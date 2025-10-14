Sunshine Group đổ bộ TP.HCM với 3 đại dự án quy mô hơn 10.000 căn hộ

Tính đến quý 3/2025, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn đã đạt gần 80.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu vượt 13.800 tỷ đồng, đưa Sunshine Group lọt Top 2 doanh nghiệp bất động sản có quy mô vốn hóa lớn nhất trong ngành, chỉ sau Vinhomes.

Trên nền tảng tài chính vững chắc, Sunshine Group chính thức “đổ bộ” thị trường TP.HCM với ba đại dự án quy mô hơn 30 toà tháp, cùng 10.000 căn hộ cao cấp gồm Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside, và Sunshine Bay Retreat Vung Tau. Ba dự án này được dự báo sẽ mang lại doanh thu hợp nhất hơn 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2028, mở đầu cho chu kỳ tăng trưởng mới của Tập đoàn tại khu vực phía Nam.

Sunshine Sky City gồm 9 tòa tháp cao 26 - 38 tầng, mang đến thị trường gần 3.500 căn hộ cao cấp.

Sunshine Sky City được phát triển theo mô hình Tổ hợp Thương mại – Dịch vụ – Căn hộ chuẩn khách sạn 4.0, tọa lạc trên mặt tiền đường Phú Thuận (quận 7 cũ), liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng và sông Cả Cấm. Các tòa tháp có ba mặt hướng sông, bố trí hệ thống cây xanh và mặt nước khoảng 12.000 m², cùng hơn 50 tiện ích nội khu và nền tảng Smart Living tiên tiến. Được biết dự án chuẩn bị ra hàng tòa V7, V8, V9 với mức giá chỉ 7x triệu đồng/m², trong bối cảnh quận 7 cũ đã cạn kiệt nguồn cung và mức giá trung bình phân khúc cao cấp tại TP.HCM đã vượt ngưỡng 100 triệu/m2.

Noble Crystal Riverside là quần thể đô thị phức hợp mang phong cách Resort 4.0 bên sông Sài Gòn với 12 tòa tháp cùng hơn 3.000 căn hộ cao cấp.

Cách đó không xa, Noble Crystal Riverside nằm trên trục Đào Trí – khu vực phát triển sôi động của Nam Sài Gòn. Quy mô 12 tòa tháp cùng hơn 3.000 căn hộ, dự án định hướng theo mô hình đô thị phức hợp ven sông, với hệ thống tiện ích khép kín: nhà hàng, bể bơi ngoài trời, khu vui chơi, bể bơi vô cực, cafe - nhà hàng rooftop, sân golf mini rooftop, vườn dạo bộ trên không, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường học quốc tế…Hai tòa đầu tiên (Riverside 2 và Riverside 3) đã hoàn tất thi công và đi vào vận hành, các toà còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ để chuẩn bị ra hàng.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau trên cung đường biển Chí Linh, với quy mô gần 20ha vừa được khởi công ngày 19/8.

Chính thức khởi công từ ngày 19/8, Sunshine Bay Retreat Vung Tau là tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên dành cho người trẻ, với hàng trăm tiện ích cao cấp trên quy mô gần 20ha tại bờ biển Chí Linh đẹp nhất Vũng Tàu, phường Phước Thắng, TP.HCM. Nằm trong chuỗi dự án nhà cao cấp giá hợp lý đang được Sunshine Group tích cực triển khai tại Hà Nội và TP.HCM, Sunshine Bay Retreat Vung Tau chuẩn bị đưa ra thị trường dòng căn hộ bàn giao full nội thất cao cấp 5 sao nhưng có mức giá chỉ 6x triệu/m2.

Đặc biệt, dự án ứng dụng nền tảng công nghệ để thay đổi hoàn toàn cách thức khai thác, vận hành, giải bài toán kinh doanh sinh lời cho các chủ sở hữu, khi gia chủ không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành NobleHotel (thuộc Noble App của Sunshine Group) để quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực.

Việc Sunshine Group tung ra hơn 10.000 căn hộ hướng tới nhu cầu thực được giới chuyên môn đánh giá sẽ gia tăng nguồn cung đáng kể cho thị trường phía Nam, góp phần bình ổn mặt bằng giá trong bối cảnh nhiều dự án cao cấp tại TP. HCM đã đạt ngưỡng 150 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong diễn biến liên quan, theo các thông tin mới nhất (tháng 9/2025), liên danh Sunshine Group và công ty con là CTCP đầu tư DIA cũng đã chính thức gửi đề xuất tham gia đấu giá quyền sử dụng 3.790 căn hộ tái định cư tại phường An Khánh, TPHCM; đồng thời đề xuất được triển khai tiếp Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City - những động thái đáng chú ý cho thấy tập đoàn đã sẵn sàng về nguồn lực để tập trung cho chiến lược mở rộng thị phần tại thị trường phía Nam.

Trước đó, tại Hà Nội, dự án Sunshine Legend City đang gây sốt thị trường với gần 8000 căn hộ cao cấp bàn giao tiêu chuẩn 5 sao, giá thấp hơn 20-25% so với mặt bằng cùng phân khúc, hiện đang giữ kỷ lục “cháy hàng” ngay khi CĐT vừa tung ra các giỏ hàng.

Đồng thời, Sunshine Group cũng đang “bắt tay” cùng Xuân Cầu Holdings để chuẩn bị đưa ra thị trường hơn 12.000 căn hộ cao cấp giá phù hợp cho người trẻ tại đại đô thị Alluvia City - thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng, góp phần “hạ nhiệt” giá nhà và hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở cho người trẻ và người ở thực.

Sunshine Legend City với gần 8.000 căn hộ cao cấp được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao, giá thấp hơn thị trường khu vực 20–25%

Đồng thời, Sunshine Group cũng đang “bắt tay” cùng Xuân Cầu Holdings để chuẩn bị đưa ra thị trường hơn 12.000 căn hộ cao cấp giá phù hợp cho người trẻ tại đại đô thị Alluvia City - thành phố sinh thái khoáng nóng duy nhất bên sông Hồng, góp phần “hạ nhiệt” giá nhà và hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về phát triển nhà ở cho người trẻ và người ở thực.