Tàu thuyền mắc cạn, thủy điện giảm công suất vì mực nước hồ Thác Bà thấp kỷ lục

Hồ Thác Bà nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái, có diện tích vùng hồ rộng khoảng 23.400 ha, diện tích mặt nước khoảng 19.050 ha, dài gần 80 km, mực nước dao động từ 46 m đến 58 m, sức chứa khoảng 3,9 tỷ m3 nước. Đây là một trong những những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được hình thành khi xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Bà.

Hồ Thác Bà là nguồn cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Thác Bà, công trình thủy điện đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam. Không những vậy, đây còn là nguồn cung cấp nước sạch cho người dân, đồng thời là nơi phát triển nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên do nắng nóng kéo dài dẫn đến lưu lượng nước về quá ít, mực nước xuống quá thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh và các hoạt động trên hồ Thác Bà. Trong ảnh, các bến neo đậu tàu thuyền hồ Thác Bà cạn nước. Khu vực các đảo giữa lòng hồ Thác Bà, dần hình thành các bãi cát do mực nước xuống thấp kỷ lục. Những bãi sỏi trải dài hàng km lộ ra do mực nước hồ Thác Bà đã cạn kiệt. Các hòn đảo lộ rõ chân đáy khi mực nước hồ Thác Bà đang cạn dần. Tại khu vực ven hồ Thác Bà, mực nước cạn từ 4 - 5 m, có điểm sâu từ 10 - 15 m, tạo thành các rãnh, điểm, bãi đất trống dài hàng km. Thậm chí, có những khu vực ven hồ đã cạn sạch nước. Do mực nước xuống thấp, các tàu khách trên hồ Thác Bà gặp khó khăn trong việc di chuyển, nhiều tàu "chết đứng" không thể di chuyển trên hồ Thác Bà.

Tàu bè của người dân bị mắc cạn do mực nước hồ Thác Bà xuống thấp.Các bến cảng nhập đá trắng làm nguyên liệu của một số nhà máy trên địa bàn như Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái, Xi măng Yên Bình... cũng trì trệ do mực nước hồ Thác Bà dưới mực nước chết, hai đầu bến đều trơ cạn, không bảo đảm vận chuyển bằng đường thủy. Nhiều tuyến tàu chở khách nội tỉnh bị đình trệ, điển hình như tuyến cảng Hương Lý đi xã Xuân Long phải tạm dừng.