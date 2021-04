Tiến sĩ rời Bệnh viện Bạch Mai được trả mức lương "khủng" tiết lộ lý do nghỉ việc

Tiến sĩ rời Bệnh viện Bạch Mai được trả lương "khủng"

Việc 221 nhân viên, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc trong thời gian ngắn, cũng như câu chuyện đổi mới quản lý bệnh viện ở Bạch Mai đang là chủ đề gây xôn xao dư luận những ngày qua.

GS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 221 cán bộ, người lao động nghỉ việc, có 28 bác sĩ, bao gồm 1 phó giáo sư, 10 tiến sĩ.

Theo đại diện bệnh viện, có 4 lý do chính khiến cán bộ, nhân viên không còn làm ở đây đó là: Do tinh giản một số bộ phận, thu nhập giảm vì Covid-19, tâm lý căng thẳng sau các vụ lùm xùm xã hội hoá và do áp lực đổi mới.

Đêm 18/4, trao đổi với PV Dân Việt, một tiến sĩ giấu tên cho biết, anh cùng nhiều nhân sự từng công tác tại bệnh viện Bạch Mai luôn xem đây là nơi đóng góp xây dựng và từng gắn bó sức trẻ của mình trong việc cứu chữa người bệnh.

Sau khi rời bệnh viện Bạch Mai, anh phụ trách công việc chuyên môn tại một bệnh viện với mức thu nhập cao. Tuy nhiên, vấn đề thu nhập không phải là lý do chính khiến anh quyết định nghỉ việc tại một bệnh viện lớn như Bạch Mai.

"Bệnh viện đưa ra lý do bác sĩ ra đi vì thu nhập, tôi khẳng định không phải. Việc thu nhập giảm hay thay đổi mà nghỉ thì không phải là lý do chính", vị tiến sĩ này chia sẻ.

Anh kể, sau khi ra trường, anh làm công việc chuyên môn và gắn bó với bệnh viện Bạch Mai nhiều năm.

"Chúng tôi là người hy sinh trong nghề, hy sinh tuổi trẻ, hy sinh việc làm giàu, mọi thứ… để gắn bó với ngành y, đặc biệt là ở Bệnh viện Bạch Mai. Sao tôi có thể vì vấn đề thu nhập mà quyết định nghỉ việc được.

Không bàn chuyện lãnh đạo bệnh viện mới lên điều hành công việc như thế nào. Tôi thấy ở độ tuổi này, làm ở đâu thì công việc của mình phải phát huy được. Chính vì thế, tôi quyết định nghỉ việc tại đây để sang môi trường mới được khẳng định năng lực của mình tốt hơn", vị bác sĩ này chia sẻ thêm.

Trước đó, trao đổi với Dân Việt, ông Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trong số 221 người ra đi có hơn 1 nửa là lao động phổ thông (do kiện toàn, chấm dứt hợp đồng). Có 40 trường hợp là bác sĩ, điều dưỡng, cũng không phải là nhân vật quá xuất sắc của bệnh viện ra đi.

"Họ đi do nhu cầu cá nhân, thu nhập. Ở Bệnh viện Bạch Mai cũng bác sĩ đó thu nhập khoảng 20 triệu nhưng khi ra ngoài được trả hơn 100 triệu/tháng. Không chỉ Bệnh viện Bạch Mai không thể nào giữ được mà bất kể cơ sở y tế nào cũng gặp khó", ông Thành nói.

Về thông tin bệnh viện chảy máu chất xám, ông Thành khẳng định không có vì đội ngũ ra đi không phải là lực lượng nòng cốt, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

"Cán bộ tuyển dụng thời gian qua của bệnh viện còn nhiều hơn gấp đôi số đi, trong đó có rất nhiều GS, TS, chuyên gia hàng đầu chất lượng về bệnh viện. Thực tế rất mừng vì dịch Covid-19 được kiểm soát hoạt động chuyên môn của bệnh viện gần như trở lại bình thường", ông Thành cho hay.