nói về quá trình sản xuất, liên kết sản xuất. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tổ chức cung ứng 1.381 tấn phân bón trả chậm, 1.141 tấn thức ăn chăn nuôi, 12,44 tấn thuốc bảo vệ thực vật, 13.388 cây giống các loại và kết nối, hỗ trợ tiêu thụ 247,9 tấn nông sản cho nông dân. Trong đó, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh cung ứng trên 300 tấn phân bón, 6.200 cây giống, kết nối, hỗ trợ tiêu thụ trên 4,5 tấn nông sản các loại cho hội viên nông dân.

Sáu tháng đầu năm, các cấp Hội đã chủ động phối hợp tổ chức 637 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 41.824 lượt hội viên. Trong đó, Trung tâm Dạy nghề & HTND tỉnh tổ chức 30 lớp tập huấn ngắn ngày cho 1.050 hội viên, nông dân; phối hợp tổ chức 63 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.500 hội viên, nông dân.