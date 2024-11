Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Nghệ An

Diễn đàn do ông Võ Văn Phong – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và ông Lê Văn Lương – Chi Cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An chủ trì. Tham dự diễn đàn có cán bộ Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ngành liên quan cùng đông đảo cán bộ, hội viên nông dân các cấp trên địa bàn.

Diễn đàn "Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu" được Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vào ngày 21/11. Ảnh: N.T

Theo báo cáo, sau hơn 13 năm triển khai thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh Nghệ An, được cả hệ thống chính trị vào cuộc và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực. Từ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ông Võ Văn Phong - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: N.T

Đến nay toàn tỉnh Nghệ An đã có 320 xã/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 77,86%) đạt 96,97 % kế hoạch; 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 31,56% xã nông thôn mới) đạt 76,5% kế hoạch; 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 5% xã nông thôn mới), đạt 69,56% kế hoạch; có 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; 1 huyện (Nam Đàn) được Hội đồng thẩm tra của tỉnh Nghệ An tổ chức đánh giá huyện nông thôn mới nâng cao và đang hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm định; Bình quân tiêu chí cả tỉnh là 17,2 tiêu chí/xã.

Ông Lê Văn Lương – Chi Cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An phát biểu tại diễn đàn "Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu" ở thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Đến nay, kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An cơ bản bằng và cao hơn so với kết quả bình quân chung của cả nước.

Đóng góp vào những thành tựu đó không thể kể đến vai trò của hội viên nông dân và các cấp hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bằng những việc làm thiết thực, như: tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tuyên truyền, vận động hướng dẫn nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng bền vững; tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn; phát động và triển thực hiện có hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; phong trào nông dân bảo vệ môi trường nông thôn...

Ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận tại diễn đàn. Ảnh: N.T

Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Văn Phong - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đề nghị các đại biểu bằng kinh nghiệm lãnh đạo thực tiễn của mình cung cấp các thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ để diễn đàn tìm ra được nhiều giải pháp hữu ích nhằm phát huy được vai trò của các cấp Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Qua đó, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt kết quả cao.

Hội nghị đã lắng nghe nhiều tham luận của Chủ tịch Hội Nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An về việc phát huy vai trò các cấp Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của các cấp hội nông dân trong tỉnh thời gian qua; Chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của các cấp hội nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Đồng thời, định hướng nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò của hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.