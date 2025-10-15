TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông; tin mới vụ Shark Bình

Giữa đêm, người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông

Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 13/10, một người đàn ông đi xe máy chở theo 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đội cứu hộ xuyên đêm giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam. Ảnh: D.N.Q

Khi lên cầu Bến Thủy, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn.

“Theo thông tin báo cáo ban đầu, người bố ở xã Kim Liên. Hai cháu nhỏ, 1 cháu sinh năm 2020 và 1 cháu sinh năm 2021. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân”, lãnh đạo phường Trường Vinh cho biết.

Hiện, lực lượng chức năng cùng với người dân và gia đình các nạn nhân đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam.

Thông tin mới vụ Shark Bình

Chiều 14/10, Công an TP.Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Shark Bình (giữa) và 2 bị can. Ảnh CAHN

Theo cảnh sát, tháng 2/2021, ông Bình cùng một số đối tượng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex và kêu gọi nhà đầu tư nhằm bán đồng tiền số này và huy động vốn để xây dựng đồng tiền số VNDT trong tương lai.

Các đối tượng góp vốn đầu tư dự án với tổng số tiền 5 tỷ đồng, ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Ông Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty cổ phần dịch vụ Blockchain Việt Nam. Số tiền ban đầu được chuyển vào công ty để duy trì hoạt động. Quá trình phát triển dự án, các đối tượng họp bàn để công bố chính sách phát triển đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ đồng Antex (gọi tắt 100 tỷ Token) ra thị trường. Từ 8/2021-11/2021, các đối tượng phát hành 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (tương ứng 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Công an Hà Nội: Shark Bình có thể còn bị khởi tố thêm nhiều tội danh, do liên quan nhiều vi phạm

Từ 11/2021 - 12/2021, ông Bình sử dụng tầm ảnh hưởng bản thân đăng thông tin trên mạng xã hội việc ra mắt quỹ đầu tư Next100Blockchain và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư, tránh bán tháo tiền Antex để rút tiền khỏi dự án.

Mặc dù dự án không triển khai theo lộ trình nhưng ông Bình cùng cổ đông NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví một số cá nhân rồi quy ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, các đối tượng chuyển tiền vào hệ sinh thái NextTech để sử dụng ngoài mục đích. Đến nay, cảnh sát xác định ông Bình và các cổ đông đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ số tiền các đối tượng khoảng 900 tỷ đồng (gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, sổ đỏ, ô tô)... Đến nay, các đối tượng đã khắc phục 3,450 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Bình, SN 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.

Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ông còn được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

Điều tra vụ trẻ vị thành niên bị dụ dỗ giao cấu

Tối 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng làm rõ vụ giao cấu với trẻ vị thành niên tại một khách sạn trên địa bàn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an xã Quế Sơn Trung và Công an phường An Hải (TP.Đà Nẵng) khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một trẻ vị thành niên bị dụ dỗ giao cấu qua mạng xã hội.



Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14/10/2025, bà N.Q (sinh năm 1990, trú xã Quế Sơn Trung, TP.Đà Nẵng) đến trình báo tại cơ quan công an về việc con gái là N.T (sinh ngày 21/6/2012) bị một nam thanh niên giao cấu tại phòng 503 khách sạn S.C (phường An Hải, TP Đà Nẵng) vào ngày 13/10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, kiểm tra hiện trường. Tại phòng 503 khách sạn S.C, lực lượng chức năng phát hiện Trần Minh Tuấn (sinh ngày 28/02/2000, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang lưu trú tại đây.

Đối tượng Trần Minh Tuấn tại hiện trường phòng 503 khách sạn S.C. Nguồn: Công Lý

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận quen biết với N.T qua mạng xã hội Facebook từ tháng 4/2025 và có quan hệ tình cảm. Ngày 12/10, Tuấn từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng du lịch, thuê phòng tại khách sạn S.C. Đến ngày 13/10, Tuấn đón xe Grab đến xã Quế Sơn Trung đưa N.T ra khách sạn chơi, sau đó đã có hành vi giao cấu với em tại phòng 503.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã thu thập nhiều chứng cứ xác định diễn biến vụ việc.

Hiện hồ sơ đã được chuyển cho Công an phường An Hải tiếp tục thụ lý, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Mâu thuẫn từ chuyện nẹt pô xe dẫn đến xô xát, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Ngày 14/10, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM đã phối hợp với Công an TP.HCM khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra trên địa bàn ấp 78.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 4/10, các đối tượng V.H.A (SN 2005, ngụ xã Bình Lợi), Trọng, Phát, Nhựt, Thuận, Bắc, Kha, Xuân, Tường và N.T.G (SN: 2009) cùng nhậu tại quán trên địa bàn ấp 78.

Hiện trường vụ án mạng.

Đến 22h cùng ngày thì nhóm của A tính tiền đi về thì G ra lấy xe máy của Tường nổ máy và nẹt pô. Khi đi khỏi quán nhậu thì Kha nói Thuận là có người nẹt pô vào mặt và kêu cả nhóm quay lại để nói chuyện.

Sau đó, nhóm của A quay lại quán và gọi thêm Nhựt, Trọng, Bắc, Dinh, Phát, Hữu, Nghiệm, Phát đi cùng. Khi đến nơi, nhóm của A xông vào đánh G, Xuân,Tường. Do bị đánh bất ngờ, nên nhóm của G nhảy xuống sông An Hạ để chạy trốn.

Thấy vậy nhóm của A lấy xe máy chạy vòng qua bên kia sông để tiếp tục đánh tiếp.

Trong lúc 2 nhóm đuổi đánh nhau thì có nhóm của N.T.T (SN 2007, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) cùng Lâm, Lực, Huy, Bảo, Hiểu đang ngồi nhậu ở quán bên cạnh thấy đánh nhau nên chạy ra xem và hỏi nhóm của G có chuyện gì.

Khi đó nhóm A vừa chạy tới nghĩ nhóm của N.T.T là đồng bọn nên lao vào đánh. Lúc này N.T.T rút dao ra và đâm A gục xuống đường.

Dù được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã nhanh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đến ngày 5/10, tất cả các đối tượng có liên quan vụ án mạng đã được Công an xã mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, N.T.T khai nhận mang dao theo trong người với mục đích để phòng thân.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc cảnh báo, thời điểm cuối năm, đặc biệt là các ngày cuối tuần dễ xảy ra các mâu thuẫn do tụ tập, lạm dụng rượu bia, dẫn đến những hậu quả đau lòng. Người dân cần nâng cao ý thức trong việc kiểm soát hành vi, tránh gây ảnh hưởng đến bản thân và cộng đồng.

Vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ: Bắt tạm giam 5 người

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 29/5/2025, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris, khiến chị P.T.T.D (SN 1993) tử vong.

Công an TP.HCM tống đạt quyết định với các đối tượng.

Bước đầu xác định, hôm 28/5, chị D đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris để thực hiện dịch một số dịch vụ thẩm mỹ.

Sau khi được tư vấn, bệnh viện trên đã bố trí ê kíp phẫu thuật gồm Nhiên, Dũng, Nguyên, Quyên và Dương. Trong quá trình phẫu thuật, chị D có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Quá trình điều tra, xác minh cho thấy, trong ê kíp phẫu thuật trên có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề như Nhiên, Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris. Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Công an TP.HCM xác định các thành viên ê kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.