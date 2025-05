Sáng 23/5, theo thông tin từ UBND xã Thạnh Hòa, huyên Bến Lức, Long An, sau nhiều giờ phối hợp tìm kiếm trên sông An Thạnh và sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua thị trấn Bến Lức, lực lượng cứu hộ và cứu nạn công an tỉnh đã tìm được thi thể nạn nhân nhảy từ trên cầu An Thạnh xuống sông.

Nạn nhân xác định là thiếu tá công an tên P.Q.K. (40 tuổi, ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa).

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn và gia đình bơi xuồng dọc sông Vàm Cỏ Đông tìm kiếm thi thể. Ảnh: Thiên Long

Gia đình cho biết, khoảng cách từ cầu An Thạnh ra vàm sông Vàm Cỏ Đông dài hơn 300 mét, nước chảy xiết, mặt nước hai bên đều đầy lục bình… nên sau khi sự việc xảy ra công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Một số thợ lặn chuyên nghiệp ở huyện Bến Lức nhiều lần lặn sâu xuống chân cầu An Thạnh tìm kiếm. Sau đó, lực lượng cứu hộ cùng gia đình tiếp tục sử dụng xuồng máy chạy dọc theo sông vàm Cỏ Đông đoạn chân cần Bến Lức, nhưng vẫn không phát hiện tung tích nạn nhân.

Gần 1 giờ sáng ngày 23/5, thợ lặn nhìn thấy thi thể trôi cách cầu An Thạnh khoảng 20 mét, sau đó đưa nạn nhân lên bờ.

Theo thông tin từ gia đình, 8 giờ sáng nay, thiếu tá K được đưa về quê an táng. Trước đây thiếu tá K là CSGT huyện Bến Lức. Sau ngày 1/3 không còn công an cấp huyện, thiếu tá K được đưa về làm Công an xã Thạnh Hòa.

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 21 giờ 30 ngày 21/5, người dân ở gần cầu An Thạnh trên đường tỉnh 830 thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An, phát hiện người đàn ông dừng xe máy giữa cầu khá lâu, sau đó người này nhảy xuống sông.