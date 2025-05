Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xử lý ngay các “phần tử thao túng, lũng đoạn” thị trường đất đai

Đánh thuế nhà đất bỏ hoang, xử lý giao dịch “không trong sáng”

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu ban hành chính sách đánh thuế bất động sản đối với đất, nhà ở không sử dụng, phần chênh lệnh giá đất với giá bán, có cơ chế xử lý các giao dịch không trong sáng; bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp, không để "giật cục”.

Đây là quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, hiệp hội, ngân hàng, doanh nghiệp về tình hình thị trường bất động sản chiều nay 24/5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tại Hội nghị, sau khi đánh giá những điểm tích cực, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu, tháo gỡ các vướng mắc để giảm chi phí, giảm giá bất động sản; tăng nguồn cung để tăng khả năng tiếp cận bất động sản của người dân.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan cắt giảm các thủ tục hành chính, cương quyết loại bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết; bãi bỏ các tiêu chuẩn, quy chuẩn không phù hợp; xây dựng chính sách cho người mua nhà thiết thực, hiệu quả.

"Phải quyết liệt xử lý các hành vi tạo giá ảo, đầu cơ, thao túng trục lợi trong đấu giá đất, lũng đoạn thị trường bất động sản, không để người dân bị lừa đảo", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính yêu cầu nghiên cứu giải pháp liên quan giải phóng mặt bằng phù hợp tình hình. Các địa phương rà soát các dự án vướng mắc về pháp lý, đề xuất cơ chế để tháo gỡ. Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương kiểm tra, kịp thời tháo gỡ cho các dự án bất động sản còn khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng Bộ Tài chính rà soát các quy định về đất đai, thủ tục định giá đất, nếu cần thì phải sửa các quy định hiện hành.

Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá, ban hành bảng giá đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, nâng cao mức đặt cọc trong đấu giá đất, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường.

Bộ Công an xử lý ngay phần tử thao túng, lũng đoạn thị trường

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý ngay những phần tử thao túng, lũng đoạn thị trường. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng quy định về đấu giá, đủ sức răn đe, phòng ngừa tình trạng này.

Bộ Công an được yêu cầu rà soát các dự án có dấu hiệu vi phạm, trước mắt cho khắc phục bằng các biện pháp kinh tế, sau đó mới xem xét các biện pháp khác.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an không để tình trạng người dân bị lừa đảo liên quan đất đai; chỉ đạo các đơn vị phòng cháy, chữa cháy nghiên cứu các giải pháp công nghệ cao, kiểm soát tình hình phòng cháy, chữa cháy, hạn chế cháy nổ, giảm chi phí cho người dân.

Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu ban hành chính sách đánh thuế bất động sản đối với đất, nhà ở không sử dụng, phần chênh lệnh giá đất với giá bán, có cơ chế xử lý các giao dịch không trong sáng; bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp, không để "giật cục”.

Yêu cầu Bộ phối hợp Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan thực hiện chuyển đổi số trong các giao dịch, các thủ tục; rà soát phân loại các khó khăn xử lý ngay; khẩn trương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khi ban hành; khẩn trương hình thành Quỹ phát triển nhà ở quốc gia trong tháng 6/2025.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại về cho vay nhà ở, góp phần tăng trưởng tín dụng; cắt giảm các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm kiểm soát được; đôn đốc các ngân hàng tham gia chương trình cho vay 120 nghìn tỷ đồng; đồng thời chỉ đạo thanh tra, tập trung quản lý rủi ro; không được tiếp tay cho vi phạm thao túng để tạo mặt bằng giá mới, giá ảo.

Theo Bộ Xây dựng, trong quý I/2025 số dự án phát triển nhà ở thương mại tăng so với quý IV/2024 và so với cùng kỳ, với 14 dự án, hơn 3.800 căn, 26 dự án được cấp phép mới… Cả nước có hơn 33.000 giao dịch thành công về căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, tăng 32% so với quý IV/2024 và hơn 101.000 giao dịch đất nền thành công, tăng hơn 16%.