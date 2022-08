Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khách ùn ùn tới sân bay Nội Bài như "trẩy hội"

Đối với những hành khách tới sân bay Nội Bài để lên máy bay, đại diện sân bay Nội Bài lưu ý hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; Đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển; không mang các vật cấm theo quy định của ngành hàng không; Gắn name tag, viết tên, số điện thoại của mình hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý, các thùng xốp, thùng cát-tông để dễ dàng khi nhận lại, đồng thời tránh việc bị khách khác cầm nhầm.

Đồng thời, hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 02 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 03 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay Nội Bài hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng".

Khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in.

Làm thủ tục check-in xong, hành khách và đặc biệt là khách đi theo Đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh. Khách lưu ý tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh, tháo bỏ áo khoác, giày dép, thắt lưng, điện thoại, chìa khóa, các vật dụng kim loại… cho vào khay để qua máy soi chiếu tia X, kiểm tra lại các đồ đạc, tư trang, đảm bảo không để quên tại khu vực soi chiếu an ninh.