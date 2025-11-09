Phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã năm 2025 mới nhất sau sáp nhập thế nào?

Phụ cấp của cán bộ, công chức cấp xã năm 2025 mới nhất sau sáp nhập: Cán bộ, công chức được nhận phụ cấp bằng 50% mức lương

Cụ thể, Điều 20 Nghị định 33/2023/NĐ-CP vẫn có hiệu lực tới thời điểm hiện tại quy định: phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 1 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được giao theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định này, thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1 - hệ số 2,34), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.

Nhiều cán bộ được nhận khoản phụ cấp bằng 50% tiền lương (hệ số bậc 1). Ảnh: CB - (cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Uyên, Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ)

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Như vậy, cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 1 người trong số lượng cán bộ cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm.

Đồng thời, phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ cấp xã giảm được so với quy định.

Như vậy, ngoài tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo cấp xã còn được hưởng các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp lãnh đạo, hoặc phụ cấp kiêm nhiệm.

Phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương khi cải cải cách tiền lương

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, khi thực hiện cải cách tiền lương, mức phụ cấp chức danh sẽ chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương, 10% là quỹ tiền thưởng, còn lại là tiền lương.

Đặc biệt, mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 9734/BNV-VP hướng dẫn mới về lương và phụ cấp cho cán bộ công chức viên chức sau sắp xếp các đơn vị hành chính năm 2025.

Cụ thể, sau sáp nhập, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được giữ nguyên tiền lương và phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng kể từ khi có quyết định bố trí công tác mới. Sau thời gian 6 tháng này, chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp sẽ được áp dụng theo quy định mới của pháp luật. Đối với trường hợp cán bộ quản lý giữ chức vụ thấp hơn, họ được bảo lưu mức lương hoặc phụ cấp cũ cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời hạn bổ nhiệm.

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng cho biết sẽ đề nghị Quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét tăng lương vào đầu năm 2026 thay vì 1/7/2026 như dự tính.

Như vậy, căn cứ vào Công văn 9734 và nếu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ được thực thi từ 1/1/2026, tiền lương và các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở xã sẽ được điều chỉnh kể từ ngày 1/1/2026 tới đây.