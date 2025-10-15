Chủ đề nóng

Pháp luật
Thứ tư, ngày 15/10/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông; tin mới vụ Shark Bình

Thứ tư, ngày 15/10/2025 06:00 GMT+7
Giữa đêm, người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông; thông tin mới vụ Shark Bình; điều tra vụ trẻ vị thành niên bị dụ dỗ giao cấu... là những tin nóng 24 giờ qua.
Giữa đêm, người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông

Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 13/10, một người đàn ông đi xe máy chở theo 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đội cứu hộ xuyên đêm giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam. Ảnh: D.N.Q

Khi lên cầu Bến Thủy, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn.

“Theo thông tin báo cáo ban đầu, người bố ở xã Kim Liên. Hai cháu nhỏ, 1 cháu sinh năm 2020 và 1 cháu sinh năm 2021. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân”, lãnh đạo phường Trường Vinh cho biết.

Hiện, lực lượng chức năng cùng với người dân và gia đình các nạn nhân đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam.

Thông tin mới vụ Shark Bình

Chiều 14/10, Công an TP.Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Shark Bình (giữa) và 2 bị can. Ảnh CAHN

Theo cảnh sát, tháng 2/2021, ông Bình cùng một số đối tượng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex và kêu gọi nhà đầu tư nhằm bán đồng tiền số này và huy động vốn để xây dựng đồng tiền số VNDT trong tương lai.

Các đối tượng góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền 5 tỷ đồng, ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Ông Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ Blockchain Việt Nam. Số tiền ban đầu được chuyển vào công ty để duy trì hoạt động. Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn để công bố chính sách phát triển đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ đồng Antex (gọi tắt 100 tỷ Token) ra thị trường. Từ 8/2021-11/2021, các đối tượng phát hành 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương ứng 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Công an Hà Nội: Shark Bình có thể còn bị khởi tố thêm nhiều tội danh, do liên quan nhiều vi phạm

Từ 11/2021 - 12/2021, ông Bình sử dụng tầm ảnh hưởng bản thân đăng thông tin trên mạng xã hội việc ra mắt quỹ đầu tư Next100Blockchain và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, tránh bán tháo tiền Antex để rút tiền khỏi dự án.

Mặc dù dự án không triển khai theo lộ trình nhưng ông Bình cùng cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví một số cá nhân rồi quy ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, các đối tượng chuyển tiền vào hệ sinh thái NextTech để sử dụng ngoài mục đích. Đến nay, cảnh sát xác định ông Bình và các cổ đông đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ số tiền các đối tượng khoảng 900 tỷ đồng (gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, sổ đỏ, ô tô)... Đến nay, các đối tượng đã khắc phục 3,450 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình, SN 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ông còn được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Điều tra vụ trẻ vị thành niên bị dụ dỗ giao cấu

Tối 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng làm rõ vụ giao cấu với trẻ vị thành niên tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải (TP.Đà Nẵng) khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một trẻ vị thành niên bị dụ dỗ giao cấu qua mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14/10/2025, bà N.Q (sinh năm 1990, trú xã Quế Sơn Trung, TP.Đà Nẵng) đến trình báo tại cơ quan công an về việc con gái là N.T (sinh ngày 21/6/2012) bị một nam thanh niên giao cấu tại phòng 503 khách sạn S.C (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vào ngày 13/10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, kiểm tra hiện trường. Tại phòng 503 khách sạn S.C, lực lượng chức năng phát hiện Trần Minh Tuấn (sinh ngày 28/02/2000, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại đây.

Đối tượng Trần Minh Tuấn tại hiện trường phòng 503 khách sạn S.C. Nguồn: Công Lý

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận quen biết với N.T qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4/2025 và có quan hệ tình cảm. Ngày 12/10, Tuấn từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại khách sạn S.C. Đến ngày 13/10, Tuấn đón xe Grab đến xã Quế Sơn Trung đưa N.T ra khách sạn chơi, sau đó đã có hành vi giao cấu với em tại phòng 503.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã thu thập nhiều chứng cứ xác định diễn biến vụ việc.

Hiện hồ sơ đã được chuyển cho Công an phường An Hải tiếp tục thụ lý, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 14/10, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã phối hợp với Công an TP.HCM khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra trên địa bàn ấp 78.

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe, 1 người bị đâm tử vong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 4/10, các đối tượng V.H.A (SN 2005, ngụ xã Bình Lợi), Trọng, Phát, Nhựt, Thuận, Bắc, Kha, Xuân, Tường và N.T.G (SN: 2009) cùng nhậu tại quán trên địa bàn ấp 78.

Hiện trường vụ án mạng.

Đến 22h cùng ngày thì nhóm của A tính tiền đi về thì G ra lấy xe máy của Tường nổ máy và nẹt pô. Khi đi khỏi quán nhậu thì Kha nói Thuận là có người nẹt pô vào mặt và kêu cả nhóm quay lại để nói chuyện.

Sau đó, nhóm của A quay lại quán và gọi thêm Nhựt, Trọng, Bắc, Dinh, Phát, Hữu, Nghiệm, Phát đi cùng. Khi đến nơi, nhóm của A xông vào đánh G, Xuân,Tường. Do bị đánh bất ngờ, nên nhóm của G nhảy xuống sông An Hạ để chạy trốn.

Thấy vậy nhóm của A lấy xe máy chạy vòng qua bên kia sông để tiếp tục đánh tiếp.

Trong lúc 2 nhóm đuổi đánh nhau thì có nhóm của N.T.T (SN 2007, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) cùng Lâm, Lực, Huy, Bảo, Hiểu đang ngồi nhậu ở quán bên cạnh thấy đánh nhau nên chạy ra xem và hỏi nhóm của G có chuyện gì.

Khi đó nhóm A vừa chạy tới nghĩ nhóm của N.T.T là đồng bọn nên lao vào đánh. Lúc này N.T.T rút dao ra và đâm A gục xuống đường.

Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã nhanh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đến ngày 5/10, tất cả các đối tượng có liên quan vụ án mạng đã được Công an xã mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, N.T.T khai nhận mang dao theo trong người với mục đích để phòng thân.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc cảnh báo, thời điểm cuối năm, đặc biệt là các ngày cuối tuần dễ xảy ra các mâu thuẫn do tụ tập, lạm dụng rượu bia, dẫn đến những hậu quả đau lòng. Người dân cần nâng cao ý thức trong việc kiểm soát hành vi, tránh gây ảnh hưởng đến bản thân và cộng đồng.

Vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ: Bắt tạm giam 5 người

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 29/5/2025, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris, khiến chị P.T.T.D (SN 1993) tử vong.

Công an TP.HCM tống đạt quyết định với các đối tượng.

Bước đầu xác định, hôm 28/5, chị D đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris để thực hiện dịch một số dịch vụ thẩm mỹ.

Sau khi được tư vấn, bệnh viện trên đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm Nhiên, Dũng, Nguyên, Quyên và Dương. Trong quá trình phẫu thuật, chị D có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, trong ê kíp phẫu thuật trên có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề như Nhiên, Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris. Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Công an TP.HCM xác định các thành viên ê kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai

Hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ được 'phù phép bằng hóa chất' thành thịt bò Wagyu

Hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ được "phù phép bằng hóa chất" thành thịt bò Wagyu

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Một số cựu cán bộ, chiến sĩ, trong đó có cựu Giám đốc, cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn được người thân của tử tù án ma túy tặng tiền hoặc quà giá trị cao như sừng tê giác, ngà voi, cao hổ, sâm … nên đã cho phạm nhân được ra ngoài chữa bệnh hoặc thăm gặp sai quy định.

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Pháp luật
Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Pháp luật
Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Pháp luật
Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Shark Bình bị bắt vì tội gì?

Pháp luật
Shark Bình bị bắt vì tội gì?

Ngành ẩm thực Mỹ lao đao vì thuế và lạm phát
Xã hội

Ngành ẩm thực Mỹ lao đao vì thuế và lạm phát

Xã hội

Chính sách thuế của ông Trump khiến ngành nhà hàng Mỹ lao đao vì chi phí tăng vọt, buộc nhiều chủ quán phải tính đến việc nâng giá thực đơn tới 30% để duy trì lợi nhuận.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ nông dân Đồng Hỷ (Thái Nguyên) khắc phục hậu quả sau lũ lụt, khôi phục sản xuất
Nhà nông

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ nông dân Đồng Hỷ (Thái Nguyên) khắc phục hậu quả sau lũ lụt, khôi phục sản xuất

Nhà nông

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp tại xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), ngày 14/10 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp cùng các chuyên gia, đơn vị chuyên môn, Sở Nông nghiệp & Môi trường Thái Nguyên trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, giúp người dân ổn định sản xuất và cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm ấn tượng với giống lúa Việt Nam trồng ở Cuba, năng suất gấp 2 - 3 lần so với giống lúa của Cuba
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm ấn tượng với giống lúa Việt Nam trồng ở Cuba, năng suất gấp 2 - 3 lần so với giống lúa của Cuba

Nhà nông

Chiều 14/10, nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông năm 2025. Tại đây, Tổng Bí thư dẫn câu chuyện các nhà khoa học Việt Nam chuyển giao thành công nhiều giống lúa cho Cuba để khuyến khích mỗi nông dân, nhà khoa học hãy mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt.

Biến vỏ loài cây thơm ngào ngạt thành tranh, thầy giáo Đồng Tháp có ngay sản phẩm OCOP 3 sao
Nhà nông

Biến vỏ loài cây thơm ngào ngạt thành tranh, thầy giáo Đồng Tháp có ngay sản phẩm OCOP 3 sao

Nhà nông

Du khách đến Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp rất thích thú và hết lời khen ngợi khi tham quan, trải nghiệm điểm làm tranh vỏ tràm nghệ thuật của thầy giáo Nguyễn Văn Cảnh ở xã Tam Nông.

“Ăn may” trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do... trời mưa
Thể thao

“Ăn may” trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do... trời mưa

Thể thao

Giành chiến thắng nhọc nhằn trước ĐT Nepal, HLV Kim Sang-sik đổ thừa do trời mưa và mặt sân sũng nước khiến các cầu thủ không phát huy hết khả năng.

Lưu Bang dẫn 320.000 quân đại chiến Hung Nô, nhận kết quả nhục nhã ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Bang dẫn 320.000 quân đại chiến Hung Nô, nhận kết quả nhục nhã ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Lúc sinh thời, Hán Cao Tổ Lưu Bang chỉ có duy nhất một lần đối đầu với quân Hung Nô, và đó là một thất bại nhục nhã nhất trong đời ông.

Trợ lý HLV ĐT Nepal: ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia
Thể thao

Trợ lý HLV ĐT Nepal: ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp hơn Malaysia

Thể thao

Theo trợ lý Salyan Khadgi của HLV ĐT Nepal, ĐT Việt Nam xứng đáng vào VCK Asian Cup 2027 hơn ĐT Malaysia, khi ĐT Malaysia đang phạm luật của FIFA.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt

Tin tức

Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang

Gia đình

Đến tuổi 40, người có ngày sinh Âm lịch này sẽ tận hưởng một cuộc sống sung túc, có xe cộ, nhà cửa, tiền tiết kiệm.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas
Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas

Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

ĐT Việt Nam 'ăn may' Nepal nhờ bàn phản lưới
Thể thao

ĐT Việt Nam "ăn may" Nepal nhờ bàn phản lưới

Thể thao

ĐT Việt Nam có chiến thắng may mắn trước đối thủ yếu Nepal nhờ bàn phản lưới nhà ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra tối 14/10 trên sân Thống Nhất.

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào
Thể thao

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, Malaysia xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 5-1 trước Lào.

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể đóng vai trò then chốt trong việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng ông được giới lãnh đạo Nga “rất tôn trọng”.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Kiên được đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chiêm Hóa khóa I.

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân
Thế giới

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân

Thế giới

NATO đang chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh hạt nhân, khi 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Noon (“Buổi trưa kiên định”) kéo dài hai tuần trên bầu trời Biển Bắc – hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn quân sự cho biết. Giới phân tích nhận định đây là “một tín hiệu rõ ràng” gửi tới Nga.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đã chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân. Thông tin được bạn gái nam nghệ sĩ xác nhận với truyền thông.

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết
Đông Tây - Kim Cổ

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết

Đông Tây - Kim Cổ

Cả cuộc đời Phùng Thắng là minh chứng cho bi kịch của những công thần tận trung báo quốc nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị hoàng đế Chu Nguyên Chương nghi kỵ và sát hại.

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất
Video

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất

Video

Nhằm khẳng định vai trò của người nông dân và nhà khoa học trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, Trung ương Hội NDVN tổ chức bình chọn và tôn vinh 95 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc năm 2025, bao gồm 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông

Được cùng với 95 Nhà khoa học của nhà nông, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm.

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui
Thể thao

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui

Thể thao

Vũ Văn Thanh báo tin cực vui; 2 cầu thủ bị treo giò ở vòng 7 V.League; Mbappe xem Ronaldo là hình mẫu lý tưởng; Jobe Bellingham lọt vào tầm ngắm của M.U; trọng tài David Coote nhận tội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu

Nhà nông

Chiều nay, 14/10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông.

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành 'bão tố'
Thế giới

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành "bão tố"

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi nóng khi bài phát biểu trước Quốc hội Israel bị một nhóm nghị sĩ la ó, phản đối làm gián đoạn, trong khi sự kiện lẽ ra được xem là “thời khắc vàng” để khẳng định vai trò của ông là trung gian hòa giải Trung Đông - theo The Daily Beast.

Chủ tịch nước Lương Cường: Nông dân VNXS, Nhà khoa học của Nhà nông sẽ viết tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng
Nhà nông

Chủ tịch nước Lương Cường: Nông dân VNXS, Nhà khoa học của Nhà nông sẽ viết tiếp những câu chuyện truyền cảm hứng

Nhà nông

Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đang diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai
Pháp luật

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai

Pháp luật

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc người đàn ông chạy bộ đuổi theo kẻ giật xấp vé số, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại'
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại"

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 95 nhà khoa học của nhà nông và nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự ấn tượng với các thành tích của các nhà khoa học của nhà nông, nông dân Việt Nam xuất sắc. "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp nông dân chuyên nghiệp, hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Ảnh

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Ảnh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều nay 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 đại biểu tiêu biểu là Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh năm 2025.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, hiệu suất làm việc của 4 con giáp tăng vọt vào cuối năm, tiền tài tự nhiên đổ về, sự nghiệp vươn lên những tầm cao mới.

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?
Văn hóa - Giải trí

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Văn hóa - Giải trí

Ngân 98 và Hoàng Hường – hai gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra vì các tội danh có liên quan trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô vụ việc, phản ứng của họ khi đối diện với pháp luật cũng trở thành tâm điểm bàn tán.

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Vào lúc 20h10 tối nay (14/10), Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

