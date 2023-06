Cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái vừa có thống kê về thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn. Cụ thể, từ chiều tối và đêm ngày 2/6, tại Yên Bái có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 70mm.



Trận mưa dông kèm theo lốc xoáy đã làm sập, đổ và tốc mái, một số nhà ở của người dân trên địa bàn các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ.

Trong đó, huyện Yên Bình đã có 1 người bị mất tích là ông N.V.T, sinh năm 1975, khi đang di chuyển đánh cá trên hồ Thác Bà gặp dông lốc bị lật thuyền vào khoảng 19 giờ 30 ngày 2/6/2023. Hiện tại vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Mưa dông từ chiều tối và đêm 2/6/2023 khiến 244 ngôi nhà bị thiệt hại tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: CTV

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, mưa to kèm theo lốc xoáy cũng đã làm sập, đổ và tốc mái 244 nhà ở của người dân trên địa bàn các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ.

Ngoài ra, mưa lốc làm thiệt hại 23,6ha nông, lâm nghiệp tại huyện Văn Yên và Lục Yên; một số cột điện và đường dây điện cũng bị đổ gẫy và hư hỏng.

Bên cạnh đó, lốc xoáy đã làm tốc mái một dãy nhà của trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Minh Tiến số 1, huyện Lục Yên; hội trường thôn tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn và một số nhà xưởng doanh nghiệp; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ bị đổ 35m tường rào; 1 xưởng gạch bê tông diện tích 100 m2 tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên bị đổ sập.

Ước tính thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống cho nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình chỉ đạo xã Xuân Lai huy động 21 thuyền các loại và lực lượng xung kích tại chỗ khoảng 40 người, cùng cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện tìm kiếm người mất tích.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện quán triệt các địa phương duy trì trực 24/24 giờ. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.