Sân bay Đà Nẵng chật kín du khách, nhiều người mất hàng giờ đồng hồ để check-in

Ghi nhận của PV Dân Việt tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng chiều ngày 31/8, lượng người đổ về khu vực ga đi ngày càng đông hơn. Hàng dài người xếp hàng làm thủ tục. Nhiều người cho biết đã đi sớm hơn kỳ nghỉ lễ 1 ngày vị sợ cảnh chen lấn song họ vẫn bất ngờ bởi có hàng trăm người cùng chung suy nghĩ. Trong hàng dài người xếp hàng chờ làm thủ tục, chị Nguyễn Thị Thảo Giang (quê tỉnh Kon Tum) cho biết chắc phải chờ khá lâu mới tới lượt của mình. Chị chia sẻ thân hào hức vì sắp được về thăm ba mẹ ở Kon Tum sau nhiều tháng đến Đà Nẵng học tập và làm việc. "Mình rất bất ngờ vì dù đã đi sớm hơn kỳ nghỉ lễ 1 ngày nhưng sân bay vẫn rất đông. 2 năm dịch vừa qua mình rất hạn chế trong việc đi lại, trong những ngày nghỉ lễ đến, mình chọn về quê cùng bố mẹ", chị Giang nói.

Theo ghi nhận, bên cạnh khách trong nước, lượng lớn khách quốc tế cũng có mặt ở ga đi. Do đông đúc hành khách xếp hàng nên việc làm thủ tục "check in" lâu so với ngày thường. Nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi bên cạnh đống hành lý lỉnh kỉnh trước khi chính thức bắt đầu giờ bay. Bên cạnh về quê dịp lễ, nhiều hành khách chọn các điểm nổi tiếng để du lịch như Hải Phòng, Hà Nội, Đà Lạt... Nhiều người chọn hình thức "check in" online để rút ngắn thời gian. Sân bay Quốc tế Đà Nẵng cũng khuyến nghị khách sắp xếp thời gian đi lại để kịp chuyến bay, thực hiện check-in online trước khi đến nhà ga để tránh ùn tắc. Không chỉ tại chiều đi, chiều đến tại sân bay cũng rất đông đúc. Hàng dài người xếp hàng làm thủ tục. Có người tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài về thăm gia đình, cũng có người cùng gia đình, bạn bè đi du lịch sau những ngày tháng phải hoãn kế hoạch đi chơi do đại dịch Covid-19. Anh Nguyễn Quốc Dũng (tài xế hãng taxi Mai Linh) cho hay, anh rất phấn khởi khi nhiều du khách chọn Đà Nẵng là điểm du lịch trong dịp lễ 2/9. "Nhìn khách đổ về Đà Nẵng tôi rất vui. Thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành vận chuyển rơi vào tình trạng ế ẩm, với lượng khách trở lai như thế này anh em chúng tôi ai cũng phấn khởi cả", anh Dũng nói.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, để đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách dịp lễ 2/9, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng. Dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 là khoảng 531 chuyến với khoảng 60.300 lượt khách (trong đó có 436 chuyến bay nội địa với khoảng 47.000 lượt khách, 95 chuyến bay quốc tế với khoảng 13.300 lượt khách).