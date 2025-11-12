Chủ đề nóng

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm chủ tiệm cầm đồ, cướp xe bỏ trốn; nguyên nhân ban đầu vụ 3 người tử vong trong phòng trọ

Đâm chủ tiệm cầm đồ trọng thương, cướp xe bỏ trốn; nguyên nhân ban đầu vụ 3 người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp; xác minh clip ô tô liên tục lao lên, lùi lại giữa vòng vây của đám đông khiến nhiều người thót tim... là những tin nóng 24 giờ qua.
Đâm chủ tiệm cầm đồ trọng thương, cướp xe bỏ trốn

Sáng 10/11, các cơ quan chức năng phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) đang tiến hành xác minh, làm rõ danh tính người đàn ông đi cùng chủ tiệm cầm đồ trong vụ việc xảy ra tối 9/11, khiến một người bị thương nặng.

Cơ quan chức năng tại hiện trường. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 9/11, anh Đ.V.S. (tạm trú ở khu phố 4, phường Phước Hội), chủ tiệm cầm đồ, cùng một người đàn ông khác chở nhau bằng xe mô tô đến khu vực đường bê tông nghĩa trang Tân Lý, phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng), do không có tiền chuộc nên xảy ra tranh cãi, dẫn đến việc anh S bị đâm trọng thương. Trên đường đi, giữa 2 người xảy ra lời qua tiếng lại. Bất ngờ, người đàn ông ngồi phía sau rút hung khí đâm anh S., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi bị đâm, nạn nhân cố gắng chạy đến nhà dân cách hiện trường khoảng 10m để kêu cứu. Người dân khu vực phát hiện vụ việc đã liên hệ Đội xe cứu thương 0 đồng La Gi đưa anh S. đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực La Gi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Sau khi gây án, người đàn ông đã lấy xe máy của chủ tiệm cầm đồ rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường La Gi đã phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khoanh vùng, bảo vệ khu vực xảy ra vụ việc và trích xuất camera an ninh xung quanh để truy tìm nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân ban đầu vụ 3 người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

Liên quan đến vụ 3 người chết trong căn phòng trọ ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, bước đầu cơ quan tố tụng của tỉnh này xác định nguyên nhân tử vong của anh Ngô Văn K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) là do suy hô hấp cấp, suy tim cấp, phù phổi cấp. Còn chị Trần Thị Lệ T. (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp) chết vì ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp do siết cổ. Cháu Nguyễn Ngọc Bảo T. (12 tuổi) tử vong do ngưng hô hấp, tuần hoàn cấp. Cả 3 người tử vong trên dưới 24 giờ và phải chờ kết quả xét nghiệm vi thể, độc chất để bổ sung kết luận.

Bên trong phòng trọ có 3 người chết. Nguồn: VOV

Như đã thông tin, chị Trần Thị Lệ T. cùng con gái là cháu T. thuê trọ tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp khoảng 1 năm. Chị T. và anh K. cùng làm thuê tại một vựa dừa thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp và có quan hệ tình cảm với nhau. Khoảng 7 giờ 15 ngày 8/11, chủ vựa dừa là chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (37 tuổi, ngụ xã Tân Hương) gọi điện thoại cho chị T. đến làm việc nhưng không liên lạc được.

Phòng trọ đóng cửa, bên trong có 3 người đã tử vong. Nguồn: VOV

Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, chị Hà đến phòng trọ để tìm chị T. thì thấy cửa rào và cửa phòng trọ bị khóa bên trong. Chị Hà gọi điện nhưng không ai nghe máy nên gặp chủ nhà trọ cùng đến phòng trọ của chị T. để kiểm tra thì phát hiện có mùi xăng nồng nặc tỏa ra từ phòng trọ. Lúc này chủ nhà trọ leo tường rào vào bên trong, dùng búa mở ổ khóa cửa cổng và đập vỡ cửa kính phòng trọ thì thấy cửa phòng bị móc ổ khóa bên trong, mở cửa phòng trọ phát hiện chị T., anh K. và cháu T. đã tử vong.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác minh clip ô tô liên tục lao lên, lùi lại giữa vòng vây của đám đông khiến nhiều người thót tim

Ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, la hét, gõ mạnh vào xe khiến người điều khiển bên trong hoảng loạn, liên tục lùi - tiến giữa vòng vây.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô liên tục lao lên, lùi lại giữa vòng vây của đám đông khiến nhiều người xem thót tim. Sự việc xảy ra vào tối 10/11, tại phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh trong clip, sự việc xảy ra vào đêm 10/11 tại khu vực gần một quán nhậu thuộc địa bàn phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Nhiều người đứng xung quanh la hét, một số dùng tay và vật cứng đập vào thân xe, khiến tình hình hỗn loạn.

Clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, nhiều người lo ngại có thể xảy ra va chạm nguy hiểm khi chiếc ô tô liên tục tiến lên, lùi lại giữa đám đông.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Nghĩa Thái - Chủ tịch UBND phường Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết, bước đầu nguyên nhân sự việc được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ô tô dùng điện thoại quay clip nhóm thanh niên đang mừng khai trương quán trên địa bàn.

Chiếc ô tô liên tục di chuyển giữa vòng vây của đám đông. Ảnh cắt từ clip

Khi phát hiện, nhóm thanh niên yêu cầu người này xóa video nhưng anh ta không xóa, nên hai bên lời qua tiếng lại, dẫn tới sự việc nói trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Công an phường Thái Hòa đang trích xuất camera và lấy lời khai các bên để làm rõ hành vi, nguyên nhân, đồng thời xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không.

Buộc thôi việc người đàn ông trong clip nhạy cảm với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình)

Ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) xác nhận thông tin tới cơ quan báo chí: Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành đã tiến hành họp khẩn và thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ.

Trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình). Ảnh: TT

Ông N.V.Đ được xác định là Chủ tịch HĐQT của Trường THPT Tô Hiến Thành, một trường phổ thông tư thục đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Việc ông N.V.Đ bị buộc thôi việc có liên quan trực tiếp đến sự việc hình ảnh nhạy cảm bị lộ qua camera tại phòng làm việc.

Tuy nhiên, ông Kỳ cho biết thêm, hiện tại quyết định chính thức vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, mới dừng ở bước thống nhất nội bộ của Hội đồng trường. Vì vậy, lý do cho thôi việc vẫn chưa được công bố chính thức.

Hình ảnh người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ được xác định là Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành ở Hải Hậu (Ninh Bình). Ảnh: MXH

Trước đó, vào ngày 9/11, trên mạng xã hội đã lan truyền nhanh chóng nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi "thân mật" với nhiều phụ nữ.

Những hình ảnh, video này được cho là xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành. Sự việc sau khi được lan truyền rộng rãi đã gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Xuân Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hậu - cho biết cơ quan Công an xã đã khẩn trương vào cuộc xác minh nội dung của đoạn clip nhạy cảm này.

VKSND Tối cao đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt cho Hoa hậu Thùy Tiên trước ngày hầu tòa

TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm vào ngày 19/11 để xét xử Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên cùng các đồng phạm về tội "Lừa dối khách hàng".

Hoa hậu Thuỳ Tiên (bìa trái), Hằng Du Mục (giữa) và Quang Linh. Ảnh: MX

Trong vụ án, các bị cáo, gồm Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt lên đến 5 năm tù.

Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”

Đáng chú ý, riêng bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên được đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ đặc biệt theo điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự ("người phạm tội có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác"), căn cứ vào việc cô từng được tặng Bằng khen Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Hồ sơ vụ án xác định hành vi của các bị cáo là sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc quảng bá và cung cấp sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera"), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Chi tiết hành vi phạm tội được làm rõ: Các bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Thông tin sai sự thật: Các đối tượng biết rõ hàm lượng chất xơ thực tế trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,935%, không đủ để đạt tác dụng bổ sung như quảng cáo. Đồng thời, nguồn nguyên liệu không được xác minh khoa học và Công ty gia công (Công ty Asia) không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP.

Quảng bá gian dối: Mặc dù biết rõ các bất cập trên, các đối tượng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm với các chỉ số và xây dựng kịch bản, quay video giới thiệu gian dối về nguồn gốc, công nghệ, hàm lượng chất xơ và công dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Hậu quả, từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có tổng cộng 56.385 khách hàng mua 129.617 hộp kẹo. Tổng doanh thu đạt 17,55 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thu lợi bất chính là 12,46 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định cả 5 bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, họ được đề nghị xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ do tự nguyện khai báo, thành khẩn ăn năn hối cải. Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện.

Tổng số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục là: Nguyễn Thúc Thùy Tiên: 3,2 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thái Hằng: 2,18 tỷ đồng. Phạm Quang Linh: 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh: 600 triệu đồng, Lê Thành Công: 1,6 tỷ đồng.

